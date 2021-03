Journée de la Terre 2021 : date, programmation et origine du jour mondial dédié à la planète

JOUR DE LA TERRE 2021 - La 50e Journée de la Terre a lieu jeudi 22 avril. On fait le point sur son actu ! Mais aussi sur l'origine de ce jour spécial...

[Mis à jour le 29 mars à 08h48] Depuis 51 ans, tous les 22 avril sont dédiés à des opérations de lutte pour la préservation de la planète et à la sensibilisation des citoyens sur ce point, dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre. La Journée mondiale de la Terre est reconnue à l'heure actuelle comme le jour participatif consacré à l'environnement le plus emblématique sur le globe. Elle est de nos jours célébrée par des centaines de millions de personnes dans la plupart des pays du monde. L'objectif global de l'existence du Jour de la Terre est, selon le site officiel earthday.org, de favoriser le développement d'une masse de citoyens consciente des enjeux climatiques : en somme, possédant une connaissance partagée qui donne lieu à l'action collective pour la protection de l'environnement. Voici plus d'informations sur la date, le programme et l'origine de la Journée de la Terre 2021.

La Journée de la Terre 2021 a lieu un jeudi, puisqu'elle se produit chaque année le 22 avril (et qu'il tombe un jeudi en 2020). Elle a par ailleurs lieu pendant le confinement lié au Covid-19 en France, pour une bonne partie des départements de l'Hexagone, ainsi que sous couvre-feu pour l'ensemble du pays.

Quel est le mode d'action du Jour de la Terre 2020, forcément plus virtuel en ces temps de couvre-feu et de confinement ? Consultez le site officiel de l'événement, Earthday.org, ainsi que le site francophone Jour de la terre.org si vous souhaitez vous engager à distance, et pour savoir quelles actions sont proposées. Des chaînes de télévision devraient également se mobiliser afin que la Journée de la Terre puisse aussi se vivre depuis son canapé. A l'instar de la chaîne National Geographic, qui avait proposé l'an dernier 24 heures de documentaires non-stop dédiés à l'environnement pour marquer les 50 ans de la Journée de la Terre.

Coordonné par le "Earth Day Network", le Jour de la Terre consiste à apprécier le caractère unique de notre planète Terre avec son incroyable biodiversité. Selon l'ONU sur son site officiel, l'ADN de la "Journée internationale de la Terre nourricière" est plus précisément de sensibiliser les gens aux défis auxquels fait face notre planète, à partir de l'idée que la Terre et ses écosystèmes sont ce qui nous nourrit et soutient nos pas tout au long de la vie. Bref, notre seule maison. Au cours de cette journée, diverses activités nationales et internationales sont menées pour comprendre la biodiversité et savoir comment protéger notre nature, les plantes, les animaux et l'environnement dans son ensemble. Certaines des actions menées consistent à inciter à l'achat de produits plus écologiques, à la réduction des déchets, au recyclage et à la réutilisation, ou encore à la promotion de la lutte contre le changement climatique. Earth Day Network, l'organisation à l'origine du mouvement, collabore avec plus de 22 000 partenaires à travers le monde. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes participent chaque année aux activités de la Journée mondiale de la Terre pour en faire l'un des plus grands événements mondiaux.

La Journée de la Terre est une fête célébrée aux Etats-Unis depuis 1970, toujours le 22 avril, en commémoration de la création du mouvement environnementaliste par un sénateur du Wisconsin, Gaylord Nelson. Il y a 47 ans donc, ce dernier a organisé une grande manifestation pour l'environnement et pour réclamer sa prise en compte dans les politiques fédérales américaines. Ce défilé a conduit à l'adoption de plusieurs lois fondatrices comme celles sur la protection de l'air, de l'eau et des espèces menacées, ainsi qu'à la création de l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

Reprise par les Nations unies comme une date forte du calendrier depuis 1971, la Journée de la Terre est devenue un événement à l'échelle mondiale dès 1990 (année depuis laquelle la France y participe), dans environ 140 pays, en mobilisant 200 millions de personnes. Le Sommet de la Terre, autre événement fondateur organisé à Rio en 1992 et ancêtre des conférences de Kyoto ou de la COP21, devrait beaucoup lui aussi à ce 22 avril. Au fil des éditions, et avec quelques années marquantes comme 2000 ou 2006, le Jour de la Terre, désormais prénommé "Journée internationale de la Terre nourricière", est progressivement devenu le principal événement écologiste de la planète, également date anniversaire du tournant écologiste. En 2016, la Journée de la Terre a eu lieu le même jour que la signature de l'Accord de Paris sur les changements climatiques, issu de la COP 21.

Célébrée chaque 22 avril, la Journée mondiale de la Terre donne chaque année une occasion aux citoyens de réfléchir aux dommages infligés à la planète... et aux gestes archi-simples de tous les jours pour la préserver. Parmi eux, le fait de privilégier "les circuits courts" en mangeant des produits locaux, mais aussi de saison pour limiter les émissions de polluants et le gaspillage ; le tri de ses déchets ou même le réflexe de rapporter ses médicaments périmés ou non-utilisés à son pharmacien : collectés, il sont désormais transformés en énergie.

Voici d'autres "gestes verts" à appliquer au quotidien :