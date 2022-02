"DIRECT. Coronavirus en France : la décrue se poursuit, une "éclaircie" à prendre avec prudence"

COVID. Ce mardi 15 février, les derniers chiffres du coronavirus en France confirme la décrue de l'épidémie observée depuis plusieurs jours. En effet, le taux d'incidence est passé sous la barre des 1 400 cas pour 100 000 habitants.

19:31 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Les derniers chiffres du Covid-19 communiqués par Santé publique France ce mardi 15 février 2022 confirme la décrue de l'épidémie observée depuis quelques jours. Ainsi, 142 253 nouveaux cas ont été enregistrés par SPF, soit 93 014 de moins que mardi dernier. En outre, la moyenne sur sept jours chute à 119 702 nouvelles contaminations, contre 132 990 la veille. De même, le taux d'incidence a grandement diminué en 24 heures : il est désormais de 1 393,39 en France, soit 95,95 points de moins.

18:19 - Annulées à cause de la crise sanitaire, les évaluations de mi-CP auront bien lieues En janvier, les évaluations de mi-CP avaient été annulées en raison de la crise sanitaire. Ce mardi 15 février, le directeur général de l'enseigbement scolaire, Edouard Geffray, a annoncé qu'elles seraient reprogrammées en février et mars : "Pour la zone B, elles auront lieu du 28 février au 11 mars, pour la zone A, du 7 au 18 mars et pour la zone C, du 14 au 25 mars", rapporte Ouest France.

18:00 - PACA : 3 229 personnes positives au Covid-19 hospitalisées En hospitalisation classique, on décompte, à cette date en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 3 229 personnes positives au Covid-19, soit 210 de plus en 24 heures. 410 patients Covid sont en soins critiques (+34 en 24 heures). La région déplore également 50 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures.

17:56 - Trois fois moins de risque de mourir d'Omicron que de Delta D'après une étude britannique menée sur 1,5 million de patients infectés par le coronavirus et relayée par Le Monde, le risque de décès serait divisé par 3,2 pour les patients ayant contracté Omicron, par rapport à Delta, tous âges confondus. Même constat pour le risque d'hospitalisation, qui est moindre avec Omicron : une infection par le variant découvert initialement en Afrique du Sud engendrerait 2,4 fois moins de risques d'être hospitalisé dans toutes les classes d'âge. L'étude britannique relève également que l'efficacité de la dose de rappel du vaccin anti-Covid est amoindrie par ce variant.

17:29 - Auvergne-Rhône-Alpes : 3 775 patients Covid hospitalisés A ce jour, on décompte, d'après les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus, communiquées hier soir, 3 775 patients positifs au Covid-19 hospitalisés (+302 en 24 heures) et 396 en soins critiques (+43 en 24h). La région compte également 44 nouveaux décès.

17:00 - Le nombre de patients Covid hospitalisés en Île-de-France poursuit sa décrue Ce mardi, 6 440 personnes positives au coronavirus étaient hospitalisées en Île-de-France, soit 343 supplémentaires en 24 heures. 722 étaient en soins critiques (+52 en 24h). En outre, la région déplorait 65 nouveaux décès ces dernières 24 heures. A titre de comparaison, quelque 7 178 patients Covid étaient hospitalisés dans la région il y a cinq jours.

16:44 - 84.3% des Bretons sont vaccinés contre le Covid-19 A ce jour, 84.3% de la population bretonne a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, faisant de la Bretagne la région avec la meilleure couverture vaccinale de France. Viennent ensuite les Pays de la Loire (82.5% de la population vaccinée), la Normandie (82.4%) et la Nouvelle-Aquitaine (82.1%).

16:31 - Combien de Français se font vacciner chaque jour contre le Covid ? Chaque jour, en moyenne sur les sept derniers jours, ce sont 190 826 injections de vaccin contre le coronavirus qui sont réalisées en France, parmi lesquelles 8 687 premières doses, 40 456 deuxièmes doses et 141 683 doses de rappel.

16:21 - Combien de rendez-vous de vaccination sont encore disponibles sur Doctolib ? Sur Doctolib, 549 538 créneaux pour se faire vacciner contre le Covid-19 sont encore disponibles sous les 3 jours à venir, 1 090 479 sous les 7 jours à venir et 2 133 011 sous 14 jours.

16:00 - Combien de rendez-vous pour une vaccination sont pris chaque jour ? En moyenne sur les sept derniers jours, ce sont 2 751 rendez-vous de première injection qui sont pris chaque jour.

15:44 - 30% des femmes enceintes n'avaient pas reçu de rappel début janvier D'après une estimation du ministère de la Santé et des Solidarités, 30% des femmes enceintes n’avaient encore reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19 en France début janvier 2022. Un chiffre qui appelle à une "prise de conscience", martèle l'exécutif, qui rappelle que "la non-vaccination fait prendre de gros risques à la fois à la femme enceinte et à son enfant", citant une étude menée en 2021, qui concluait à un risque de décès pendant la grossesse 22 fois plus élevé chez les patientes ayant été infectées.

15:31 - Combien de rendez-vous de rappel de vaccination sont pris chaque jour ? Via la plateforme de prise et de gestion en ligne de rendez-vous médicaux Doctolib, ce sont 51 484 rendez-vous pour une dose de rappel qui sont pris chaque jour, en moyenne sur les sept derniers jours.

15:20 - 38 millions de Français ont reçu une dose de rappel C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce mardi 15 février à la sortie du Conseil des ministres : 38 millions de personnes auraient reçu une dose de rappel du vaccin contre le coronavirus en France.

15:14 - Moins de 4 millions de personnes perdent leur pass vaccinal aujourd'hui Selon la dernière estimation du ministère de la Santé et des Solidarités, communiquée ce mardi, ce sont finalement moins de 4 millions de personnes qui perdent leur pass vaccinal aujourd'hui. Jusqu'alors, le ministère évoquait entre 4,5 et 5 millions de personnes.