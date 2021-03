"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 23 000 nouveaux cas, Jean Castex promet de "mettre le paquet" sur la vaccination"

CORONAVIRUS. En déplacement dans la Creuse ce samedi, le Premier ministre Jean Castex a promis de "mettre le paquet" sur la vaccination contre le coronavirus en mars et avril. Une déclaration qui intervient dans un contexte d'accélération des injections ce week-end en France, notamment dans les zones sous surveillance. D'après le dernier bilan de Santé publique France publié vendredi, la tension en réanimation s'accentue.

15:13 - Quels sont les chiffres en Île-de-France ? Selon le dernier bilan du Covid daté de vendredi 5 mars, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 5 331 patients, avec 367 nouveaux admis. 900 malades sont en réanimation, avec 100 nouvelles entrées. 15 195 personnes sont mortes du coronavirus, soit 55 de plus, et 67 616 sont sorties de l'hôpital soit 241 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 78,5%. 14:15 - L'Ordre des médecins rappelle l'"exigence éthique" des soignants Dans un communiqué publié ce samedi matin, l'Ordre des médecins appelle les soignants à leur "devoir d’exemplarité". L'Ordre ajoute : "Alors que l’ensemble des soignants est aujourd’hui éligible à la vaccination contre la Covid-19, se faire vacciner est par conséquent une exigence éthique qui s’impose à tous, la vaccination diminuant considérablement les chaînes de transmission du virus." 13:16 - Jean Castex : "Il faut mettre le paquet sur la vaccination" La vaccination contre le Covid-19 s'accélère ce week-end en France, notamment dans les zones sous surveillance, avec l'ouverture de nouveaux centres d'injection permise par l'arrivée de nouvelles doses de produits. Dans ce contexte, le Premier ministre Jean Castex, en déplacement dans la Creuse, a déclaré : "Il faut mettre le paquet sur la vaccination" en mars et avril, rapporte l'AFP dont Le Parisien se fait l'écho. Et d'ajouter : "On a un mois, un mois et demi, deux mois très sensibles" en raison des variants du SARS-CoV-2.

Le dernier bilan de Santé publique France, en date de ce vendredi 5 mars, fait état de 23 507 cas de Covid-19 supplémentaires et 439 décès en plus (Ehpad compris). Si la tension en réanimation s'accentue avec 47 patients de plus, les hospitalisations baissent pour leur part, avec 126 personnes en moins Voici les chiffres :

3 859 102 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 507 de plus

88 274 décès au total (Ehpad compris), soit 439 de plus

63 100 décès à l'hôpital, soit 238 de plus

25 174 décès dans les Ehpad, soit 201 de plus

24 765 hospitalisations en cours, soit 126 de moins

3 680 personnes actuellement en réanimation, soit 47 de plus

1 397 nouveaux admis à l'hôpital (-141) et 324 en réanimation (+31)

263 910 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 229 de plus

Taux de positivité des tests : 7,3%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 4 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 08 (du 22 au 28 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on déplore un retour à la hausse de la circulation du Covid-19, mais les effets de la vaccination se font concrètement sentir avec une baisse des indicateurs chez les 75 ans et plus. A l'hôpital, la pression reste haute, mais les nouvelles hospitalisations ou admissions en réanimation n'explosent pas. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est à nouveau en augmentation . 149 307 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 08, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la semaine 07. La hausse des indicateurs se confirme également en semaine 08, avec un taux de positivité des tests qui reste stable à hauteur de 7,3% et un taux national d'incidence qui a augmenté de 7%. Désormais, on compte 222 cas positifs pour 100 000 habitants en France.

. 149 307 nouveaux cas ont été rapportés en semaine 08, ce qui représente une hausse de 7% par rapport à la semaine 07. La hausse des indicateurs se confirme également en semaine 08, avec un taux de positivité des tests qui reste stable à hauteur de 7,3% et un taux national d'incidence qui a augmenté de 7%. Désormais, on compte 222 cas positifs pour 100 000 habitants en France. Quels effets de la vaccination ? Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-0,3 points), alors qu'il augmente pour toutes les autres tranches d'âges. Le même constat s'observe pour le taux d'incidence (-7%). Concernant les hospitalisations, on notait déjà en semaine 07 une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination, ce qui doit être confirmé en semaine 08 après consolidation des données.

Lancée fin décembre dernier, la campagne de vaccination produit ses premiers effets avec la diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-0,3 points), alors qu'il augmente pour toutes les autres tranches d'âges. Le même constat s'observe pour le taux d'incidence (-7%). Concernant les hospitalisations, on notait déjà en semaine 07 une baisse chez les personnes âgées, conséquence également de la vaccination, ce qui doit être confirmé en semaine 08 après consolidation des données. Les variants continuent leur propagation en France et leur caractère majoritaire . Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 59,5% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 08 à une suspicion de variant britannique (contre 49,3% en S07) et 6,3% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (5,6% en S07). SPF fait remarquer que "parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%".

. Selon les estimations de Santé publique France, basées sur les données SI-DEP, 59,5% des tests positifs criblés correspondaient en semaine 08 à une suspicion de variant britannique (contre 49,3% en S07) et 6,3% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien (5,6% en S07). SPF fait remarquer que "parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 86 affichaient une proportion de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK) supérieure à 30%, dont 57 avec une proportion supérieure à 50%". Une légère augmentation est à noter concernant les nouvelles hospitalisations pour Covid-19, à hauteur de +3% entre les semaines 07 et 08. En semaine 08, on note 9 613 nouvelles hospitalisations, contre 9 362 en S07. Dans le détail, le taux hebdomadaire d’hospitalisations était en augmentation en Centre-Val de Loire (+22%), Occitanie (+17%), Pays de la Loire (+13%), Île-de-France (+12%), Hauts-de-France (+8%) et Nouvelle Aquitaine (+7%), mais il était stable ou en diminution dans les autres régions de France métropolitaine. Concernant les nouvelles admissions en réanimations, après plusieurs semaines de stabilité des chiffres, on note également une légère augmentation. 1 871 patients ont rejoint les services de soins intensifs en S08 contre 1 807 en S07, soit +4%.

pour Covid-19, à hauteur de +3% entre les semaines 07 et 08. En semaine 08, on note 9 613 nouvelles hospitalisations, contre 9 362 en S07. Dans le détail, le taux hebdomadaire d’hospitalisations était en augmentation en Centre-Val de Loire (+22%), Occitanie (+17%), Pays de la Loire (+13%), Île-de-France (+12%), Hauts-de-France (+8%) et Nouvelle Aquitaine (+7%), mais il était stable ou en diminution dans les autres régions de France métropolitaine. Concernant les nouvelles admissions en réanimations, après plusieurs semaines de stabilité des chiffres, on note également une légère augmentation. 1 871 patients ont rejoint les services de soins intensifs en S08 contre 1 807 en S07, soit +4%. Concernant les décès, les données de la semaine 08 ne sont pas consolidées, indique Santé publique France, qui publie précise malgré tout que la tendance de la mortalité liée au Covid-19 est à la baisse. Après consolidation, on notait une diminution de 13,2% des décès entre les semaines 06 et 07.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.