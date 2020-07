"Masque obligatoire : gratuit pour qui ? Où le mettre ? Quelle amende ? Tout savoir"

MASQUE CORONAVIRUS. Dans quels lieux publics le masque est-il obligatoire en France ? Existe-t-il des alternatives ? Voici toutes les réponses aux questions qui se posent.

En France, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis le lundi 20 juillet 2020 et jusqu'à nouvel ordre. Il faudra en effet attendre, sans doute plusieurs mois, pour savoir si l'évolution du coronavirus en France permet d'alléger les mesures contraignantes sur le port du masque. Il faut bien comprendre que le gouvernement a décidé d'imposer à tous son utilisation dans un certain nombre de lieux clos dans l'optique de limiter la propagation du virus : il est désormais établi que la transmission du Covid-19 est accélérée dans les lieux sans ventilation et dans lesquels les consignes de distanciation sociale ne peuvent être correctement appliquées (voir notre article sur les modes de transmission du coronavirus). Où le masque est-il nécessaire ? Quelles sont les sanctions en cas de non port du masque ? Pour qui est-il gratuit ? Voici sur cette grande page pratique toutes les réponses aux questions qui se posent.

Les entreprises ne sont pas directement soumises au port du masque obligatoire. Seules les sociétés relevant des catégories ci-dessus sont concernées. Pour les autres, le protocole national de déconfinement pour les entreprises indique la réglementation en vigueur. En l'espèce, le masque est obligatoire dans la mesure où le télétravail et les gestes barrières ne peuvent être appliqués. Le ministère a précisé qu'en "cas de rebond effectif de l'épidémie, le gouvernement n'exclut pas de les renforcer "les restrictions en vigueur" pour garantir la santé et la sécurité des salariés.

Pour l'heure, le port du masque est obligatoire seulement dans les lieux publics clos. Toutefois, certains préfets et édiles imposent le port du masque dans certains espaces extérieurs. C'est le cas sur les marchés du Finistère et des Côtes-d'Armor ou encore sur les sites touristiques de La Rochelle, notamment le Vieux-Port. Selon le maire de la commune, Jean-François Fountaine, cette mesure n'aura pas "un effet dissuasif sur le tourisme" par contre "l'apparition d'un cluster à La Rochelle qui serait problématique." "C'est donc important de prendre des précautions", a expliqué Jean-François Fountaine à Ouest-France.

Le président de la République a exclu que l'Etat rende gratuit les masques pour tous les Français, considérant que le coût ne pouvait pas être "pris en charge par le contribuable". Mais certaines personnes peuvent bénéficier d'un masque gratuitement. Les personnes testées positives au coronavirus et leurs "cas-contacts" peuvent se faire prescrire 14 masques par semaine, délivrés en pharmacie. Les personnes les plus fragiles, diagnostiquées "à très haut risque médical" ont accès à 10 masques gratuits par semaine.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a fait savoir, le 21 juillet, que que "la distribution de masques gratuits" à destination de la population la plus vulnérable serait "réactivée". Sont concernées : les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU-C ou ACS). A noter : en Île-de-France, la région va distribuer des masques gratuits aux lycéens franciliens, mais aussi aux membres des associations partenaires de la région.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire est de 135 euros. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe", a précisé la direction générale de la santé dans un texte transmis à l'AFP mi-juillet.

Les différents types de masque

Les masques de protection respiratoire sont des équipements de protection individuelle de type FFP 1 (filtration de 80 % des aérosols) - 2 (filtration de 94 % des aérosols) - 3 (filtration de 99 % des aérosols). Ces derniers répondent à des exigences de sécurité et de santé européenne. Ces dispositifs protègent le porteur du masque contre l'inhalation de particules en suspension dans l'air pourraient contenir des agents infectieux. Le port d'un masque FFP ne peut pas dépasser une durée maximale de quatre heures, sachant que le Code du travail prévoit une pause de 20 minutes toutes les six heures. L'équipement doit être jeté une fois souillé.

Les masques de type chirurgical sont des dispositifs médicaux. Ils répondent à des exigences de sécurité et de santé européennes. Les masques chirurgicaux évitent la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque, ce type de masque limite la contamination de l'environnement extérieur et des autres personnes. Pour le " grand public ", il existe des modèles à usage unique non stériles. Le port de ce dispositif ne peut excéder quatre heures. L'équipement doit être jeté une fois souillé.

Les masques dits " grand public " sont des dispositifs textiles, à filtration garantie, souvent lavables et réutilisables. Ces derniers ont été développés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 dans le respect des spécifications de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et en lien avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Ces masques doivent présenter des propriétés de filtration supérieures à 90% des particules de 3 µm (catégorie 1) ou supérieures à 70% de ces mêmes particules (catégorie 2). Un logo doit être apposé sur le masque ou son packaging. Ces masques "grand public" doivent être changés toutes les quatre heures. Selon un avis de l'ANSES, le lavage de l'équipement "doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°)."

Les masques fabriqués par des professionnels du textile ou "faits maison" dans le respect de la spécification AFNOR sont des dispositifs textiles dont les garanties d'efficacités ne sont pas certifiées. Pour ces raisons, ces masques ne peuvent pas être utilisés dans un cadre de travail que ce soit par les professionnels de santé ou hors santé. Le site de l'AFNOR s'est doté d'une page, recensant différents tutoriels, pour aider chacun à confectionner son masque " barrière". Le port de ce dispositif ne peut excéder quatre heures. Conformément à l'avis de l'ANSES, " le lavage doit être effectué en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. Le masque doit ensuite être séché dans son intégralité, au sèche-linge, au sèche-cheveux ou à l'air libre sur un support propre et désinfecté, puis repassé à la vapeur à la température indiquée par le fabricant (environ 120° à 130°). "