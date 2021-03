"Direct. Coronavirus en France : 26 788 nouveaux cas, des annonces ce jeudi"

CORONAVIRUS. À l'orée de nouvelles annonces du gouvernement, et alors que 20 départements sont susceptibles de basculer jeudi soir, Santé public France rapporte mercredi 26 788 nouveaux cas de coronavirus et 326 décès en plus en 24 heures.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le dernier bilan de Santé publique France, en date de ce mercredi 3 mars, fait état de 26 788 cas de Covid-19 supplémentaires et 326 décès en plus. Voici les chiffres :

20:14 - Quelle situation du côté des réanimations ? Ce mercredi, Santé publique France indique que 3 637 personnes sont actuellement en réanimation. C'est 51 de plus que la veille. Mardi, 3 586 patients occupaient un lit en réanimation en France (+42 par rapport à lundi). En données brutes, au cours des dernières 24 heures, on compte ce mercredi 322 nouveaux malades en réanimation (-44).

19:42 - Île-de-France : 50% de variant britannique du coronavirus dans les eaux usées Mercredi, la proportion de variant britannique du Covid-19 dans les eaux usées d'Île-de-France a atteint, selon France Bleu Paris, les 50%. Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui ne devrait guère s'améliorer dans les jours, voire les semaines qui viennent. Le constat est fait de manière générale sur la région, et ce, "sans différence notable selon les zones", affirme à France Bleu Paris Laurent Moulin, responsable Recherche et développement au laboratoire d'Eau de Paris. Pas d'explosion à proprement parler, mais plutôt une augmentation régulière selon lui. Attention, préviennent toutefois nos confrères, 50% de variant britannique dans les eaux usées ne veut pas dire que la moitié des Franciliens a le coronavirus pour autant. Il s'agit davantage d'"une tendance, une idée de l'évolution de l'épidémie", explique encore Laurent Moulin, qui précise que si que ces constats ne permettent pas de prédire l'avenir, "au vu [de ces] analyses, on sait [toutefois] que les chiffres de contaminations ne vont pas baisser dans les prochains jours".

19:31 - 326 décès supplémentaires liés au Covid-19 comptabilisés en 24 heures D'après Santé publique France, 326 personnes sont décédées au cours de ces dernières 24 heures à cause du coronavirus. En tout, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ce sont donc désormais 87 546 décès (Ehpad compris) qui ont été enregistrés en France.

19:12 - 26 788 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures Le bilan quotidien établi par Santé publique France vient d'être dévoilé. Mercredi 3 mars, 26 788 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, ce qui porte à 3 810 316 le nombre total de cas comptabilisés en un an d'épidémie de coronavirus.

18:41 - Premières saisies de faux vaccins contre le Covid-19, annonce Interpol C'est le produit que tout le monde s'arrache depuis plusieurs mois. Il fallait s'y attendre, de faux vaccins contre le coronavirus allaient forcément arriver, un jour ou l'autre, sur le marché. Ce mercredi, Interpol a fait état de deux dossiers. Le premier concerne près de 2 400 doses de faux vaccins contre le Covid-19. Ils ont été saisis en Afrique du Sud. Alors qu'une "grande quantité de masques contrefaits" ont également été découverts sur place, trois ressortissants chinois et un Zambien ont été interpellés. Pour le second dossier, direction la Chine où "un réseau de vente de vaccins contrefaits contre le Covid-19" a été identifié. Lors d'une descente dans les locaux de fabrication, pas moins de 80 suspects ont été arrêtés et plus de 3 000 faux vaccins ont été saisis.

18:10 - Quatre patients des Alpes-Maritimes transférés dans les hôpitaux bretons La solidarité inter-régionale continue de s'observer dans la lutte contre le Covid-19. Ce mercredi 3 mars, quatre patients des hôpitaux d'Antibes et de Nice, dans les Alpes-Maritimes, ont été transférés vers le Finistère. Les deux patients d'Antibes sont arrivés au centre hospitalier régional universitaire de Brest et au centre hospitalier de Quimper, rapporte Ouest-France. Les deux autres, en provenance de Nice, ont été envoyés à Brest, à l’hôpital d’instruction des Armées Clermont Tonnerre. L'ARS de Bretagne a précisé : "Les disponibilités actuelles de réanimation en Bretagne permettent effectivement de réaliser cet accueil dans le cadre de la solidarité nationale entre régions".

17:40 - La HAS assure que les pharmaciens sont "tout à fait habilités" à vacciner Plusieurs personnes, notamment quelques professionnels de santé, se sont montrées réticentes à l'idée que des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes puissent vacciner les Français. A ce sujet, la présidente de la HAS, a été claire : "Ils participent déjà largement à la campagne de vaccination contre la grippe. Ils sont formés pour cela, sont tout à fait habilités et donc la HAS considère qu'il n'y a aucun problème de compétences pour ces corps de métier, tant au niveau de la prescription des vaccins que de l'administration des doses". La seule exception concerne les personnes présentant des comorbidités, dans ce cas Dominique Le Guludec reconnaît : "Il vaut mieux passer par un médecin".

17:10 - "Les tests sont en cours" sur la mixité des vaccins Les études se poursuivent pour savoir si un mélange des vaccins est possible : recevoir la première injection d'un vaccin et la compléter avec une deuxième dose issue d'un vaccin différent. L'effet recherché avec une mixité des vaccins et de créer une réponse immunitaire plus complète et plus efficace contre le virus, en particulier les variants. "Les tests sont en cours et cette stratégie va s'affiner dans les semaines qui viennent", a indiqué Dominique Le Guludec présidente de la HAS, dans une interview.

16:40 - Des vaccins adaptés pour les variants d'ici l'été selon la HAS Dans une interview accordée à Linternaute, la présidente de la Haute autorité de Santé, Dominique Le Guludec a assuré que la France se préparait à lutter contre les variants du Covid-19 à l'aide des vaccins. "Il y aura de nouvelles stratégies à mettre en place, notamment grâce aux vaccins actuels qui sont en train de se transformer et cet été, nous aurons des vaccins ARN adaptés. Même le vaccin AstraZeneca, qui ne fonctionne pas avec la stratégie de l'ARN, est en train d'être adapté au variant sud-africain." a-t-elle précisé.

16:10 - Le bilan ne s'améliore pas dans le Nord A Dunkerque après un premier week-end confiné, la situation épidémique ne s'améliore pas. Avec un taux d'incidence à 1039 pour 100 000 habitants, le virus, en particulier la souche britannique, circule activement. Tout le département du Nord est touché, mais dans une moindre mesure avec 339 cas pour 100 000 en moyenne. Le bilan du 2 mars sur l'épidémie fait état de 1181 personnes hospitalisées dont 110 admissions enregistrées hier. 177 malades sont en réanimation, avec 21 entrées dans la journée. On déplore 2627 décès liés au coronavirus, c'est 20 de plus en 24 heures et 11050 sont sorties de l'hôpital soit 86 de plus.

15:40 - L'hôpital de Dieppe lance une campagne de vaccination mobile en camping-car L'ARS de Normandie et l'hôpital de Dieppe se sont associés pour mettre en place une campagne de vaccination mobile, depuis un camping-car. Le véhicule est équipé de tout le matériel nécessaire à la vaccination y compris d'un réfrigérateur pour conserver les vaccins entre 2 et 4 degrés. L'idée est de sillonner les alentours de Dieppe pour vacciner les personnes de plus de 75 ans, isolées loin des centres de vaccination, rapporte France 3. "On a demandé à l’ARS d’expérimenter la vaccination mobile pour aller vers les personnes de plus de 75 ans sur notre territoire dans les villages ou dans les villes en capacité de nous accueillir. Cela concerne les personnes peu mobiles, qui ont des difficultés pour se déplacer" précise une infirmière de la campagne mobile. Le camping-car de la vaccination est attendu dans 25 communes autour de Dieppe.

15:10 - Les vaccins AstraZeneca disponibles en pharmacie sous peu Gabriel Attal a indiqué que les doses du vaccin AstraZeneca seraient disponibles "d'ici quelques jours dans les pharmacies". La nouvelle intervient au lendemain de la dernière recommandation de la Haute autorité de Santé qui invite les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes à rejoindre la campagne de vaccination en plus des médecins. Ces annonces trahissent la volonté et le besoin d'utiliser rapidement les 75% des doses AstraZeneca livrées mais toujours pas administrées. Entre la participation de plusieurs professionnels de santé et l'élargissement de la cible aux personnes de 65-74 ans, les doses devraient s'écouler à vue d'oeil et le taux de vaccination augmenter plus rapidement.

14:40 - Oui à des mesures ciblées mais non aux allégements localisés "Nous devons faire le choix de la confiance dans la responsabilité des Français partout où c'est possible" a expliqué Gabriel Attal après le Conseil de défense et le Conseil des ministre. Le porte-parole a affirmé que la situation épidémique n'est pas homogène sur tout le territoire, des "mesures ciblées" sont toujours d'actualité et devraient être annoncées demain lors du point presse hebdomadaire, Gabriel Attal n'a donné aucune précision. En revanche, il a mis fin aux espoirs d'allègements des mesures dans les régions en marge de l'épidémie.

14:10 - Le Pas-de-Calais, deuxième département le plus touché de métropole Le préfet du Pas-de-Calais a demandé à ce que le département soit confiné pendant les trois prochains week-ends. La situation se dégrade dans le territoire des Hauts-de-France, le taux d'incidence y est le deuxième plus élevé de métropole. Le dernier bilan de Santé publique France compte 683 personnes hospitalisées dont 37 admises hier. 120 malades occupent les services de réanimation, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. Au total, 1246 personnes sont mortes du coronavirus, soit 8 de plus que la veille et 5193 sont sorties de l'hôpital soit 11 de plus.

13:40 - Des variants new-yorkais et guadeloupéen détectés ? Jusque là trois variants du Covid-19 inquiètent à cause de leur contagiosité plus élevée ou plus longue. Un autre variant a fait son apparition à New-York. Déjà présent dans 3% des cas en janvier, début mars la nouvelle souche du virus concerne presque un quart des cas positifs recensés dans l'Etat américain. Elle contiendrait la mutation E484K, comme le variant sud-africain et brésilien, à même de rendre le virus plus résistant au vaccin. Quand à la souche guadeloupéenne, elle n'est pas encore confirmée, les analyse sont toujours en cours. Mais avec la recrudescence de cas que connaît l'île ces derniers jours, le caractère plus contagieux semble se profiler.

12:40 - Dr Flaysakier : "Impensable" que des soignants refusent de se faire vacciner Le professeur François Chast se plaignait se matin sur France Inter du peu de soignant vaccinés contre le Covid-19. Santé publique France indique que dans les Ehpads, seul 37% des personnels soignants ont reçu une première dose du vaccin, le nombre frôle les 34% pour les équipes médicales de l'AP-HM selon BFM. Le docteur Jean-Daniel Flaysakier a rejoint les propos du professeur au micro de BFM : "Que des personnels soignants ne comprennent pas l'importance de se protéger eux, de protéger ces gens et sortent des arguments conspirationnistes glanés sur des sites à la con, je trouve ça impensable".

12:10 - La situation critique des hôpitaux franciliens La crise sanitaire frappe durement l'Île-de-France, dans les départements franciliens le taux d'incidence ne descend pas en-dessous de 246 cas dans les Yvelines mais grimpe jusqu'à 401 cas pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Les derniers chiffres de Santé publique France indiquent que 5208 personnes sont actuellement hospitalisées avec 400 nouveaux patients arrivés hier. On compte 858 malades en réanimation, dont 87 nouvelles entrées dans la journée. 14994 personnes sont décédées du coronavirus, soit 55 de plus que la veille et 66774 sont sorties de l'hôpital soit 286 de plus.

11:40 - Le variant anglais majoritaire en Normandie D'après l'Agence régionale de santé de Normandie, le taux d'incidence remonte à 171 cas pour 100 000 habitants. Mais ce qui inquiète vraiment c'est la part de contaminations que représentent les variants. La souche britannique est devenue largement majoritaire et touche près de 60% des patients Covid-19, elle augmente de manière fulgurante avec 14 point de plus en seulement sept jours. Le variant sud-africain grignote du terrain doucement et concerne 5,9% des contaminations selon les dernières données.

11:10 - Les ministres préparent l'après Covid-19 et la réouverture des lieux publics L'Elysée a confirmé qu'à 17h se tiendra une réunion pour préparer "l'après Covid-19" et envisager les conditions sanitaires grâce auxquelles, les restaurants, bars, salles de sport, musées et autres lieux culturels pourront de nouveau accueillir du public. Les ministres concernés à savoir la Santé, l'Economie, la Culture ou encore le Sport seront présents pour mettre en commun les idées et les plans de réouverture sur lesquels ils ont travaillé. Le QR code et le "pass sanitaire" seront également abordés, en particulier les façons de les mettre en place. La réunion semble avoir pour objectif de donner un cap, une "perspective positive" envisageable d'ici quatre à six semaines, rapporte une source de l'exécutif à BFMTV.