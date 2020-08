"DIRECT. Coronavirus en France : la situation se dégrade, le gouvernement hausse le ton"

CORONAVIRUS. "Les indicateurs se dégradent, confirmant une circulation plus active du virus sur l'ensemble du territoire, en particulier chez les jeunes adultes", alerte la Direction générale de la Santé. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures.

10:20 - Quand doit-on se faire dépister ? Dans son communiqué de presse, la Direction générale de la Santé rappelle dans quelles situations il est impératif de se faire dépister, toujours sous le mot d'ordre du gouvernement : "tester, tracer, isoler" et ainsi lutter contre la propagation du coronavirus. Alors, quand doit-on se faire dépister ? Dès le moindre symptôme même léger (fièvre, toux, nez qui coule, mal de gorge, perte goût ou odorat). Je consulte mon médecin ou je fais le test virologique sans prescription et gratuitement. Si je suis averti par l’Assurance Maladie que j’ai été en contact avec une personne dont le test est positif Si je suis averti par mon application STOPCOVID qui m’indique que j’ai eu un contact avec une personne atteinte de la COVID 19 Si j’ai participé récemment à une réunion, un rassemblement familial, une fête avec des amis sans respect strict de tous les gestes barrières (distances, lavage des mains, port du masque). 10:07 - Que retenir des annonces de Jean Castex ? Face à la recrudescence de la pandémie de coronavirus en France, le gouvernement durcit le ton. Hier, à l'issue d'un Conseil de sécurité présidé par Emmanuel Macron, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures et déploré "une moindre vigilance, une moindre discipline, une moindre solidarité de la part de certains d'entre nous" et appelé les Français à "se ressaisir". Voici le récap' de ses annonces : Port du masque : Jean Castex annonce qu'il va "demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics".

: Jean Castex annonce qu'il va "demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics". Rassemblements : le Premier ministre annonce que la reprise des rassemblements de plus de 5 000 personnes, interdits à l'origine jusqu'au 1er septembre, sera repoussée au 30 octobre, avec toutefois une "possibilité pour les préfets d'y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires".

: le Premier ministre annonce que la reprise des rassemblements de plus de 5 000 personnes, interdits à l'origine jusqu'au 1er septembre, sera repoussée au 30 octobre, avec toutefois une "possibilité pour les préfets d'y déroger sous respect de vérification du strict respect des protocoles sanitaires". Contrôles renforcés : le locataire de Matignon promet que "les actions de contrôle pour nous assurer de l'effectivité des dispositions" prises pour lutter contre la pandémie seront "intensifiées". Chaque préfet devra respecter un "plan de contrôle ciblé" qui "conduira à verbaliser les manquements quand ils seront constatés."

: le locataire de Matignon promet que "les actions de contrôle pour nous assurer de l'effectivité des dispositions" prises pour lutter contre la pandémie seront "intensifiées". Chaque préfet devra respecter un "plan de contrôle ciblé" qui "conduira à verbaliser les manquements quand ils seront constatés." Tests : la dernière annonce de Jean Castex concerne une amélioration de l'accès au tests, "notamment pour les personnes présentant des symptômes de la maladie." "Nous allons également améliorer nos capacités de tests pour tous les territoires ou toutes les populations à risque spécifique au-delà des seuls clusters", ajoute-t-il. A la fin de sa prise de parole, le Premier ministre Jean Castex a déclaré : "Eviter un retour en arrière, un reconfinement important, c'est indispensable et c'est à notre portée. Nous devons être lucides et nous ressaisir." 09:47 - Le dernier bilan du Covid-19 en France Bonjour et bienvenue dans ce direct pour une nouvelle journée consacrée à la pandémie de coronavirus en France. L'information du matin : Dans son point quotidien, communiqué mardi 11 août dans la soirée, la Direction générale de la Santé annonce que 1 397 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiquées ces dernières 24 heures, un chiffre en nette hausse par rapport à lundi (785 nouveaux cas). 15 personnes sont décédées ces dernières 24 heures, soit un total de 30 354 morts en France. 391 patients sont hospitalisés en réanimation ; 5 012 personnes sont hospitalisées. 21 départements sont en situation de vulnérabilité et 227 clusters (+25) sont en cours d'investigation.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué mardi 11 août par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, celui des hospitalisations est en baisse, mais celui des patients transférés en réanimation augmente. Voici les derniers chiffres :

204 172 cas confirmés par PCR, soit 1 397 de plus en 24h

30 354 décès au total

19 849 décès à l'hôpital, soit 15 de plus en 24h

10 505 décès en Ehpad (bilan du 11 août)

5 012 hospitalisations en cours, soit 191 de plus en 24h

391 personnes en réanimation, soit 21 de plus en 24h

Taux de positivité des tests : 2,1%

227 clusters en cours d'investigation, soit 25 de plus

21 départements en situation de vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

