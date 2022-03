"Fin du masque obligatoire : école, entreprise, transport... Où pourra-t-il être enlevé le 14 mars ?"

MASQUE COVID. A compter du lundi 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire en entreprise, a annoncé la ministre du travail Elisabeth Borne. Dans tous les lieux clos, le protocole sanitaire sera levé, à l'exception des transports.

[Mis à jour le 8 mars 2022 à 17h55] C'est presque la dernière étape dans la levée des restrictions sanitaires. A partir du lundi 14 mars 2022, excepté dans les transports en commun où la proximité impose la prudence, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur. Cette annonce concerne donc les entreprises, comme l'a affirmé Elisabeth Borne sur LCI ce mardi 8 mars, mais aussi les écoles, collèges et lycées, comme l'a annoncé Jean Castex le 4 mars. Ces dispositions s'inscrivent dans la continuité de la levée des restrictions, le port du masque n'étant déjà plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal, tels que les restaurants, les cinémas, les théâtres, les salles de concert, depuis le 28 février.

Ces dernières semaines, les indicateurs sanitaires tendaient vers une baisse, tandis que les hospitalisations dues au Covid-19 poursuivent leur courbe descendante. Le gouvernement a donc agi en conséquence en annonçant la fin de l'outil anti-Covid. Si l'on va donc pouvoir " reprendre les règles normales en entreprise ", la ministre du Travail a toutefois souligné qu'il faudrait " continuer à appliquer les règles d'hygiène ", telles que le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux. Elle a également donné des précisions sur le télétravail qui, selon elle, dépend maintenant du bon vouloir de l'entreprise qui fixe les règles définies dans le " dialogue social ". Enfin, il est utile de noter que le protocole national actuellement en vigueur en entreprise sera remplacé par un " guide des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique ", que la ministre devrait partager aux partenaires sociaux très prochainement.

Les réactions à l'annonce de la mesure

La présidentielle approchant, les assouplissements des normes ont une visée aussi sanitaire que politique. Tout est une question de timing, la levée du port du masque et la suspension du pass sanitaire étant décidés lors du Conseil de défense sanitaire du 2 mars, la veille de l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron dans une lettre aux français. Une stratégie dont certains s'indignent, à l'instar de Florian Philippot, du parti Les Patriotes, qui répond à l'annonce sur Twitter par " ça sent juste la campagne électorale ! ", avant d'ajouter " Si Macron passe en avril, on aura le retour du Pass Vaccinal en juillet ! " ou de Jean-Frédéric Poisson, président du parti chrétien-démocrate " VIA, la voix du peuple ", qui estime cette annonce " calculée en fonction du calendrier électoral ", dans un tweet ce 3 mars. Pour d'autres cependant, stratégie ou pas, cette annonce est une très bonne nouvelle. En particulier pour ceux qui plaidaient pour la fin du port du masque, comme l'épidémiologiste Alice Desbiolles qui, dans un entretien accordé à Doctissimo début février, expliquait que les méfaits du port du masques, de plus en plus documentés, impactaient " la santé mentale des enfants qui se dégrade ", des propos confirmés par son confrère, le médecin urgentiste Gérald Kierzek dans un tweet le 7 février.

Dans un communiqué du 11 février 2022, le ministère de la Santé avait indiqué que "dans les autres lieux clos, soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", dès le 28 février. Il s'agit des :

salles de spectacle

parcs d'attractions

salles de concert

festivals

salles de sport

enceintes sportives

salles de jeux

bibliothèques

centres de documentation

cinémas

bars

restaurants

foires

salons professionnels

séminaires professionnels s'ils ont lieu à l'extérieur de l'entreprise et rassemblent plus de 50 personnes ;

remontées mécaniques dans les stations de ski

accès aux hébergements touristiques de type campings ou clubs de vacances avec un contrôle unique au début du séjour.

Ecoles, centres de vacances et centres de loisirs. Le port du masque obligatoire ne concernera plus les établissements d'éveil, d'enseignement et de formation ; les centres de vacances ; les centres de loisirs sans hébergement pour les adultes enseignants et encadrants.

Dans les entreprises

Commerces. Les magasins de vente, les centres commerciaux et marchés couverts ne seront plus concernés par le port du masque obligatoire.

Si le masque peut désormais être tombé dans de nombreux lieux, il reste obligatoire à l'intérieur dans quelques espaces de la vie quotidienne :

Transports. Les trains, métros, bus, gares routières et maritimes ainsi que dans les aéroports.

hôpitaux et établissements de santé

Les entreprises sont soumises au port du masque obligatoire via un protocole sanitaire défini par le ministère du Travail. Ce document indique qu'"à la suite de l'actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 18 et 20 janvier 2021, le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il s'agit soit d'un masque "grand public filtration supérieure à 90%" (correspondant au masque dit de "catégorie 1"), soit d'un masque de type chirurgical". Des exceptions sont prévues comme dans les bureaux individuels, les ateliers bien ventilés ou encore quand le travail s'effectue en extérieur.

Le masque n'est plus un accessoire obligatoire en extérieur depuis le 2 février et la première vague de levée des restrictions. Il n'est plus obligatoires mais il reste recommandé et le gouvernement en appel à la logique des Français pour renouer avec le port du masque dans les lieux très fréquentés.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire devrait rester de 135 euros. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe" définie par une amende forfaitaire de 135 euros, avait précisé la direction générale de la santé dès la mise en place de cette mesure l'année passée. En cas de récidive, le montant peut monter jusqu'à 1500 euros.