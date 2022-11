Black Friday : les dernières offres d'iPhone après le Cyber Monday

Avec la fin du Black Friday et du Cyber Monday, quelles sont les offres restantes sur les iPhone ? Malgré l'aboutissement des grands événements de réductions, on trouve toujours des offres sur les différents modèles d'iPhone 14, 13 ou 12.

Le Black Friday et son événement successeur le Cyber Monday sont terminés. En revanche, les prix des iPhone sont toujours en réduction pour cette période d'avant noël.

En effet, le smartphone d'Apple est toujours en promo sur quelques sites. Les dernières générations d'iPhone, dont l'iPhone 14 sorti en septembre 2022, restent chers mais les versions précédentes profitent de jolis rabais. On pense à l'iPhone 12 (notamment en version Mini), à l'iPhone SE mais aussi à l'iPhone 13. Retrouvez ci-dessous notre grand comparatif des promos actuellement en ligne.

Les meilleurs PRIX DES IPHONE

Malgré la fin du Black Friday et du Cyber Monday, nous surveillons en continu les prix de plusieurs modèles d'iPhone emblématiques. Les prix ci-dessous sont les plus bas chez nos partenaires, hors coupon ou réduction sur abonnement ou forfait. Ils sont mis à jour très régulièrement :

Si vous souhaitez profiter des meilleures promos restantes, il faudra vous tourner vers l'iPhone 12 et 13. Autre astuce pour faire descendre la note, opter pour des modèles récents reconditionnés. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de s'offrir un iPhone encore à la page pour moins de 700 euros.

Les promos détaillées par modèle :

iPhone 14 iPhone 13 iPhone 12 iPhone 11 iPhone SE

Quelles promotions restantes sur l'iPhone 14 après le Black Friday ?

Le Black Friday est traditionnellement organisé quelques semaines après la sortie du dernier iPhone. Difficile, donc, de brader aussi vite la plus grosse nouveauté du marché. Certaines références d'iPhone 14 bénéficient néanmoins de quelques dizaines d'euros de rabais.

Apple iPhone 14 Minuit 128 Go Neuf à partir de 961,00 € Occasion à partir de 899,00 € Reconditionné 1005,00 € 961,00 € Voir

Rakuten 969,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 973,00 € Voir

Ubaldi 973,00 € Voir

Leclerc 979,00 € Voir

Cdiscount 999,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Rakuten 969,00 € 899,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 963,27 € Voir

Fnac 1018,95 € 1019,00 € Voir

APPLE iPhone 14 128GB Blue Neuf à partir de 961,00 € Occasion à partir de 970,20 € Reconditionné 1005,00 € 961,00 € Voir

Rakuten 979,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 980,00 € Voir

Ubaldi 980,00 € Voir

Leclerc 995,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Cdiscount 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Amazon 1019,00 € 970,20 € Voir

Rakuten 979,00 € 995,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 1029,00 € Voir

LIRE AUSSI | Où trouver des promotions sur le dernier iPhone 14 ?

Quelles sont les offres restantes sur l'iPhone 13 après le Black Friday ?

C'est bien sur l'iPhone 13 que s'est joué l'essentiel de ce Black Friday 2022. Après le Black Friday et le Cyber Monday, la version Mini du iPhone 13, abandonnée cette année avec l'iPhone 14, peut encore être trouvée en réduction à moins de 800 euros.

Apple iPhone 13 mini 128 Go Minuit Neuf à partir de 751,00 € Occasion à partir de 576,00 € Reconditionné 795,00 € 751,00 € Voir

Rakuten 800,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Amazon 809,00 € Voir

Materiel.net 809,00 € Voir

LDLC.com 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir Rakuten 800,00 € 576,00 € Voir

Fnac 808,95 € 727,89 € Voir

Amazon 809,00 € 791,01 € Voir

iPhone 13 mini 128Go Blue Neuf à partir de 751,00 € Occasion à partir de 645,00 € Reconditionné 795,00 € 751,00 € Voir

Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Rakuten 799,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir Rakuten 799,00 € 645,00 € Voir

Fnac 808,95 € 727,89 € Voir

LIRE AUSSI | iPhone 13 : où le trouver au meilleur prix ?

Quelles offres restent sur l'iPhone 12 après la fin du Black Friday ?

L'iPhone 12 ayant été commercialisé il y a plus de deux ans, les offres restantes sur le smartphone d'Apple sont plus nombreuses et plus généreuses. L'iPhone 12 5G 64 Go reconditionné est passé à moins de 600 euros lors de ce Black Friday.

iPhone Reborn Reconditionné iPhone 12 64Go Noir 5G Grade A Neuf à partir de 599,00 € Occasion à partir de 548,89 € Fnac 699,00 € 599,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir Fnac 699,00 € 548,89 € Voir

LIRE AUSSI | Bon plan iPhone 12 : baisse de prix chez plusieurs marchands

Quelles offres sur l'iPhone 11 d'Apple après le Black Friday ?

Bien qu'il qu'il n'y a plus d'offres en ce moment sur le iPhone 11, celui-ci demeure un excellent téléphone souvent accessible avec des baisses de prix tout au long de l'année.

Apple iPhone 11 64 Go Noir Neuf à partir de 488,90 € Occasion à partir de 260,00 € Rakuten 488,90 € Voir

Fnac 528,95 € Voir Rakuten 488,90 € 260,00 € Voir

Fnac 528,95 € 379,00 € Voir

iPhone 11 128Go Black Neuf à partir de 575,12 € Occasion à partir de 350,00 € Rakuten 575,12 € Voir

Fnac 598,95 € Voir

Amazon 599,00 € Voir

Cdiscount 599,99 € Voir

Darty 599,00 € Voir Rakuten 575,12 € 350,00 € Voir

Fnac 598,95 € 419,00 € Voir

iPhone 11 64Go White Neuf à partir de 488,90 € Occasion à partir de 360,00 € Rakuten 488,90 € Voir

Fnac 528,95 € Voir

Cdiscount 529,99 € Voir

Materiel.net 529,00 € Voir

LDLC.com 529,00 € Voir

Darty 529,00 € Voir Rakuten 488,90 € 360,00 € Voir

Fnac 528,95 € 419,90 € Voir

Quelles sont les offres qui restent sur l'iPhone SE lors ?

Les iPhone SE ont tout de même l'avantage de reprendre les technologies phares des derniers modèles dans un format plus ancien. Si la version 2022 n'a pas vraiment été bradée, l'iPhone SE 2020 reconditionné est à moins de 300 euros chez la Fnac.

Smartphone Apple IPhone SE 2020 64Go Reconditionné Noir Neuf à partir de 259,00 € Leclerc 259,00 € Voir

Fnac 349,00 € 299,00 € Voir

Darty 299,00 € Voir

Apple iPhone SE 2022 128 Go Lumière Stellaire Neuf à partir de 628,95 € Occasion à partir de 541,00 € Fnac 628,95 € Voir

Rakuten 629,00 € Voir

Darty 629,00 € Voir Reconditionné 585,00 € 541,00 € Voir

Fnac 628,95 € 560,80 € Voir

Rakuten 629,00 € 586,90 € Voir