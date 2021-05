"Direct. Coronavirus en France : des indicateurs positifs avant "trois prochaines semaines capitales""

08:46 - L'abandon du masque ? "Beaucoup trop tôt pour Fontanet

Selon l'épidémiologiste et malgré la campagne de vaccination qui prend de plus en plus d'ampleur, il est encore trop tôt pour abandonner le port du masque. "Le seul problème est que si vous dites aux gens vaccinés de retirer le masque, tout le monde au final va le retirer et vous serez incapable de savoir quelles sont les personnes qui ont été vaccinées ou pas."