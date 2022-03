"Port du masque Covid : de nouveau obligatoire bientôt en France ?"

MASQUE COVID. Depuis dix jours, le masque n'est plus obligatoire en intérieur, y compris dans les entreprises et les écoles, mais il le reste toujours dans les transports et les établissements. Pourtant, face à la remontée du nombre de cas, le masque redeviendra-t-il obligatoire ?

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 13h15] Depuis une semaine, le nombre de cas Covid quotidien est repassé au-dessus des 100 000. Ce mercredi 23 mars, 145 560 cas positifs ont été recensés en France, c'est 50 % de hausse par par rapport à mercredi dernier. L'assouplissement des mesures face au Covid sera-t-il de courte durée ?

L' Organisation Mondiale de la Santé avait, le 22 mars, jugé trop "brutale" la levée des mesures anti-Covid dans plusieurs pays européens, notamment la France. Invité sur le plateau du 19H45 de M6 hier soir, Emmanuel Macron avait défendu cette mesure : "On a un peu tous fait la même stratégie, elle est de bon sens. Est ce qu'on pouvait encore demander à nos enfants de porter le masque à l'intérieur ? Non." Il a néanmoins rajouté qu'il serait prêt à prendre ses responsabilités si la situation devenait plus grave : "On a maintenu le masque dans les transports parce qu'on est tassés, on a même maintenu le pass sanitaire dans l'hôpital, on a lancé une campagne de rappel. Si les choses devaient se dégrader, le président que je suis prendrait ses responsabilités pour protéger"

Si le port du masque n'est plus obligatoire, il continue d'être "recommandé" par le ministère de la Santé, en particulier pour les personnes positives, les cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé. Pour tous les autres, garder le masque sur le nez est tout à fait possible car, malgré la levée de la restriction, la vigilance et les gestes barrières restent de mise dans un contexte où un léger rebond épidémique est observé, probablement à cause du sous-variant BA.2 devenu majoritaire en France. Le gouvernement a cependant préféré opter pour un allègement des mesures dès que possible, en accord avec les mots de Gabriel Attal lors de la publication du rapport du Conseil scientifique du 14 février : "Nous sommes fidèles à notre boussole, qui est de ne pas imposer une restriction de trop, pas un jour de trop".

Impact de la levée du port du masque en Europe

Mais alors, qu'en est-il des autres pays ? Pour évaluer l'impact réel de la fin du port du masque sur les chiffres de contaminations quotidiennes, on peut se référer à la situation des pays qui ont levé les restrictions avant nous, comme le propose Ouest France. Au Danemark par exemple, un mois et demi après la fin du port du masque obligatoire, le pays recense 12 363 nouvelles contaminations au coronavirus en moyenne, selon l'agence de presse Reuters, face à 23 4000 cas au cours des trois dernières semaines, une nette baisse. Ainsi, ne plus porter le masque ne s'est pas accompagné d'une hausse des contaminations. C'est également le cas de l'Espagne, où la levée du port du masque le 10 février n'a pas entraîné de regain épidémique : on recense en moyenne 14 406 nouveaux cas quotidiens à la mi-mars, ce qui représente une stagnation. Le nombre de décès y a en outre largement décru. Mais ces courbes favorables ne sont pas une généralité. Si l'on regarde la situation en Angleterre par exemple, un pays où le gouvernement a décidé de "vivre avec le virus" en levant les restrictions même dans les transports, le nombre de contaminations s'est envolé début mars, avec 40 000 cas recensés entre le 5 et le 11 mars, l'équivalent d'un bond de 56% en une semaine (avec le nombre de décès en augmentation de 17%). De la même manière, au Pays-Bas, où le port du masque a été levé fin février, on dénombre 65 584 nouvelles contaminations en moyenne, ce qui représente une hausse de 80% en une semaine, la plus forte en Europe. Les résultats de la levée du port du masque sont donc contrastés. Reste à espérer que la France suivra le courbe descendante en termes de contaminations.

Ecoles, centres de vacances et centres de loisirs. Le port du masque obligatoire ne concernera plus les établissements d'éveil, d'enseignement et de formation ; les centres de vacances ; les centres de loisirs sans hébergement pour les adultes enseignants et encadrants.

Dans les entreprises

Commerces. Les magasins de vente, les centres commerciaux et marchés couverts ne seront plus concernés par le port du masque obligatoire.

salles de spectacle

parcs d'attractions

salles de concert

festivals

salles de sport

enceintes sportives

salles de jeux

bibliothèques

centres de documentation

cinémas

bars

restaurants

foires

salons professionnels

séminaires professionnels s'ils ont lieu à l'extérieur de l'entreprise et rassemblent plus de 50 personnes ;

remontées mécaniques dans les stations de ski

accès aux hébergements touristiques de type campings ou clubs de vacances avec un contrôle unique au début du séjour.

Si le masque peut désormais être tombé dans de nombreux lieux, il reste obligatoire à l'intérieur dans quelques espaces de la vie quotidienne :

Transports. Les trains, métros, bus, gares routières et maritimes ainsi que dans les aéroports.

hôpitaux et établissements de santé

Le masque n'est plus un accessoire obligatoire en extérieur depuis le 2 février et la première vague de levée des restrictions. Il n'est plus obligatoires mais il reste recommandé et le gouvernement en appel à la logique des Français pour renouer avec le port du masque dans les lieux très fréquentés.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire devrait rester de 135 euros. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe" définie par une amende forfaitaire de 135 euros, avait précisé la direction générale de la santé dès la mise en place de cette mesure l'année passée. En cas de récidive, le montant peut monter jusqu'à 1500 euros.

Les réactions à la fin de l'obligation du port du masque

La présidentielle approchant, les assouplissements des normes ont une visée aussi sanitaire que politique. Tout est une question de timing, la levée du port du masque et la suspension du pass sanitaire étant décidés lors du Conseil de défense sanitaire du 2 mars, la veille de l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron dans une lettre aux français, et les mesures s'appliquant à partir du 14 mars, un peu moins d'un mois avant le 1e tour de l'élection. Une stratégie dont certains s'indignent, à l'instar de Florian Philippot, du parti Les Patriotes, qui répond à l'annonce sur Twitter par "ça sent juste la campagne électorale !", avant d'ajouter "Si Macron passe en avril, on aura le retour du Pass Vaccinal en juillet !" ou de Jean-Frédéric Poisson, président du parti chrétien-démocrate "VIA, la voix du peuple", qui estime cette annonce "calculée en fonction du calendrier électoral", dans un tweet le 3 mars.

Chez les épidémiologistes, les réactions sont variées. Pour Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à Genève, la fin du pass vaccinal est cohérente avec la décrue des contaminations : "Aujourd'hui, si le gouvernement juge que ce pass est arrivé au terme de son action, on peut comprendre qu'il décide de le lever", explique-t-il à 20 minutes (interview le 12 mars). En revanche, la fin du masque lui semble prématurée, en particulier dans les écoles où le masque était un moyen de protéger efficacement les enfants vulnérables. "Dans les classes, les enfants sont particulièrement peu vaccinés, ceux ayant des comorbidités se retrouvent à hauts risques d'être contaminés et de faire des formes graves, rappelle-t-il. De la même manière, Bruno Mégarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, estime que conserver le masque reste indispensable pour les plus fragiles : "il y a toujours un danger aussi chez les personnes non vaccinées et chez les personnes immunodéprimées vaccinées", a-t-il expliqué à France Info le 13 mars. Pour d'autres cependant, stratégie ou pas, cette annonce est une très bonne nouvelle. En particulier pour ceux qui plaidaient pour la fin du port du masque, comme l'épidémiologiste Alice Desbiolles qui, dans un entretien accordé à Doctissimo début février, expliquait que les méfaits du port du masques, de plus en plus documentés, impactaient "la santé mentale des enfants qui se dégrade", des propos confirmés par son confrère, le médecin urgentiste Gérald Kierzek dans un tweet le 7 février.