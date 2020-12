"DIRECT. Coronavirus en France : 296 morts en 24h, l'objectif de Macron s'éloigne"

COVID FRANCE. Mercredi 9 décembre, le bilan de Santé publique France a confirmé une nouvelle fois l'effet "plateau" épidémique, avec plus de 14 000 nouvelles contaminations liées au Covid-19 en 24 heures. 296 décès ont été enregistrés dans la journée.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé mercredi 9 décembre, l'effet "plateau" est bel et bien présent puisque plus de 14 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 296 décès supplémentaires sont à déplorer dans la journée.

23:47 - Quel est le dernier bilan en Bourgogne-Franche-Comté ? FIN DU DIRECT - Selon le dernier bilan du Covid diffusé ce mercredi 9 décembre, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 741 patients, avec 102 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 205 malades sont en réanimation, avec 19 nouvelles entrées dans la journée. 2 130 personnes sont mortes du coronavirus, soit 36 de plus en 24 heures, et 8 173 sont sorties de l'hôpital, soit 90 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 103,5%.

23:22 - "La baisse des hospitalisations ralentit, voire stagne" Les dernières données de l'Institut Pasteur datant de lundi, et que Les Echos a pu se procurer, sont alarmantes. "Au niveau national, la baisse des hospitalisations ralentit, voire stagne", indiquent les scientifiques de la fondation. Et d'ajouter : "Dans certaines régions, il y a même une tendance à la hausse sur les derniers jours de données, tendance qui reste cependant à confirmer car nous manquons encore de recul. Étant donné le délai entre infection et hospitalisation, ce changement de dynamique suggère que le taux de transmission a commencé à augmenter avant l'allégement du confinement."

23:07 - Le point sur les chiffres en Centre-Val de Loire Selon le dernier bilan du Covid, en Centre-Val de Loire, le nombre de patients hospitalisés est de 920, avec 78 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 110 personnes sont en réanimation, avec cinq nouvelles entrées dans la journée. 1 120 décès ont été enregistrés, soit 11 de plus en 24 heures, et 4 754 personnes sont sorties de l'hôpital, soit 71 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 61,1%.

22:47 - Le vaccin de Pfizer et BioNTech ne présente pas de risque de sécurité selon la FDA Les experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA) estiment dans un rapport publié mardi que le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 ne présente pas de risque de sécurité empêchant son autorisation. Ces derniers expliquent que les effets indésirables graves, c'est-à-dire requérant par exemple une hospitalisation, étaient très rares dans l'ensemble de l'essai clinique du vaccin (moins de 0,5%). Les autorités sanitaires américaines relèvent qu'il y en a eu autant dans le groupe placebo que dans le groupe de personnes vaccinées, suggérant que le vaccin n'était pas en cause.

22:29 - Quelle est la situation en Île-de-France ? Selon le dernier bilan du Covid communiqué ce mercredi 9 décembre, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 5 037 patients, avec 219 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 656 malades sont en réanimation, avec 46 nouvelles entrées dans la journée. 11 304 personnes sont mortes du coronavirus, soit 59 de plus en 24 heures, et 50 895 sont sorties de l'hôpital, soit 265 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 57,2%.

22:14 - Cyberattaque : des documents liés au vaccin Pfizer/BioNTech piratés Des documents liés au vaccin Pfizer/BioNTech ont été piratés lors d'une cyberattaque contre l'Agence européenne du médicament, a annoncé Pfizer ce mercredi 9 décembre dans un communiqué relayé par l'AFP. "Il est important de noter que ni le système de BioNTech ni celui de Pfizer n'ont été violés en lien avec cet incident et nous n'avons pas connaissance de données personnelles qui auraient été piratées", a précisé le laboratoire.

21:59 - Le nombre d'hospitalisations continue à baisser Le nombre de personnes actuellement hospitalisées est de 25 558, soit 356 de moins, d'après le dernier bilan de Santé publique France diffusé ce mercredi 9 décembre. 3 041 patients sont actuellement en réanimation, soit 47 de moins. Ces données correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

21:44 - Quel est le dernier bilan dans la Nièvre ? Selon le dernier bilan du Covid daté du mercredi 9 décembre, dans la Nièvre, le nombre de personnes hospitalisées est de 96 patients, avec trois nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Cinq malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle entrée dans la journée. 83 personnes sont mortes du coronavirus, soit une de plus en 24 heures, et 292 sont sorties de l'hôpital, soit deux de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 103,5%.

21:28 - Un dépistage du coronavirus via l'haleine ? Une équipe de chercheurs français a développé une technique de dépistage du virus par l'haleine des malades et pourrait voir le jour au printemps selon nos confères du Figaro. "Il suffira de souffler dans un petit outil ressemblant à un alcootest pour savoir si l’on est positif en deux minutes pour une dizaine d’euros" selon le professeur Djillali Annane.

21:12 - Une allergie pour le vaccin Pfizer ? Voilà une information qui donnera des arguments aux sceptiques. Deux membres du personnels du NHS (le Service national de santé) ont développé une réaction allergique au vaccin après s'être vu administrer une dose ce mardi, indique l'agence britannique de régulation du médicament (MHRA). Ces derniers avaient des "forts antécédents allergiques" et sont toujours munis d'un auto-injecteur d'adrénaline explique l'agence. "Nous savons par les essais cliniques très poussés que ceci n'était pas une caractéristique (du vaccin), mais s'il nous est nécessaire d'enrichir nos recommandations dès lors que des populations vulnérables ont eu ce ressenti - à savoir les groupes qui ont été sélectionnés en priorité - nous diffusons ces recommandations immédiatement sur le terrain" a expliqué la MHRA.

20:57 - Arras : "Les hospitalisations sont moins nombreuses mais le niveau reste préoccupant" Le groupement hospitalier Arrageois-Ternois (GHAT) déplore une stagnation du nombre de contaminations liées au Covid-19, à l'image de la situation dans le pays, indique La Voix du Nord ce mercredi 9 décembre. "Les hospitalisations sont moins nombreuses (8 patients dans l’unité ad hoc) mais le niveau reste préoccupant", déclare un membre de la direction du centre hospitalier d’Arras, cité par nos confrères. Il ne reste plus qu'une place de disponible en service de réanimation.

20:41 - Dépistage massif au Havre : vingt sites retenus pour se faire tester Dans le cadre du dépistage massif qui se déroulera entre le 14 et le 19 décembre dans la communauté urbaine du Havre, vingt sites ont été retenus pour réaliser des tests PCR ou antigénique, rapporte l'Agence régionale de santé Normandie. Il y a des laboratoires, des pharmacies, des cabinets libéraux ou médicaux.

20:26 - Plus de 14 000 nouveaux cas, 296 morts en 24 heures Les derniers chiffres du Covid-19 sont tombés ce mercredi 9 décembre. Selon les données de Santé publique France, plus de 14 000 nouveaux cas ont été confirmés (14 595 exactement). Un chiffre qui confirme l'effet "plateau" épidémique et qui nous éloigne davantage de l'objectif des 5 000 cas quotidiens visé par Emmanuel Macron. Par ailleurs, 296 décès ont été enregistrés dans la journée.

20:11 - Quels indicateurs dans le Grand Est ? D'après le dernier bilan du coronavirus daté du mardi 8 décembre, dans le Grand Est, le nombre de personnes hospitalisées est de 2 565 patients, avec 201 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 269 malades sont en réanimation, avec 24 nouvelles entrées dans la journée. 5 094 personnes sont mortes du coronavirus, soit 55 de plus en 24 heures, et 18 713 sont sorties de l'hôpital, soit 136 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, était de 57,8% hier.

19:56 - "Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin" Dans un entretien accordé au Parisien ce mercredi 9 décembre, le Professeur Éric Caumes, qui assure avoir "consulté le rapport de l'agence américaine du médicament réalisé à partir des données transmises par Pfizer", tire la sonnette d'alarme. "Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin", lance-t-il. Et de développer : "En dehors des réactions minimes dues à l'injection comme des rougeurs et douleurs locales, d'autres effets indésirables sont recensés à des taux relativement élevés surtout chez les jeunes et après la deuxième dose. Prenons l'exemple de la fièvre, elle peut survenir de manière passagère après une injection, c'est classique. Mais là, 15,8 % des 18-55 ans ont eu 38 °C ou plus dans les sept jours qui ont suivi la seconde injection. (...) On parle aussi de 55 % de maux de tête, 62 % de fatigue. Non mais là, c'est beaucoup trop, il y a peut-être un problème…".

19:41 - Quel est le bilan en Auvergne-Rhône-Alpes ? Selon le dernier bilan du Covid daté du mardi 8 décembre, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de personnes hospitalisées est de 4 919 patients, avec 243 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 525 malades sont en réanimation, avec 38 nouvelles entrées dans la journée. 5 752 personnes sont mortes du coronavirus, soit 72 de plus en 24 heures, et 24 299 sont sorties de l'hôpital, soit 353 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 8 décembre 2020, à l'échelle régionale, était de 93,9%.

19:26 - "Il n'y a toujours pas de publication, ni du vaccin Moderna, ni du vaccin Pfizer" Invité sur le plateau de LCI ce mercredi 9 décembre, le Professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a émis des doutes sur les résultats des vaccins. "J'ai juste des interrogations à propos de la sécurité et de la tolérance à court terme. (...) Il n'y a toujours pas de publication, ni du vaccin Moderna, ni du vaccin Pfizer", a-t-il souligné.

19:11 - Dépistage massif à Roubaix : "On ne peut pas forcer les gens" Roubaix devrait figurer parmi les trois villes à expérimenter le "dépistage massif" du coronavirus en janvier prochain. Cité par France Bleu Nord, Jean-Philippe Dancoine, médecin et adjoint au maire de Roubaix à la santé, a assuré que cette campagne ne serait pas obligatoire. "On ne peut pas faire une opération comme celle-là en dehors du volontariat", a-t-il déclaré avant de préciser : "Les tests seront gratuits ça c'est une évidence, ils seront aussi sur la base du volontariat, et les gens viendront ... ou pas. (...) Mais en aucun cas on ne peut forcer les gens."

18:55 - 20% des Français souhaitent se faire tester avant les fêtes Toujours d'après le sondage Elabe pour BFMTV, 20% des Français prévoient de se faire tester avant les fêtes de fin d'année, pour retrouver leurs proches. Toutefois, les autorités scientifiques soulignent que tous les Français ne pourront pas se faire tester, que ce soit par test PCR ou antigénique. "On ne pourra pas réaliser 70 millions de tests en deux jours", a déclaré Lionel Barrand, président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux, ce mercredi 9 décembre, auprès de nos confrères. Et d'ajouter : "Il faudra inévitablement prioriser les personnes qui sont à risque, qui ont des symptômes ou qui sont cas contact."

18:39 - 52% des Français pensent qu'ils ne se feront pas vacciner D'après un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié ce mercredi 9 décembre, 52% des Français déclarent qu'ils ne sont pas prêts à se faire vacciner, soit 4 points de plus qu'il y a deux semaines. Parmi eux, 30% assurent qu'ils ne se feront certainement pas vacciner, contre 22% qui pensent qu'ils ne le feront probablement pas. Par ailleurs, 70% des sondés sont inquiets vis-à-vis de l'épidémie de Covid-19.

18:24 - Les hommes ont trois fois plus de risques d'être admis en soins intensifs Les hommes contaminés par le Covid-19 ont trois fois plus de risques que les femmes d'être hospitalisés en soins intensifs, rapporte l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. Aussi, ils ont plus de risques de décéder du virus (1,39 fois), d'après une étude publiée ce mercredi 9 décembre dans Nature Communications. Ces statistiques sont "mondiales", à quelques exceptions près.

18:09 - L'ARS Bourgogne-Franche-Comté insiste sur l'importance des tests L'Agence régionale Bourgogne-France-Comté recommande de se faire rester dès l'apparition des premiers symptômes du Covid-19, rapporte France Bleu. Et pour cause, les indicateurs restent particulièrement préoccupants. Environ 8 000 tests PCR sont réalisés quotidiennement dans cette région. Selon le dernier bilan du Covid daté du mardi 8 décembre, en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de personnes hospitalisées est de 1 759, avec 154 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 197 malades sont en réanimation, avec dix nouvelles entrées dans la journée. 2 094 personnes sont mortes du coronavirus, soit 30 de plus en 24 heures, et 8 087 sont sorties de l'hôpital, soit 95 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 99,5%.

17:49 - 35 départements ont un taux d'incidence en hausse Depuis quelques jours, le taux d'incidence augmente dans plusieurs départements. 35 sont concernés par cette hausse avec des zones présentant une réelle inquiétude comme les Vosges avec un taux de 190, la Haute-Saône 172, la Meuse 181 ou encore la Moselle à 161.

16:54 - Un dépistage dans les Ardennes ? Face aux chiffres du Covid dans les Ardennes, en particulier le taux d'incidence qui était de 211 nouveaux cas pour 100 000 habitants lundi, le Président d'Ardenne Métropole, Boris Ravignon, souhaite organiser des dépistages massifs très prochainement, indique France Bleu. "Nous sommes dans une situation sanitaire qui est très difficile, nous avons un taux d'incidence presque trois fois supérieur à la moyenne nationale, or nous savons que nous arrivons dans une période où les gens vont se retrouver. C'est inévitable et c'est normal, nous en avons tous besoin", a déclaré le maire de Charleville-Mézières. Il s'agit du département le plus touché du Grand Est.