"DIRECT. Coronavirus en France : situation encore fragile à l'hôpital"

D'après Santé publique France (SpF), le taux de positivité des tests Covid est de 32,9%, ce mardi 8 février 2022. Cet indicateur correspond au nombre de personnes testées positives (test RT-PCR et test antigénique) pour la première fois depuis plus de 60 jours rapporté au nombre total de personnes testées positives ou négatives sur une période donnée ; et qui n’ont jamais été testées positives dans les 60 jours précédents.

Le taux d'incidence est en baisse, sur une semaine, dans toutes les tranches d'âge ???? 0-9 ans : -37% 10-19 ans : -36% 20-29 ans : -29% 30-39 ans : -28% 40-49 ans : -27% 50-59 ans : -22% 60-69 ans : -14% 70-79 ans : -7% 80-89 ans : -4% 90 ans et plus : -11% Mais... 1/3 #Covid19 pic.twitter.com/FGwHSazZEX

Après plus d'une semaine de baisse quotidienne, le taux d’incidence diminue de 28,6 % sur une semaine et repasse sous la barre des 2 500 cas pour 100 000 habitants, selon Santé publique France, ce mardi.

Selon Santé publique France (SpF), la part de femmes enceintes parmi les femmes admises en réanimation pour Covid-19 en France a nettement augmenté au deuxième semestre 2021 (28%). Le taux de femmes enceintes non vaccinées dans les services de soins critiques s'établissait à 94%. "On voit beaucoup trop de femmes enceintes en réanimation", a alerté le ministère de la Santé ce mardi. C'est un "point de très grande attention", a-t-il ajouté.

D'après les dernières données de Santé publique France (SpF), le variant Omicron est suspecté de représenter 99,1% des cas positifs au Covid-19 en France.Cet indicateur correspond à la proportion de tests criblés ne possédant pas la mutation L452R qui, non présente sur Omicron, l'est bien sur Delta.

19:07 - 500 enfants de moins de 17 ans étaient hospitalisés au 4 février

Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, avait indiqué à Ouest-France, le vendredi 4 février que "beaucoup d’enfants sont malades et l’on constate une hausse des hospitalisations. 500 enfants de moins de 17 ans sont hospitalisés (au 4 février), dont 150 ont entre 5 et 11 ans. On en compte dix-huit en soins critiques et cinq en réanimation. Le risque d’une hospitalisation est évalué à 1 cas sur 1 750." C'est pourquoi, ce mardi, le ministère de la Santé et des Solidarités a insisté sur le fait que la vaccination des enfants devait être accélérée.