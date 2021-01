"DIRECT. Coronavirus en France : le couvre-feu avancé efficace ? Les premiers chiffres"

COVID FRANCE. Alors que les indicateurs de circulation du Covid-19 stagnent à un niveau toujours haut, Santé publique France a relayé le premier bilan chiffré du couvre-feu avancé.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 02 (du 11 au 17 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de l'"augmentation des hospitalisations et admissions en service de réanimation", mais note une "stabilisation des taux d’incidence, de positivité et de dépistage au niveau national". Intéressant également, un premier bilan chiffré du couvre-feu avancé à 18 heures y est évoqué et on constate l'efficacité de la mesure. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

10:23 - D'éventuelles "sanctions" en cas de retards de livraison des vaccins Invité ce vendredi sur Europe 1, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément Beaune a assuré que les livraisons de vaccins Pfizer-BioNTech reprendraient leur rythme normal dès lundi. En cause : une baisse de cadence estimée à "trois à quatre semaines", finalement ramenée à une semaine, en raison de travaux dans l'usine de fabrication du sérum, en Belgique. "Les engagements doivent être respectés, a prévenu le secrétaire d'État. Sinon, il peut y avoir des pénalités ou des sanctions." Beaucoup de dirigeants européens se sont insurgés contre ces retards, qui ont fortement impacté les campagnes de vaccination de plusieurs pays, notamment la France. Seules 385 000 doses de vaccin ont été livrées sur les 520 000 attendues.

10:09 - Une situation préoccupante à l'hôpital de Dieppe Les ressources humaines de l'hôpital de Dieppe sont en forte tension, révèle LCI ce vendredi. Plus de 140 agents et 123 patients ont été contaminés par le Covid-19, une situation "préoccupante" selon la direction, qui s'est exprimée auprès de nos confrères. Au sein du groupement hospitalier du territoire (GHT) Caux Maritime, soit sept établissements, 176 personnes et 173 patients sont atteints par le virus. En conséquence, l'ARS "a déclenché la réserve sanitaire régionale et nationale", ajoute le directeur général adjoint, Franck Esteve, qui précise que, si "ça s'organise", il n'y a pas "pléthore" de renforts non plus.

10:04 - Rémy Julienne est mort du Covid-19 Il restera comme LE cascadeur du cinéma français et l'un des plus réputés à l'international. Rémy Julienne, connu pour ses cascades dans de nombreux films et notamment six épisodes de la saga James Bond, est décédé des suites du Covid-19. Il était hospitalisé à l'hôpital de Montargis, dans le Loiret. Sa vie, son oeuvre, ses cascades... Découvrez notre article consacré à la mort de Rémy Julienne.

09:54 - Où le taux d'incidence est-il le plus élevé ? Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France révèle le taux d'incidence national, désormais fixé à 192, mais également au niveau départemental. On se rend ainsi compte des grandes disparités existantes entre les départements. Le taux d’incidence des cas confirmés est au-dessus du seuil de 100/100 000 habitants dans 91 départements métropolitains. Les départements présentant les taux d’incidence les plus élevés étaient les Alpes-Maritimes (431), les Bouches-du-Rhône (326), le Jura (318), le Territoire de Belfort (305), le Var (294) et la Somme (281).

09:43 - Blanquer rassurant sur l'école A l'école, "la contamination reste limitée par rapport à la situation au jour le jour", a tenu à rassurer Jean-Michel Blanquer ce vendredi matin sur RTL, révélant le taux de positivité. "Le taux de positivité en milieu scolaire est de 0,3% sur des milliers de tests que nous faisons sur les adultes et les élèves", a expliqué le ministre de l'Education. Et de faire le point sur les établissements scolaires en raison de contamination au Covid-19. "Nous continuons à fermer au jour le jour des écoles et des lycées des collèges, là aussi ça reste sur un plateau. C'est autour de trois cas qu'il y a fermeture la plupart du temps", a-t-il précisé, évoquant "une trentaine d'établissements" fermés à la suite d'un nombre de contamination élevé.