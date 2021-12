"DIRECT. Coronavirus en France : ça flambe et c'est inédit, vers un autre tour de vis ?"

COVID. La 6e vague de l'épidémie de coronavirus semble avoir déjà commencé en France, alors que la 5e n'est pas vraiment achevée. Le Covid-19 se répand à une vitesse fulgurante sous la forme du variant Omicron, ce qui laisse présager de nouvelles restrictions rapidement.

11:00 - Des clusters Omicron à l'hôpital mais "pas encore" de forme grave du variant Omicron Sur Franceinfo ce mercredi 22 décembre, Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP a noté : "On voit des clusters du variant Omicron chez les soignants et chez les patients". Cependant, "on n'a pas encore identifié de forme grave d'Omicron parmi les patients qu'on a en réanimation", a-t-il relevé.

10:45 - "On vaccine entre 700 et 1 000 soignants par jours", annonce Martin Hirsch Invité de Franceinfo ce mercredi 22 décembre, le directeur général de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Pairs (AP-HP), Martin Hirsch a déclaré qu'"entre 700 et 1 000" soignants étaient vaccinés chaque jour. Un rythme qui va accélérer, maintenant qu'Olivier Véran avait annoncé que le laps de temps entre le rappel et la dernière injection serait rabaissé à quatre mois ; "On ne s'interdit pas de le faire un peu en-deçà si les gens sont demandeurs", a-t-il confié.

10:33 - Le COSV favorable à la vaccination des 5-11 ans Ce mercredi matin, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) s'est prononcé en faveur de l'ouverture de la vaccination aux enfants âgés entre 5 et 11 ans : "Le COSV se positionne par le présent avis en faveur du lancement de la campagne de vaccination pédiatrique", a ainsi déclaré le Conseil dans son avis le plus récent.

10:29 - Elisabeth Borne : "On ne prévoit pas d'inscrire [le pass sanitaire en entreprise] dans le projet de loi initia Invitée d'Europe 1 ce mercredi 22 décembre, la ministre du Travail Elisabeth Borne a indiqué : "On ne prévoit pas d'inscrire cette disposition dans le projet de loi initiale", qui sera présenté en janvier prochain. Et de nuancer : "On ne sait pas quelle sera la situation dans 10 jours et les éventuelles mesures qu'on pourrait être amenés à prendre. Donc je souhaite poursuivre les échanges avec les organisations patronales et syndicales et on verra si les Parlementaires juge qu'il est pertinent de l'introduire par amendement".

10:10 - Elisabeth Borne demande aux entreprise d'élargir le télétravail, dès la rentrée Invitée d'Europe 1 ce mercredi 22 décembre, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne a appelé les entreprises à renforcer le télétravail, a minima avec une cible de "trois jours par semaine" pour les postes qui le permettent, "voire quatre jours quand c'est possible". A cet effet, "les contrôles de l'inspection du travail sont renforcés" : "On est revenus, comme on l'était au printemps dernier, à un rythme de 5 000 contrôles par mois". Et d'ajouter : "Je pense qu'il y a une forte responsabilité des employeurs et des salariés" dans ce renforcement du télétravail.

10:08 - La dose de rappel 4 mois après la vaccination, "dès la semaine prochaine" ? Sur BFMTV/RMC, Olivier Véran a indiqué qu'il n'était "pas impossible" qu'il réduise le laps de temps entre la vaccination et le rappel, pour le porter à 4 mois seulement après la dernière injection et ce, "dès la semaine prochaine".

10:01 - 145 enfants actuellement hospitalisés, 27 en réanimation La 5e vague de l'épidémie de coronavirus en France possèdes plusieurs particularités. Parmi elles, a noté Olivier Véran ce matin au micro de BFMTV/RMC, celle de toucher particulièrement les enfants : "Hier soir, 145 enfants étaient hospitalisés pour forme grave de Covid et 27 enfants étaient en réanimation. Certains n'ont pas de comorbidités", a-t-il alerté. Et d'ajouter : "Le taux d'incidence fait, qu'aujourd'hui, un enfant sur 100 est positif au Covid-19 en France, puisque le taux d'incidence chez les enfants français est de 1 000 pour 100 000."

09:52 - La vaccination ouverte aux 5-11 ans, "dès aujourd'hui et sans délai" Sur BFMTV/RMC, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a annoncé l'ouverture de la vaccination, "dès aujourd'hui et sans délai" à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans. 350 centres de vaccination contre le Covid-19 en France assureront la vaccination des enfants, a-t-il précisé. Les médecins de ville et pharmacies pourront également vacciner les enfants. Et d'assurer : "Les données sur la vaccination contre le Covid-19 sont très rassurantes et le vaccin efficace".

09:51 - Le variant Omicron est "sensible au vaccin", assure Olivier Véran Ce 22 décembre, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant sur l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 sur le variant Omicron : "Une chose est sûre : [Omicron] est sensible au vaccin".

09:45 - Omicron, plus contagieux mais moins virulent ? "Là où il circule déjà beaucoup, il n'entraine pas de vague d'hospitalisations", a noté Olivier Véran ce matin sur BFMTV/RMC : ce nouveau variant serait donc porteur d'un espoir, celui d'une nouvelle souche qui viendrait remplacer Delta mais qui provoquerait moins de formes graves.

09:34 - Qui sont les patients Covid en réanimation ? Ce mercredi 22 décembre, Olivier Véran a détaillé sur BFMTV/RMC les profils des patients en réanimation : "On trouve deux types de personnes dans les réanimations françaises : des personnes non-vaccinées, majoritaires à l'échelle nationale. Deuxième catégorie : des patients vaccinés mais très fragiles, chez qui la vaccination n'a pas la même efficacité. Ca peut-être des personnes très âgées comme des personnes qui ont des maladies chroniques qui affectent leur système immunitaire, ce qui fait qu'ils répondent moins au vaccin."

09:30 - Plus de 100 000 nouvelles contaminations par jour, d'ici à la fin du mois ? Le fait que le variant Omicron sera très bientôt majoritaire en France va entrainer une forte hausse du nombre de nouvelles contaminations quotidiennes, a indiqué Olivier Véran ce matin sur BFMTV/RMC. Le ministre de la Santé table sur plus de 100 000 nouvelles contaminations par jour d'ici à la fin du mois ; "C'est ce qui est en tout cas attendu par les modélisations", a-t-il commenté.

09:25 - Omicron sera majoritaire en France "entre Noël et le Nouvel an", pour Olivier Véran Pour le ministre de la Santé, invité de BFMTV/RMC ce mercredi 22 décembre, le variant Omicron devrait être majoritaire en France "entre Noël et le Nouvel an" : "Aujourd'hui, on est à environ 20% [des cas d'Omicron sur la totalité des cas positifs observés], sans doute 30 ou 35% en Île-de-France. Dans deux jours, Omicron représentera au moins une contamination sur trois en France". Et d'expliquer : "Là où le Delta se multipliait par deux, c'est-à-dire doublait le nombre de malades, en 12 jours, le variant Omicron [...] se multiplie tous les deux à trois jours".

09:21 - La dose de rappel pas élargie "pour l'instant" aux adolescents Sur BFMTV/RMC, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a annoncé que la dose de rappel ne serait pas élargie, "pour l'instant", aux adolescents