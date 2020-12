Black Friday & Cyber Monday Apple iPhone : ultimes offres à saisir !

BLACK FRIDAY APPLE IPHONE. Dernières heures pour profiter des offres du Black Friday et vous offrir un nouvel iPhone ! De nombreuses promos sont encore en ligne à l'occasion du Cyber Monday ce lundi. C'est notamment le cas sur les iPhone SE et 11 mais on trouve aussi de petits rabais sur le dernier iPhone 12.

[Mis à jour le 7 décembre 2020 à 10h45] Si vous voulez profiter des offres du Black Friday, c'est maintenant ou jamais ! Le Black Friday se tenait vendredi 4 décembre mais la grande opération joue les prolongations ce lundi à l'occasion du Cyber Monday. Bonne nouvelle, les promos sur les iPhone sont encore en ligne ! On trouve même quelques petits rabais sur le tout dernier iPhone 12 arrivé sur le marché cet automne. Les promos sont toutefois bien plus importantes sur les modèles précédents comme l'iPhone 11, l'iPhone SE, l'iPhone XR mais également le XS.

L'iPhone 12 étant commercialisé seulement depuis la mi-octobre voire depuis moins longtemps encore pour les dernières déclinaisons, les offres sur le dernier smartphone d'Apple sont assez limitées. Actuellement, il est seulement possible de le précommander l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max aux prix annoncés lors de la Keynote du 13 octobre. Mais certains marchands et opérateurs proposent malgré tout des rabais de quelques dizaines d'euros sur la dernière pépite venue de Cupertino.

Apple iPhone 12 Noir 64 Go 799,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

L'iPhone 12 64 Go avec 50 euros de remise 859€ VOIR L'OFFRE sur Red by SFR

L'iPhone 12 Pro 128 Go avec 50 euros de remise 1109€ VOIR L'OFFRE sur Red by SFR

APPLE iPhone 12 64Go Bleu Cdiscount 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir

Boulanger 909,00 € Voir

Le téléphone très attendu de ce Black Friday était l'iPhone 11. Nous avons déjà vu des réductions sur l'iPhone 11 Pro Max dans le courant de l'année 2020 et les prix de l'ensemble de la génération de smartphones d'Apple frémissent déjà depuis la mi-novembre. L'iPhone 11 a fait l'objet d'offres beaucoup plus nombreuses ce vendredi 4 décembre. On n'en attendait pas moins de l'appareil, qui a largement dépassé son premier anniversaire. Voici quelques unes des meilleures offres encore disponibles sur l'iPhone 11 64Go et son grand frère de 128Go pour ce Black Friday.

Apple iPhone 11 64 Go Double SIM Noir 649€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Smartphone iPhone 11 Blanc 64 Go Darty 689,00 € Voir

La Redoute 773,99 € Voir

APPLE iPhone 11 128Go Noir Fnac 738,95 € Voir

Amazon 739,00 € Voir

Cdiscount 739,00 € Voir

Darty 739,00 € Voir

Boulanger 739,00 € Voir

Apple iPhone 11 Pro (256 Go) Gris Sidéral Amazon 1221,00 € 1129,00 € Voir

Rue du Commerce 1129,00 € Voir

Darty 1229,00 € Voir

Boulanger 1229,00 € Voir

La Redoute 1407,99 € Voir

L'iPhone SE, peut être plus encore que l'iPhone 11, a bénéficié d'offres très abordables lors de ce Black Friday 2020. Comme nous l'avons déjà vu cette année, Apple n'hésite pas à réduire le prix de ces iPhone intermédiaires, reprenant les technologies phares du dernier modèle (en l'occurrence ici l'iPhone 11) dans un format plus ancien (la référence serait l'iPhone 7 et l'iPhone 8 pour le SE).

Apple iPhone SE (128 Go) - Noir Fnac 538,95 € Voir

Amazon 539,00 € Voir

Darty 539,00 € Voir

Apple iPhone SE (64 Go) - Noir Boulanger 489,00 € 449,00 € Voir

Fnac 488,95 € Voir

Amazon 489,00 € Voir

Darty 489,00 € Voir

Apple iPhone SE (128 Go) - Noir Fnac 538,95 € Voir

Amazon 539,00 € Voir

Darty 539,00 € Voir

iPhone Apple SE 64Go WHITE Rue du Commerce 479,00 € Voir

Cdiscount 489,00 € Voir

Darty 489,00 € Voir

Amazon 501,28 € Voir

iPhone Apple SE 128Go RED Rue du Commerce 509,00 € Voir

Cdiscount 539,00 € Voir

Darty 539,00 € Voir

Si votre priorité est de trouver un iPhone bon marché pour le Black Friday, les offres portant sur l'iPhone X, l'iPhone XR ou même l'iPhone XS sont certainement les plus intéressantes pour vous. Bien que l'iPhone XR soit moins disponible, puisqu'il n'est plus produit, on peut encore le trouver neuf chez plusieurs marchands.

Apple iPhone XS 64 Go Double SIM Gris 455 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Apple iPhone XS (256 GO) - Or Amazon 1168,78 € Voir

Darty 1209,00 € Voir

La Redoute 1614,72 € Voir

Apple iPhone X 64 Go Gris 405 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Apple iPhone X 64 Go 5,8" Gris Sidéral Amazon 437,79 € Voir

Fnac 510,03 € Voir

Darty 530,00 € Voir

Apple iPhone XR (PRODUCT)RED 64 Go Rouge mat 427€ VOIR L'OFFRE sur Rakuten

Smartphone iPhone XR Noir 128 Go Darty 639,00 € Voir

La Redoute 856,17 € Voir

Les iPhone 7 et 8 ont vu leurs stocks diminuer eux aussi ces dernières années, mais ils ont encore la cote. Pour les trouver chez les marchands comme Amazon, CDiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, il faudra bien souvent se tourner vers des versions débloquées / reconditionnées. Voici les quelques offres disponibles pour ces dernières heures de promos

APPLE Iphone 8 Plus 64Go Gris sidéral - Reconditionné - Comme neuf 572,00 € 334,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

APPLE Iphone 8 64Go Or - Reconditionné - Comme neuf 241,90 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Les AirPods sont l'accessoire indispensable ou presque de tout utilisateur d'iPhone de dernière génération qui se respecte. Pendant le Black Friday, ils ont eux aussi été en promotion avec des rabais notamment sur les AiPods 2 et les AirPods Pro sortis il y a un an. Voici les meilleures offres encore en ligne.

Ecouteurs Apple AirPods 2 Amazon 179,00 € 108,30 € Voir

Cdiscount 149,00 € Voir

Fnac 178,50 € 158,50 € Voir

La Redoute 159,99 € Voir

Darty 179,00 € 159,00 € Voir

Boulanger 159,99 € Voir

APPLE Airpods 2 wireless Blanc Cdiscount 120,00 € 69,99 € Voir

Amazon 229,00 € 190,00 € Voir

Fnac 228,50 € 208,50 € Voir

Darty 229,00 € 209,00 € Voir

La Redoute 224,99 € Voir

Boulanger 229,00 € Voir

Apple AirPods Pro Rue du Commerce 214,00 € Voir

Fnac 278,50 € 238,50 € Voir

Amazon 279,00 € 239,00 € Voir

Cdiscount 342,75 € 239,00 € Voir

La Redoute 239,00 € Voir

Darty 279,00 € 239,00 € Voir

Boulanger 239,99 € Voir

Quelles ont été les réducs sur les iPhone lors du dernier Black Friday ?

L'année dernière, les iPhone (iPhone 11 compris) avaient connu des réductions de quelques dizaines d'euros lors de ventes flashs de plusieurs heures sur Amazon, se soldant généralement par des ruptures de stock. Pour avoir des prix barrés plus alléchants, il fallait se tourner vers des modèles plus anciens, ou des modèles reconditionnés chez CDiscount, la Fnac ou Rakuten, le site de l'Apple store et les boutiques Apple n'affichant généralement pas de promos lors du Black Friday. Les opérateurs sont aussi à scruter avec parfois des offres sur les forfaits incluant un smartphone.

Pour profiter des meilleures offres du Black Friday pour les iPhone d'Apple, revenez régulièrement sur cette page où nous proposons une sélection des réductions trouvées chez les marchands depuis le début de l'opération. N'hésitez pas à scruter les prix des différents modèles présentés ci-dessus et à vous faire une idée du prix moyen d'un iPhone avant d'acheter. Vous serez d'autant plus avisé de la réelle économie dont vous pouvez bénéficier.