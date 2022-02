"Coronavirus en France : la situation hospitalière en amélioration, l'EMA veut booster la vaccination des jeunes"

COVID. Avec 25 484 patients positifs au Covid-19 hospitalisés en France, la situation hospitalière continue de s'améliorer, vendredi 25 février. L'Agence européenne des médicaments (EMA) veut accélérer la vaccination des enfants.

Dernières actualités

Le taux d'incidence baisse encore, un nombre de morts encore important Le 25 février. 19h39. Ce vendredi 25 février, les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France font état de 58 138 nouveaux cas de Covid. La moyenne sur sept jours passe à 63 132 nouvelles contaminations, contre 66 619 la veille. En outre, le taux d'incidence passe sous la barre symbolique des 750 cas pour 100 000 habitants, 719,21 exactement. c'est 44,11 points de moins en 24 heures. Par ailleurs, la situation hospitalière s'améliore également. 634 patients de moins sont dans les hôpitaux, portant à 25 484 le nombre de personnes hospitalisées. De même, dans les services de réanimation, 2 546 personnes sont encore prises en charge. Ainsi, 111 patients de moins sont en services de soins critiques. En revanche, comme les jours précédents, malgré l'amélioration de la situation épidémique en France, le nombre de morts reste encore très important. 188 décès ont été enregistrés en 24 heures par Santé publique France. Cela porte à 137 958 le nombre de morts depuis le début de l'épidémie.

Nouvelles autorisations concernant la vaccination des enfants et des adolescents Le 25 février. 10h45. Le régulateur européen veut accélérer la vaccination contre le Covid-19 des plus jeunes. Ainsi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) vient d'approuver l'utilisation du vaccin de Moderna, le Spikevax, pour les enfants âgés de 6 à 11 ans - jusqu'ici, il n'était autorisé que pour les plus de 12 ans. cette autorisation concerne les 27 pays de l'Union européenne. Le vaccin a, indique l'EMA, été adapté aux enfants, comme ça avait été le cas pour celui de Pfizer (un tiers de la dose réservée aux adultes). En outre, l'Agence européenne des médicaments a également autorisé le rappel des adolescents âgés de plus de 12 ans avec le vaccin Comirnaty - le vaccin de Pfizer/BioNTech. A noter que, dans son communiqué, l'EMA précise toutefois que la décision d'injecter ou non une dose de rappel avec le vaccin de Moderna aux 12 ans et plus devra tenir compte de facteurs tels que "la propagation et la gravité probable de la maladie, en particulier avec le variant Omicron, chez les personnes plus jeunes". Le risque connu d'effets secondaires, "notamment la complication très rare mais grave de la myocardite", et l'existence d'autres mesures de protection et de restrictions doivent également être pris en compte, insiste le régulateur européen. Pour rappel, seuls 14% des adolescents sont vaccinés avec rappel contre le coronavirus en France à ce jour. En outre, 4,7% des 5-11 ans avaient reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid dans l'Hexagone, au 22 février.

La situation hospitalière continue de s'améliorer, un nombre de morts toujours élevé Le 24 février. 19h37. Les derniers chiffres du coronavirus en France laisse présager d'un recul de l'épidémie confirmé en France. A l'hôpital, les données communiquées par Santé publique France ce jeudi 24 février 2022 sont particulièrement rassurantes. 26 118 personnes sont actuellement hospitalisées. C'est 763 de moins en 24 heures. Dans les services de réanimation, même constat. Les services de soins critiques comptabilisent 97 personnes de moins, portant le nombre de patients à 2 656. Le nombre de nouveaux admis diminue également. Ils sont 1 352 patients à avoir été hospitalisés ce jeudi, soit 240 de moins que la veille, et 150 à avoir été acceptés en réanimation, soit 27 de moins que la veille. En revanche, le nombre de morts est toujours très important. En 24 heures, 197 personnes sont décédées à l'hôpital, portant le nombre total de morts à 137 770.

"Il y a bien un moment donné où le virus ne fera plus parler de lui" rassure Oliver Véran Le 24 février. 11h42. Le plus dur est derrière nous mais "personne ne peut vous dire que la crise serait ou terminée ou amenée à continuer". Oliver Véran, abonné aux discours optimistes sur l'évolution de la crise sanitaire depuis plusieurs semaines continue d'annoncer des nouvelles encourageantes ce matin devant l'Assemblée nationale mais il prend le soin de temporiser, une façon subtile d'insister sur la nécessité de poursuivre les efforts encore quelques temps. Des efforts traduits en restrictions sanitaires qui se font de moins en moins nombreuses et d'autres mesures sanitaires dont la plus contraignante, le pass vaccinal, pourrait tomber d'ici mars. Le ministre de la Santé a confirmé que si la trajectoire actuelle de l'épidémie de Covid-19 se poursuit il serait possible d'abandonner le pass vaccinal d'ici la mi-mars "dans tout ou partie des lieux ainsi que du masque dans les lieux fermés". "C'est avec vigilance, mais aussi avec optimisme que nous pouvons envisager l'évolution de la situation dans les prochaines semaines et le retour à une vie que je qualifierais de normale", poursuit Olivier Véran. Toutefois, la fin du pass ne sera pas synonyme de la fin de l'épidémie et s'il "y a bien un moment donné où le virus ne fera plus parler de lui", il est encore trop tôt pour "nous désarmer" et baisser notre vigilance. "Nous sommes optimistes et confiants, mais personne ne peut savoir ce que les prochains mois nous réservent. Si certaines mesures de protections sont assouplies nous n'en resterons pas moins collectivement prudents", conclut le neurologue devant l'Assemblée.

Des chiffres du coronavirus rassurants, un nombre de morts encore important Le 23 février, à 19h46. Les jours se suivent et se ressemblent. Les chiffres du Covid-19 en France sont de plus en plus rassurants. La décrue de l'épidémie se poursuit sur le territoire, en attestent les dernières données communiquées par Santé publique France ce mercredi 23 février 2022. Ainsi, SPF a relevé 66 833 nouveaux cas. En ce sens, la moyenne sur sept jours diminue fortement elle aussi : elle est désormais de 70 278 nouvelles contaminations, contre 74 836 ce mardi. En outre, le taux d'incidence continue de diminuer. Il est désormais de 832,9 cas, soit 13,7 points de moins que la veille. Cette amélioration de la situation épidémique s'observe également à l'hôpital. 685 personnes de moins sont actuellement hospitalisées. Ainsi, 26 881 patients sont encore à l'hôpital avec le Covid-19. Dans les services de réanimation, on observe également la décrue. 2 753 personnes sont actuellement en services de soins critiques, soit 89 patients de moins en 24 heures. Finalement, comme les derniers jours, on observe une seule ombre au tableau des chiffres communiqués par Santé publique France ce mercredi. Celui du nombre de morts qui reste encore très élevé. En 24 heures, on a enregistré 212 décès à l'hôpital. Cela porte ainsi le nombre de morts à 137 489.

Pas de "rebond fort de l'épidémie" avec BA.2, selon Pasteur Le 23 février. 10h55. Dans un rapport publié ce mercredi 23 février et relayé par Le Parisien, l'Institut Pasteur estime que, grâce à une "immunité importante" des Français, une reprise épidémique causées par le sous-variant BA.2 ne devrait pas survenir - du moins, pas à court terme. Dans le détail, la fondation indique notamment qu'"on ne s’attend pas à ce que le sous-variant BA.2 puisse générer un rebond fort de l’épidémie sur le court terme".

3,5 millions de personnes vont probablement perdre leur pass Le 23 février. 10h32. Malgré la décrue de l'épidémie de coronavirus en France, qui commence à se faire ressentir à l'hôpital, le pass vaccinal est, pour l'heure, toujours d'actualité - bien qu'Olivier Véran projette sa fin vers la mi-mars. D'ici-là, afin d'accéder à de nombreux lieux de loisirs (discothèques, bars, restaurants...), il faudra continuer de présenter le précieux passe-partout. Pour certains, il aurait du être désactivé le 15 février dernier - date à laquelle il n'est devenu valable plus que quatre mois, en l'absence d'une dose de rappel ou d'une contamination au Sars-CoV-2 durant les trois derniers mois. Si une "période de tolérance" a été observée sur les sept derniers jours, la réglementation sur le pass vaccinal et effective depuis ce 23 février. Ainsi, ce sont environ 3,5 millions de Français qui devraient perdre leur pass ce mercredi.

Le reflux des patients en soins critiques se poursuit Le 22 février. 19h34. Les indicateurs épidémiques sont à la baisse en France ce mardi, avec notamment moins de 100 000 nouveaux de coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures en France pour le cinquième jour consécutif. Les 97 382 nouvelles contaminations recensées ce 22 février (à titre comparatif, 44 871 cas supplémentaires étaient décomptés le 15 février dernier) permettent, en outre, à la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes de rester sous la barre des 100 000, avec 74 836 nouveaux malades, ce 22 février, contre 81 246 la veille. Le taux d'incidence est également en baisse 40 points en une semaine, ayant atteint ce mardi les 845 cas positifs pour 100 000 habitants. Les personnes positives au coronavirus hospitalisées en France sont, elles aussi, de moins en moins nombreuses : 27 566 patients Covid étaient hospitalisés ce mardi soit 817 personnes en moins en 24 heures. Même son de cloche pour les soins critiques, où 2 842 patients Covid sont actuellement recensés, contre 2 903 la veille. Les 206 nouvelles admissions de cette journée du 22 février sont en baisse par rapport à la veille (- 4 admissions). En revanche, le nombre de décès de personnes positives au Sars-CoV-2 reste élevé (286 décès en 24 heures).

1,1 million de doses du vaccin de Novavax disponibles en France d'ici la fin de la semaine Le 22 février. 17h00. Le ministère de la Santé et des Solidarités a indiqué que 1,14 million de doses du vaccin Novavax, le Nuvaxovid, seraient livrées à la France d'ici la fin de la semaine, pour des premières injections prévues pour "la première semaine de mars". 600 000 doses sont destinées aux Outre-mer - dont la population est, pour rappel, à peu près deux fois moins vaccinée que celle en métropole. Au total, la France est censée recevoir 3,2 millions de doses de Novavax d'ici à la fin du premier trimestre de 2022, puis 3,2 millions au deuxième trimestre. Ce vaccin, le 5ème à être autorisé en France, n'est pas basé sur l'ARN messager mais sur une technique à protéine recombinante, la protéine Spike, associée à un adjuvant. Avec le Nuvaxovid, l'exécutif espère convaincre les dernières personnes réticentes à l'ARN-m.

L'exécutif suspend le vaccin Janssen, sauf pour les personnes à risques Le 22 février. 14h34. Ce mardi, le ministère de la Santé a annoncé qu'il suivrait la recommandation de la Haute autorité de Santé (HAS) sur le vaccin Janssen : celui-ci sera donc suspendu, exception faite des personnes à risques pour qui les vaccins à ARN messager sont contre-indiqués. Epi-phare, groupement réalisant des études avec pour but d'éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision, avait indiqué, pour rappel, que le vaccin Janssen pouvait entrainer "une légère augmentation du risque d’infarctus du myocarde" chez les adultes de moins de 75 ans. Ce 21 février, sur la base de cette étude préliminaire, la HAS avait recommandé de réserver la vaccination avec le vaccin Janssen à certains cas à risque de formes sévères du Covid-19 dans l’attente des conclusions de l’Agence européenne des médicaments (AEM). L'autorité sanitaire avait, dans son avis, tout de même rappelé qu'il s'agissait de données préliminaires, dont les résultats devaient encore être confirmés par d’autres études au niveau international.

Olivier Véran se félicite de l'amélioration de la situation sanitaire, tout en appelant à la prudence Le 22 février. 10h29. Il est auditionné depuis 9 heures ce matin par la mission d’information de la commission des affaires sociales au Sénat, dotée des pouvoirs de commission d’enquête, dans le cadre d'une "mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19" : Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, s'est montré optimiste sur le sujet d'une levée des dernières mesures sanitaires mi-mars. Tout en restant prudent. Interrogé sur la fin du pass vaccinal autour de la mi-mars, il a rappelé l'importance de "procéder par paliers" et de conserver "une grande prudence pour prévenir de nouvelles contaminations du fait d’un relâchement trop rapide", rappelant que "notre système de santé reste très exposé". Arguant que "290 décès, c’est 10% de la mortalité routière annuelle", M. Véran a appelé à la prudence malgré l’amélioration épidémique. Pourtant, le ministre l'assure : l'épidémie suit, depuis plusieurs semaines, une "trajectoire positive". Selon quels critères le pass pourrait donc être levé mi-mars ? Olivier Véran a détaillé, ce mardi, qu'"il faudrait être à 1 500 patients en réa : au rythme actuel, on y sera dans 2 ou 3 semaines. Il faudrait aussi un taux d’incidence faible (300-500 maximum)", a-t-il ajouté. Enfin, "le facteur R [devra] durablement inférieur à 1". "On va l’atteindre, et là aussi d’ici 2 ou 3 semaines maxi, c’est une bonne nouvelle", s'est félicité le ministre. Enfin, Olivier Véran s'est voulu rassurant au sujet du sous-variant BA.2, assurant qu'il ne représentait "pas de risque de rebond épidémique", bien qu'il soit responsable de pas loin des 50% des contaminations actuellement, a-t-il précisé.

L'amélioration de la situation sanitaire se poursuit en France Le 21 février. 19h33. La situation sanitaire ne cesse de s'améliorer alors que les chiffres du Covid-19 en France sont de plus en plus rassurants. La décrue de l'épidémie se poursuit sur le territoire, en attestent les dernières données communiquées par Santé publique France ce lundi 21 février 2022. Alors que vendredi 18 février, on avait enregistré pour la première fois depuis décembre moins de 100 000 nouvelles contaminations, cet indicateur continue de baisser ce lundi. Ainsi, la moyenne sur sept jours diminue : elle est désormais de 81 246 nouvelles contaminations, contre 82 572 lundi dernier. En outre, le taux d'incidence chute également. Il est désormais de 884 cas, soit près de 63 points de moins que la veille. Les bonnes nouvelles s'observent également à l'hôpital. 260 personnes de moins sont actuellement hospitalisées. Ainsi, 28 383 patients sont encore à l'hôpital avec le Covid-19. Dans les services de réanimation, on observe également un reflux. 2 905 personnes sont actuellement en services de soins critiques, soit 18 patients de moins en 24 heures. Seul le nombre de morts reste encore très élevé, selon les chiffres communiqués par Santé publique France ce lundi. En 24 heures, près de 283 décès à l'hôpital ont été enregistrés ce qui porte le nombre total de morts à 132 662.

La Haute autorité de santé confirme que les tests antigéniques salivaires ne sont pas efficaces Le 21 février. 15h56. Après analysée approfondie des données scientifiques à sa disposition, la Haute autorité de santé (HAS) l'a confirmé ce lundi 21 février : les performances des tests salivaires antigéniques sont inefficaces, car la sensibilité retrouvée dans les études retenues est inférieure aux exigences de 50% chez les personnes asymptomatiques et 80% chez les personnes symptomatiques fixées par la HAS pour les tests rapides, rapporte Le Parisien.

La décrue de l'épidémie se confirme, les élèves commencent à abandonner le masque Le 21 février. 09h30. Les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus en France sont encourageantes. Ce dimanche 20 février, ce sont 59 003 cas supplémentaires qui ont été décomptés, soit 27 559 de moins que le dimanche précédent (85 562 avaient été décomptées). Ce chiffre fait passer la moyenne sur sept jours des infections quotidiennes à 82 572 cas, contre 86 509 la veille. Les données sur l'hôpital français invitent également à l'optimisme : 28 643 patients positifs au Covid-19 étaient hospitalisés hier en France, contre 28 632 la veille et et 31 621 il y a une semaine. 495 nouvelles admissions sur les dernières 24 heures sont observées - 483 de moins que samedi et 202 de moins que le dimanche précédent. En outre, 67 nouvelles admissions en réanimation ont été décomptée (60 de moins que la veille et 23 de moins que dimanche dernier). Le taux d'occupation des lits en réanimation était de 57.8% ce dimanche. Enfin, 79 nouveaux décès dus au Covid-19 étaient décomptés en France (hors Ehpad), soit 69 de moins que la veille et 28 de moins qu'une semaine auparavant. C'est dans le cadre de ce contexte encourageant qu'une partie des écoliers (ceux appartenant à la zone scolaire B) vont retourner à l'école ce lundi 21 février...sans avoir à porter de masque en extérieur (notamment lors des pauses récréation), ni lorsqu'ils pratiqueront un sport en intérieur (exception faite pour les ports de contact, qui ne permettent pas le maintien des gestes barrières). En cas de cas positif au coronavirus dans une classe, l'attestation d'un autodépistage ne sera plus exigée, et seul un seul test, à J+2, sera demandé. Enfin, lors de l’absence d’un enseignant ou durant les repas à la cantine, les élèves pourront à nouveau être mélangés par niveau.