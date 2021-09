"DIRECT. Coronavirus en France : 8 128 nouveaux cas, vers la fin des restrictions ?"

COVID. Les restrictions mises en place face à l'épidémie de coronavirus en France en passe d'être levées ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Emmanuel Macron. Des propos confirmés et précisés jeudi 16 septembre 2021 par Olivier Véran sur RTL. Mais le ministre de la Santé appelle à la prudence pour éviter une recrudescence.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:52 - Le point sur l'épidémie en France ce jeudi 16 septembre Il y a du mieux en France. L'épidémie de Covid-19 semble maîtrisée et le gouvernement songe déjà à lever les restrictions. Voici un petit point sur les chiffres à retenir :

● 8 128 cas supplémentaires, soit 1 016 cas de moins qu'hier et 2 841 de moins que jeudi dernier

● La moyenne 7 jours passe à 8 130 cas, contre 8 535 hier, soit 3097 de moins environ que la semaine dernière

● 65 morts liés au Covid-19 ces dernières 24 heures (hors Ehpad). Ce sont 12 de moins qu'hier et 39 de moins que jeudi dernier

● 382 nouvelles admissions à l'hôpital en 24 heures. Ce sont 70 de moins qu'hier et 172 de moins comparé à jeudi dernier

● 103 admissions en réanimation, soit 16 de moins qu'hier et 36 de moins que jeudi dernier

18:42 - Combien de soignants suspendus depuis le mercredi 15 septembre ? C'était la condition pour continuer de travailler : avoir reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19 avant le mercredi 15 septembre. Soignants, pompiers, ambulanciers... certains professionnels n'ont pas souhaité se faire vacciner et ne peuvent désormais plus exercer. D'après le ministre de la Santé, il y aurait aujourd'hui 3 000 soignants non-vaccinés en France qui ont du rendre leurs blouses blanches... faute de vaccination effectuée. "Beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner, voyant que l'obligation était une réalité", a affirmé Olivier Véran, relayé par nos confrères de France Bleu.

18:02 - Le confinement prolongé en Guadeloupe Confinée depuis le début du mois d'août, la Guadeloupe va l'être encore pendant une durée indéterminée, a annoncé le préfet Alexandre Rochatte, mercredi 15 septembre 2021. Toutefois, les restrictions seront allégées. A compter de dimanche, le couvre-feu sera reculé à 20 heures (contre 19 heures jusqu'alors) et il sera permis de se déplacer dans un rayon de 10km (contre 5 actuellement). Par ailleurs, le représentant de l'Etat a ajouté que "les plages et les cours d'eau seront ouverts le matin et l'après-midi". Alors que le taux d'incidence est de 200 pour 100 000 habitants, un déconfinement progressif est envisagé dès que l'indicateur atteindra les 75 cas pour 100 000 habitants, mais également lorsque le taux de positivité sera inférieur à 5% (il est à 6,9% actuellement) et la pression hospitalière à 100%. Les autorités tablent sur début octobre pour débuter la levée des restrictions.

14:29 - La France va distribuer 50 millions de masques aux plus modestes Invité de la matinale de Sudradio jeudi 16 septembre 2021, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a annoncé que l'Etat allait lancer "la distribution de 50 millions de masques pour les ménages français les plus fragiles" dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Les habitants éligibles seront les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'Etat, ce qui représente 7,5 millions de personnes. Il s'agira de masques textiles, lavables 50 fois. La distribution devrait avoir lieu au cours du mois d'octobre.