"DIRECT. Coronavirus en France : cri d'alerte des hôpitaux, risque élevé pendant les fêtes"

Les services hospitaliers reçoivent de plus en plus de patients malades du Covid. Les autorités appellent à éviter les grands rassemblements et à la responsabilité de chacun. Avant des restrictions imposées ?

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce lundi 13 décembre, les indicateurs du Covid en France rendent bien compte de la virulence de l'épidémie, dont les taux d'incidence sont à des sommets (500 en France), avec des cas de contamination au coronavirus quotidiens très élevés. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

Les autorités sanitaires et le gouvernement portent une attention particulière à l'hôpital, en situation de grande tension. Les hospitalisations de patients Covid, combinées aux épidémies de bronchiolite et de grippe, saturent de nombreux services. Des établissements repoussent des opérations "non essentielles". Ce lundi, sur RTL, Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, rappellent les Français à la responsabilité durant les fêtes : les rassemblements et le non respect des gestes barrière pourraient relancer la 5e vague . "C'est pas la peine d'aller faire la Bamba partout, sinon on va mettre l'hôpital en carafe, et mettre les gens sans possibilité de recours.", dit-il.

Le gouvernement martèle pour le moment qu'aucune restriction de type couvre-feu ou confinement ne sera prise pour la fin de l'année. Mais sans exclure d'y recourir en ultime recours. Olivier Véran, dans une interview au Parisien dimanche a donné ses recommandations pour limiter le risque, important - de flambée épidémique durant les vacances ce Noël : "Restreindre ses contacts dix jours avant le jour J, faire un autotest en cas de doute, bien respecter les gestes barrière, ouvrir régulièrement une fenêtre du salon" Et d'ajouter : "Si on est vacciné et dépisté, le risque de contaminer ceux qu’on aime est minime".

11:54 - 501,3 cas positifs pour 100 000 habitants : le pic de la 2e vague atteint Ce dimanche 12 décembre, le taux d'incidence a dépassé le seuil symbolique des 500 cas positifs pour 100 habitants, en atteignant les 501,3 cas. Le pic de la deuxième vague, soit le plus haut niveau de l'épidémie, a donc été atteint en France. 11:46 - Antoine Flahault : il est très "probable" qu'Omicron s'installe en France Ce lundi 13 décembre, le professeur Antoine Flahault a alerté sur le risque que constituait le variant Omicron pour la France : "On a tendance à croire que ce qui se passe loin de nous, n'arrivera pas chez nous", a-t-il souligné. Or, "ce qui se passe pour le Royaume-Uni ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pour le variant Delta. Il a commencé par envahir le Royaume-Uni avant d'envahir l'Europe", a-t-il rappelé. Ainsi, pour lui, il est très "probable" que le variant Omicron s'installe en Europe, "comme il le fait au Royaume-Uni." 11:19 - Alain Fischer justifie la vaccination des enfants Invité de France 2 ce lundi 13 décembre, Alain Fischer a justifié la vaccination des enfants de 5 à 11 ans : il cite notamment qu'elle a pour but de lutter contre le développement des formes graves, d'éviter la fermeture des classes et finalement et de permettre de réduire la circulation du virus. Au sujet des formes graves, le médecin a précisé : "Heureusement, c’est très rare mais il y a des formes graves dont on sait aujourd’hui qu’elles peuvent être prévenues par la vaccination". Il précise également qu'on été recensées "un peu plus de 100 enfants de moins de dix ans hospitalisés en France actuellement". En ce qui concerne la fermeture des classes, le "Monsieur Vaccin" du gouvernement a détaillé : "Il y a beaucoup de classes fermées et si on arrive à vacciner les enfants on va réduire l’absentéisme scolaire". Enfin, il a argué que "les enfants participent de la circulation du virus. Aujourd’hui, ils sont probablement la source principale puisqu’ils ne sont pas vaccinés [...],Incidemment, ils sont la preuve indirecte de l’efficacité de la vaccination". 10:55 - Une sixième vague avec le variant Omicron ? Sur RTL ce lundi 13 décembre, le directeur de l'AP-HP Martin Hirsch a laissé entendre qu'une sixième vague, causée par la propagation du variant Omicron, pourrait arriver en France plus tôt que prévu : "Nous n'avons pas dit un mot sur la sixième vague, qui est Omicron, qui viendra plus tard, en janvier" prochain, a-t-il notamment alerté. 10:35 - Plus de 24 000 Alsaciens de plus de 65 ans toujours pas vaccinés Ce lundi 13 décembre, Adeline Jenner, déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé dans le Bas-Rhin, a déclaré sur France Bleu Alsace s'est inquiétée du fait que "plus de 24.000 Alsaciens de plus de 65 ans n'ont pas du tout début leur schéma vaccinal". Pour rappel, tous les 65 ans et plus n'ayant pas fait leur rappel vaccinal le 15 décembre prochain verront leur pass sanitaire être désactivé. En ce qui concerne la vaccination des enfants, Adeline Jenner a indiqué que les premières livraisons arriveraient dans le courant de la semaine "dans les pharmacies hospitalières" alsaciennes. "Les médecins généralistes peuvent aussi passer commande dès cette semaine pour disposer du vaccin pédiatrique à la fin du mois", a-t-elle également précisé. 09:57 - Près 44 000 nouveaux cas de Covid-19 détectés ce dimanche Ce dimanche 12 décembre, ce sont 43 848 nouveaux cas qui ont été détectés, relève Santé Publique France (SPF) dans son bulletin quotidien. La veille, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran estimait, alors que 53 720 cas étaient observés, que la France était "en train d'atteindre le pic" de la cinquième vague. 09:25 - Martin Hirsch alerte sur les "lits fermés depuis la rentrée" à l'hôpital Au micro de RTL ce lundi 13 décembre, le directeur de l'Assistance-Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a comparé la difficile situation que traversait actuellement l'hôpital à un "bateau dans la tempête". Evoquant les "lits fermés depuis la rentrée" en raison du "rythme fou" que connaît l'hôpital après 18 mois sous Covid-19, Martin Hirsch a alerté : de nombreux "professionnels ont arrêtés de travailler et des jeunes se sont dit que c'était pas le moment de rentrer à l'hôpital". En outre, il a pointé le fait que certains soignants se voyaient proposer de décaler leurs vacances, voire de se les faire "racheter plus cher que d'habitude". Pour le haut fonctionnaire, ces pratiques doivent cesser : "Ça fait deux ans qu'on fait ça. On essaye de trouver des solutions". 09:15 - Pour l'OMS, Omicron se diffuse plus rapidement que Delta et les vaccins sont moins efficaces sur lui L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué ce dimanche que le variant Omicron se diffusait probablement plus rapidement que le variant Delta. Ainsi, l'agence des Nations unies indique qu'il est "probable qu'Omicron surpasse Delta dans les lieux où il y a de la transmission communautaire", à terme. Pour l'heure, l'OMS ne sait pas encore si ce taux de diffusion élevé dans des populations à forte immunité vient du fait qu’Omicron "échappe à l’immunité, profite d’une transmissibilité plus élevée inhérente ou s’il s’agit d’une combinaison des deux" Cependant, le variant B.1.1.529 semble également provoquer des symptômes moins sévères, qualifiés de "légers à modérés". Enfin, l'OMS a indiqué que les nombreuses mutations d'Omicron laissaient soupçonner une "baisse de l’efficacité" vaccinale ​pour ce qui concerne la protection contre "l’infection et la transmission." 08:57 - Thierry Breton : "La troisième dose protège vraiment" contre Omicron Invité de France 2 ce lundi 13 décembre, le commissaire européen Thierry Breton a soutenu que "ce qui est certain, c'est que la troisième dose" protège vraiment contre le variant Omicron. Il a jouté qu'"on aura des résultats définitifs de sa dangerosité d'une semaine à dix jours" : si besoin, les vaccins pourront s'adapter au variant en moins de trois mois. Enfin, il a assuré que l'Europe disposait de suffisamment de vaccins. 08:53 - Le directeur général de l'AP-HP alerte sur la tension hospitalière Ce lundi 13 décembre, Martin Hirsch a alarmé sur la situation à l'hôpital : "On risque de mettre l’hôpital en carafe et les gens sans possibilité de recours", a-t-il soutenu. 08:52 - Martin Hirsch demande d'éviter les grands rassemblements Sur RTL, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch a invité à éviter les grands rassemblements : "Préservez le fait se retrouver en famille, on le comprend. Mais en revanche, c’est pas la peine d’aller faire la Bamba partout, c’est pas la peine de prendre ce risque-là", a-t-il martelé. 08:51 - Martin Hirsch appelle à la vaccination et au rappel Ce lundi 13 décembre sur RTL, Martin Hirsch a également appelé la population à se faire vacciner, à faire faire son rappel de vaccination anti-Covid, et à se faire tester. 08:50 - Martin Hirsch appelle à soutenir les soignants Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a appelé ce lundi 13 décembre sur RTL à soutenir les soignants : "Pendant la première vague, on louait leur courage", a-t-il débuté, se référant aux applaudissements, tous les soirs à 20 heures, du personnel soignants. "Maintenant, on dit est ce que c’est des emmerdeurs", affirme-t-il. Pour le haut fonctionnaire, les soignants "ne sentent plus" le soutien de la population. 08:49 - Yannick Jadot est contre l'obligation vaccinale Le candidat à la présidentielle d'Europe Ecologie - Les Verts (EELV) Yannick Jadot, invité de Franceinter ce lundi 13 décembre, s'est déclaré contre la vaccination obligatoire, tout en appelant à la vaccination. Le candidat écologiste a également défendu la gratuité des test, les capteurs CO2 dans les lieux clos et la levée des brevets au niveau mondial.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées dimanche 12 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasse les 48 770 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 48 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front de l'épidémie. Le taux d'incidence continue d'augmenter et désormais de 501,3 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 4,88 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

8 258 692 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 43 848 de plus

120 431 décès au total (Ehpad compris), soit 48 de plus

93 452 décès à l'hôpital, soit 48 de plus

26 979 décès en Ehpad (non actualisé)

14 050 personnes actuellement hospitalisées, soit 195 de plus

2602 personnes actuellement en réanimation, soit 63 de plus

472 nouveaux admis à l'hôpital (-315) et 111 en réanimation (-65)

443 159 personnes sorties de l'hôpital, soit 219 de plus

Taux de positivité des tests : 6,62%, soit -0,04 point de moins

Taux d'incidence : 501,3 cas/100 000, soit 4,88 points de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 9 décembre, "la circulation du SARS-CoV-2, déjà très intense sur le territoire métropolitain, a continué de progresser, avec des hospitalisations et des admissions en soins critiques toujours en forte hausse". En moyenne, près de 43 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 448 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%).

augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 7 décembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,7% de la population pour au moins une dose, de 76,1% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 51,4% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.