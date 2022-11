Black Friday smartphone : Samsung, Xiaomi... De 1eres offres folles ce vendredi !

BLACK FRIDAY SMARTPHONES. Samsung, Xiaomi, Google Pixel... C'est enfin le grand jour, celui du Black Friday 2022 ! Pour vous aider à dénicher les vraies bonnes affaires, la rédaction a écumé le web pour vous sélectonner les meilleures offres sur les smartphones.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 06h14] Vous cherchez un nouveau smartphone en cette fin d'année ? C'est le grand jour : le Black Friday 2022, c'est ce vendredi 25 novembre et les premières offres sont en ligne. Plus la peine d'attendre fébrilement de voir les prix descendre sur LE smartphone de vos rêves, tout en restant dans la crainte de ruptures de stock ! Vous ne savez pas comment débuter votre quête, sur quel site chercher ou quel smartphone privilégier ? Voici notre dernière sélection des promos en ligne spéciales smartphones pour le Black Friday.

La première offre canon du jour concerne le Samsung Galaxy Galaxy A53, un smartphone d'entrée de gamme chez Samsung mais qui offre déjà d'ordinaire un excellent rapport qualité-prix avec son écran AMOLED de 6,5 pouces Full HD, son rafraîchissement 120 Hz, sa compatibilité 5G et plusieurs versions dont une proposée à prix réduit ce vendredi, celle avec 128 Go de stockage. L'appareil photo offre un capteur de 64 Mégapixels, auquel s'ajoute un ultra-grand-angle mais aussi une caméra spéciale selfie.

On notera aussi la présence de plusieurs promos sur des smartphones d'entrée de gamme qui ont déjà l'habitude de flirter avec le cap des 200 euros de budget. CDiscount propose ainsi le Xiaomi Redmi 10 C à petit prix. La marque a été la première à proposer un smartphone moderne sous les 200 euros avec la version 9 et la 10 s'inscrit dans la continuité sans grande révolution et sans vraiment faire la différence avec ses nouveaux rivaux. Il n'empêche qu'un smartphone à 149 euros reste à surveiller !

Parmi les autres promos en cours, on pense notamment au Google Pixel 6a qui a vu son prix fondre cette semaine pour être désormais proposé à un peu plus de 330 euros sur les sites de e-commerce. C'est notamment le cas sur Amazon qui propose une offre spéciale Black Friday plaçant le smartphone à 334 euros. Le Google Pixel6a est la version d'entrée de gamme du Pixel 6 sorti en 2021 et rapidement considéré comme l'un des meilleurs smartphones du marché. La sortie récente de son successeur le Pixel7 a entraîné une baisse rapide de son prix, ce qui fait du Pixel 6 l'un des meilleurs bons plans de ce cru 2022 du Black Friday.

Uniquement si vous cherchez un téléphone haut de gamme dernier cri, sachez que l'on trouve désormais le tout nouveau Samsung Z Flip 4 à moins de 1000 euros sur quelques plateformes.

Les téléphones pliables comme les Samsung Galaxy Z Flip 4 ou Z Fold 4, ont envahi le marché en quelques mois. Si ces derniers sont assez onéreux lors de leur lancement, ils profitent souvent de belles promotions lors du Black Friday. Leurs précédentes versions, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont également toujours disponibles à de jolis tarifs !

Le téléphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S22 Ultra, est également proposé en promo sur le site de Rakuten avec une remise immédiate de plus de 500 euros sur le tarif habituellement affiché ! Le Samsung Galaxy S22 Ultra est pourtant l'un des meilleurs smartphones haut de gamme Android de sa génération. Excellent en photo, il a vu son prix baisser à l'approche du Black Friday, loin très loin du tarif élevé affiché à sa sortie en tout début d'année 2022.

Toujours aussi performant, notamment sur la partie appareil photo, le Pixel 6 s'affiche déjà en promotion depuis plusieurs mois. Il a été rejoint par son petit frère, le Google Pixel 6a, et son successeur de 2022, le Google Pixel 7. La sortie du Pixel 7 permet surtout au Pixel 6 et 6a d'être proposé en promotion durant ce Black Friday 2022 ! C'est sans doute l'un des bons plans à ne pas manquer tant le Pixel 6, encore récent, cumule les qualités.

Comme constaté sur le web ces dernières heures, les offres du Black Friday sur les smartphones sont encore très nombreuses cette année. Il s'agit d'un des produits les plus recherchés chaque année tant les téléphones représentent des appareils essentiels et qui profitent régulièrement de promotions... mais pas toujours à hauteur de celles affichées à l'occasion des jours du Black Friday. N'hésitez pas à consulter régulièrement cet article pendant toute la durée du Black Friday. Nous nous efforcerons de le maintenir à jour quotidiennement avec les meilleurs offres disponibles.