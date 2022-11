Lettre au Père Noël 2022 : date limite, modèle, adresse, comment l'envoyer, réponse... Les infos clés !

LETTRE AU PERE NOEL. Comment envoyer une lettre au Père Noël en 2022 ? Le secrétariat du bonhomme à barbe blanche est ouvert ! Date, adresse, modèle, timbre, version en ligne ou par la poste, voici les infos utiles à connaître pour faire parvenir votre missive à bon port.

[Mis à jour le 29 novembre à 12h29] Vous êtes sûr d'avoir été bien sage ? Les enfants qui l'auront été peuvent d'ores et déjà envoyer leur lettre au Père Noël 2022 : le secrétariat du (vrai) Père Noël, où ses 50 lutins postiers officient, a rouvert courant novembre au coeur de la Poste de Libourne (Gironde). L'équipe du Père Noël s'y retrousse les manches comme chaque année et s'associe à la poste pour que chaque enfant envoyant une lettre au roi de Noël puisse recevoir une réponse. Depuis 1962, ce sont environ un million d'enfants qui envoient chaque année leur liste de cadeaux de Noël au "Petit Papa Noël"... souvent ornée de collages ou dessins et autre message personnalisé. Les plus connectés des petits émetteurs envoient même leur message en ligne (ils sont environ 100 000 à le faire) via le site internet dédié.

Mais attention, dixit le Père Noël lui-même, il est préférable d'indiquer en premier ses cadeaux préférés : le chef des lutins devra sinon opérer un choix, en cas de liste trop longue. Comment envoyer concrètement sa lettre au Père Noël 2022, et comment être sûr qu'elle parvienne à son destinataire avant le démarrage de sa tournée des cadeaux le 24 décembre ?

Adresse par la poste ou en ligne, modèle de lettre, réponse, timbre... Grâce au sommaire ci-dessus, retrouvez toutes les infos nécessaires pour écrire et envoyer sa lettre au Père Noël en 2022 !

► Rendez-vous sur le site officiel du secrétariat du Père Noël

Les enfants ont jusqu'au (mardi) 3 janvier pour envoyer leur lettre au Père Noël. A partir du moment où l'envoi est possible, il est préférable d'envoyer son courrier rapidement (notamment si vous résidez en Outre-mer) car plus la journée du 24 décembre approche et plus le bonhomme à la barbe blanche est occupé, de même que ses employés.

A quelle adresse les enfants peuvent-ils écrire au Père Noël ? La seule condition pour que la lettre arrive bien ? Mentionner le Père Noël dans l'adresse ! Toutes les adresses suivantes sont par exemple viables, comme le souligne le site de La Poste :

Petit Papa Noël

1 rue du Ciel étoilé

Pôle Nord

1 rue du Ciel étoilé Pôle Nord Papa Noël

Avenue des Rennes

Laponie

Avenue des Rennes Laponie Monsieur Père Noël

Atelier du 25 Décembre

250 avenue des Nuages

1000 Pôle Nord

Atelier du 25 Décembre 250 avenue des Nuages 1000 Pôle Nord Père Noël

33 500 Libourne

France

La dernière adresse est à privilégier si vous envoyez votre lettre au Père Noël depuis l'étranger, afin d'être sûr(e) que votre missive arrive bien au secrétariat des lutins.

N.B. : quel que soit le lieu d'envoi, il faut impérativement que le nom des enfants et leur adresse apparaissent au dos de la lettre pour qu'ils reçoivent une réponse du Père Noël.

Pour passer ses commandes de cadeaux, le plus simple est d'écrire une lettre au Père Noël. Pour ce faire, deux solutions, précise La Poste : l'envoi par courrier papier ou en ligne. Pas d'inquiétude, votre lettre au Père Noël arrivera à partir du moment où elle est bien adressée au Père Noël. N'oubliez pas de rajouter vos nom et adresse au dos de la lettre pour qu'il soit possible de vous répondre. Les plus "geek" peuvent également lui envoyer leur missive par mail via "pere-noel.laposte.fr" (cliquez sur "Lettre en ligne" dans le sommaire ci-dessus pour en savoir plus).

Ce n'est pas la peine d'ajouter un timbre, qu'il soit rouge ou vert, sur votre lettre au Père Noël : le service d'envoi au bonhomme à la barbe blanche et au couvre-chef rouge est gratuit. Pour autant, il est tout à fait possible de rajouter un timbre sur la carte ou sur l'enveloppe : elle ressemblera davantage à une carte "de grand" et le Père Noël sera sans doute heureux de pouvoir enrichir sa collection de timbres ! Ce qu'il ne faut pas oublier en revanche, c'est d'inscrire ses nom et adresse complets au dos de la carte pour recevoir la réponse du Père Noël.

Pour écrire une lettre manuscrite rédigée le plus poliment possible (le Père Noël est paraît-il très sensible aux tournures distinguées et aux belles écritures), avec dessins ou non (même si cela est recommandé), avant de la déposer dans une boîte aux lettres en mentionnant simplement "Père Noël", vous pouvez vous inspirer de notre modèle de lettre au Père Noël ci-dessous. Quelle que soit l'adresse indiquée, elle sera traitée par les services de la Poste (qui prend en charge ce type de courriers à Libourne). Pour autant, tout le monde sait très bien que la véritable adresse du Père Noël est : "Chemin des nuages, Pôle Nord". N'oubliez pas de mettre au dos de la lettre celle de l'expéditeur !

Seconde solution pour que le Père Noël reçoive un petit message : lui écrire par Internet. La Poste a mis en ligne une plateforme pour cela, dans laquelle il suffit de cliquer sur "Ecrire au Père Noël" pour être guidé. En remplissant quelques données sur sa propre adresse, le vieil homme pourrait bien prendre quelques minutes pour écrire une réponse et vous permettre de passer de joyeuses fêtes... En attendant, il est possible de jeter un oeil sur le vrai village du Père Noël, ou bien de préparer dès maintenant ses cartes de voeux à envoyer par mail ou par réseaux sociaux pour tous ses proches (et c'est gratuit !). Sachez que le Père Noël répond chaque année à plus d'1 million de courriers. Quand on sait tout le travail qu'il doit accumuler en ce mois de décembre, on ne peut que lui tirer notre chapeau. En revanche après la mi- décembre, le vieil homme se consacre uniquement à sa tournée et, avant cela, à la préparation de ses rennes. Il ne traite alors plus son courrier.

Prénom – Nom

Adresse

Code postal – Ville

Mail

Père Noël

1 chemin des nuages

Pôle Nord

Père Noël,

Je m'appelle [Prénom] et j'ai [Age] ans. Noël approche, alors maman et papa m'ont dit de t'écrire la liste des cadeaux que j'aimerais avoir au pied du sapin. J'ai essayé d'être très sage et je n'ai pas fait beaucoup de bêtises cette année. J'ai aussi bien travaillé à l'école et j'ai eu peu de mauvaises notes.

Je sais que tu ne pourras pas apporter tous les cadeaux, car ma liste est très longue et que tu reçois des demandes d'enfants du monde entier. Alors, j'ai mis une étoile pour les cadeaux préférés qui me feraient le plus plaisir.

[Mettre ici la liste ou des collages des cadeaux découpés dans des catalogues]

J'espère qu'avec tes amis lutins, vous aurez suffisamment de temps pour préparer mes cadeaux, et, c'est promis, je continuerai d'être le plus sage possible jusqu'à Noël.

Si je ne m'endors pas le soir de Noël, je t'attendrai pour te dire bonjour, et je veillerai à ce que papa et maman n'allument pas la cheminée.

[Signature ou prénom]

► Consultez les modèles de Lettre au Père Noël proposés par La Poste

Les émetteurs des lettres envoyées au papa Noël reçoivent en général, en plus de sa réponse, une carte à colorier en attendant l'arrivée des cadeaux. D'autres surprises sont promises sur le site internet. La date limite pour envoyer sa lettre afin d'être sûr de recevoir une réponse ? Le mardi d'avant la semaine de Noël, pardi ! Attention, la Poste précise : "Très important : il faut indiquer clairement le prénom, le nom de l'enfant et son adresse complète pour qu'il puisse recevoir sa réponse". Des coordonnées uniquement utilisées pour cet objectif et qui ne sont pas conservées ensuite, précise l'entreprise française.