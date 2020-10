Village du Père Noël : activités, prix, horaires et jours d'ouverture... Visitez-le en Laponie

Entre paysages immaculés, aurores boréales et activités en famille, pourquoi ne pas visiter le village du Père Noël lors d'un séjour à Rovaniemi au cœur de la Laponie finlandaise ? Activités, prix, jours et horaires d'ouverture, toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 30 octobre 2020 à 15h59]Pour prolonger la magie de Noël et de l'hiver, pourquoi ne pas partir à la découverte de l'incroyable village du Père Noël ? Pour cela, direction la Laponie finlandaise, plus précisément à 7 kilomètres au nord-est de la ville de Rovaniemi. Sur place, vous découvrirez un lieu étonnant qui plaira aux enfants comme aux parents. Au programme de votre visite du village du Père Noël : découverte de la maison et de l'atelier du Père Noël, balade en chiens de traîneau, pêche sur glace, motoneige ou encore observation des aurores boréales.

Le village du Père Noël en Laponie finlandaise ou "Santa Claus Village" se visite toute l'année, de 9h à 19h du 1er décembre au 7 janvier, de 10h à 17h du 8 janvier au 31 mai, de 9h à 18h du 1er juin au 31 août et de 10h à 17h du 1er septembre au 30 novembre, et ce totalement gratuitement ! Il ravira les parents comme les enfants, tout particulièrement au moment des fêtes de fin d'année. Sur place, il est possible de rencontrer le vieil homme à la barbe blanche et ses rennes et aussi de visiter son bureau ainsi que son atelier. Le bureau de poste permet d'envoyer des lettres qui seront tamponnées avec le cachet du Cercle polaire finlandais. Un autre parc se situe à proximité : le Santa Park. Lui est payant (33 euros pour les adultes et les plus de 12 ans, 27 euros pour les enfants de 3 à 12 ans) et propose de multiples activités tels qu'une galerie de glace, une cuisine pour déguster de délicieux biscuits au pain d'épices, l'école des elfes... Retrouvez en détail ci-dessous les horaires et jours d'ouverture des différents établissements et activités du village du Père Noël à Rovaniemi :

Information touristique du cercle polaire arctique : Fermé temporairement

: Fermé temporairement Balmuir Store Arctic Circle : Ouvert du mercredi au vendredi de 12h00 à 17h00 et du samedi au dimanche de 12h00 à 16h00, des heures d'ouverture privées supplémentaires peuvent être organisées.

: Ouvert du mercredi au vendredi de 12h00 à 17h00 et du samedi au dimanche de 12h00 à 16h00, des heures d'ouverture privées supplémentaires peuvent être organisées. Elf's Farm Yard / Tallitontun Piha Napapiiri : Ouvert.

: Ouvert. Husky Park : Ouvert

Ouvert Littala Shop Ouvert du lundi au dimanche de 10h00 à 17h00

Ouvert du lundi au dimanche de 10h00 à 17h00 Boutique Marimekko Ouverte du lundi au dimanche de 11h00 à 17h00

Ouverte du lundi au dimanche de 11h00 à 17h00 Boutique Marttiini : Ouverte

: Ouverte Nova Skyland : Restaurant fermé. Hôtel ouvert uniquement au cas par cas

: Restaurant fermé. Hôtel ouvert uniquement au cas par cas Village de vacances du Père Noël : Logements ouverts à la réservation et boutique de la Maison de Noël ouverte tous les jours de 8h00 à 18h00

: Logements ouverts à la réservation et boutique de la Maison de Noël ouverte tous les jours de 8h00 à 18h00 Bureau de poste principal du Père Noël: ouvert à partir du 2 novembre 2020, tous les jours de 10h00 à 17h00

ouvert à partir du 2 novembre 2020, tous les jours de 10h00 à 17h00 Bureau du Père Noël : Ouvert tous les jours de 10h00 à 16h00

: Ouvert tous les jours de 10h00 à 16h00 Santa's Gift House : Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00

: Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00 Cercle polaire des igloos du Père Noël : Ouvert sur demande

Ouvert sur demande Santa´s Pizza & Burger : Fermé temporairement en raison de travaux de rénovation

: Fermé temporairement en raison de travaux de rénovation Parc de motoneige : Activités disponibles. Réservation par téléphone ou en ligne

Bonne nouvelle, il est possible de séjourner plusieurs jours dans le Village du Père Noël, une idée pour passer de joyeuses fêtes en famille. Des hébergements existent et sont proposés depuis 2010 au Santa Claus Village. Il s'agit d'appartements équipés pouvant accueillir toute une famille. Mais attention, le nombre de nuitées est limité et les prix grimpent vite pendant la haute saison (surtout à Noël et à nouvel an). Il faut également savoir que les appartements sont souvent réservés très longtemps à l'avance. Comptez jusqu'à 350 euros la nuit (petit-déjeuner compris) pour dormir au plus près du Village du père Noël au mois de décembre. La Christmas House, ouverte jusqu'à 21 heures, permet de se restaurer. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site du Santa Claus Village.

Si vous souhaitez voyager en Laponie, direction le Village du Père Noël, plusieurs compagnies aériennes dont Air France et Finnair proposent des vols vers Rovaniemi depuis la France. Comptez tout de même entre 350 euros et 950 euros en fonction de la période de l'année. Des navettes gratuites vous seront ensuite proposées à l'aéroport et vous mèneront directement jusqu'au Village. Pour une escapade finlandaise, vous pouvez faire escale à Helsinki et en profiter pour visiter la ville pendant quelques jours.

En France, on trouve aussi un village du Père Noël. Il se situe en Haute-Savoie, à Saint-Blaise. Nommé Le Hameau du Père Noël, il propose des visites dans la maison du bonhomme rouge, de la cuisine à la chambre en passant par l'incontournable atelier de fabrication de jouets anciens. Les enfants peuvent aussi poster leur lettre au Père Noël dans le relais postal dédié. On peut également passer du temps dans la maison du Père Fouettard et écouter les contes de la Mère Noël ! L'entrée est gratuite pour les enfants de 0 à 2 ans, elle coûte entre 4,50 et 6 euros pour les 3-11 ans, et entre 8 et 13 euros pour les + de 12 ans, en fonction des périodes de l'année.

Plus d'informations sur le site internet du Hameau du Père Noël.