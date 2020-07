Coronavirus dans le monde : le cap des 15 millions de cas dépassé, tous les chiffres

CORONAVIRUS. La pandémie de Covid-19 continue de s'aggraver à travers le monde selon l'OMS, en particulier sur le continent américain. Les Etats-Unis ont passé la barre des 140 000 morts, le Brésil a enregistré un nouveau record quotidien de nombre des cas... Le bilan dans les principaux pays touchés.

[Mis à jour le 22 juillet 2020 à 10h20] Les derniers chiffres communiqués ce mercredi par The Coronavirus App indiquent que plus de 15 millions de cas de Covid-19 ont désormais été recensés dans le monde depuis le mois décembre et l'apparition du virus en Chine, également responsable de 622 000 décès sur la planète. Les Etats-Unis, pays le plus touché, présente un bilan toujours très inquiétant, avec 57 777 infections et 473 décès répertoriés lors des dernières 24h, ce qui fait passer son total à plus de 3,8 millions de contaminations et plus de 140 600 morts. Face à ces chiffres, le président Donald Trump, jusqu'alors plutôt réticent à prendre conscience de l'ampleur de la crise, a fait varier son discours, désormais plus prudent. "Cela va sûrement, malheureusement, empirer avant de s'améliorer, je n'aime pas dire ça mais c'est comme ça", a-t-il indiqué hier, avant de déclarer : "Nous demandons à tout le monde de porter un masque quand la distanciation physique n'est pas possible".

Sur le continent américain, le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde par cette crise du coronavirus, affiche également un bilan préoccupant. Pas moins de 41 008 nouveaux cas et de 1 367 décès supplémentaires ont ainsi été communiqués lors du dernier point quotidien, pour un total de 2,15 million de cas et de 81 487 morts. Toujours en Amérique latine, des signaux alarmants sont apparus en Bolivie, où où la police a indiqué avoir récupéré plus de 400 cadavres des rues et des maisons dans tout le pays au cours des cinq derniers jours, au Mexique, où la barre des 40 000 morts a été franchie, en Colombie (plus de 7 000 morts), au Pérou (plus de 350 000 cas).

Statistiques du coronavirus au 20/07/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 3,961,429 +62,879 143,834 +545 Brésil 2,121,645 +21,749 80,251 +718 Inde 1,154,917 +36,810 28,099 +596 Russie 777,486 +5,940 12,427 +85 Afrique du Sud 373,628 +9,300 5,173 +140 Pérou 357,681 +4,091 13,384 +197 Mexique 344,224 +5,311 39,184 +296 Chili 333,029 +2,099 8,633 +130 Espagne 311,916 +1,527 28,422 +2 Royaume-Uni 295,372 +580 45,312 +12 Iran 276,202 +2,414 14,405 +217 Pakistan 265,083 +1,587 5,599 +31 Arabie Saoudite 253,349 +2,429 2,523 +37 Italie 244,624 +190 35,058 +13 Turquie 220,572 +931 5,508 +17 Bangladesh 207,453 +2,928 2,668 +50 Colombie 204,005 +6,727 6,929 +193 Allemagne 203,487 +642 9,173 +10 France 176,754 +350 30,177 +8 Argentine 130,774 +4,019 2,373 +113 Canada 111,124 +786 8,858 +6 Qatar 107,037 +389 159 +2 Irak 94,693 +2,163 3,869 +88 Egypte 88,402 +627 4,352 +50 Indonésie 88,214 +1,693 4,239 +96 Chine 83,682 +22 4,634 Suède 78,048 +36 5,639 +10 Equateur 74,620 +607 5,318 +5 Kazakhstan 71,838 +1,499 585 Philippines 68,898 +1,521 1,835 +4 Oman 68,400 +1,739 326 +8 Biélorussie 66,213 +118 503 +4 Belgique 63,893 +187 9,800 Koweït 59,763 +559 408 Bolivie 59,582 +1,444 2,151 +45 Ukraine 59,493 +651 1,498 +13 Emirats Arabes Unis 57,193 +271 340 +1 Panama 54,426 +958 1,127 +31 République Dominicaine 53,956 +1,101 993 +12 Israel 52,003 +1,714 415 +6

Les États-Unis, pays le plus lourdement touché par l'épidémie de coronavirus, affichent ce mardi un bilan total de 3,81 millions de cas de Covid 19 et de 140 630 morts. Le nombre de nouveaux cas recensés sur les dernières 24h est de 57 777 (63 201 la veille). En attendant, des mesures de restriction ont fait leur retour dans certaines des régions les plus touchées comme la Californie, où les bars et les salles de restaurant en intérieur ont à nouveau fermé leurs portes, et la Floride, où il ne restait plus lundi que 18 % des lits disponibles dans les services de soins intensifs des hôpitaux. Autre chiffre marquant : d'après les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) publiées mardi, e nombre de personnes touchées dans le pays est deux à treize fois supérieur au nombre officiel de cas au printemps.

Le Brésil reste le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie. Avec désormais plus de 81 487 morts (1 367 décès lors des dernières 24h) pour 2,159 millions de cas (+41 008), le pays se situe au deuxième rang mondial en termes de nombre d'infections. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination un moyen de communication, usant de la provocation lors d'une conférence de presse, apparaissant sans masque. "Comme ça, vous pouvez voir mon visage, constater que je vais bien, que je suis tranquille et en paix." Bolsonaro, qui est actuellement en quarantaine, a également confié qu'il avait choisi de se soigner avec l'hydroxychloroquine, en présentant ce traitement controversé comme le remède miracle. La pandémie continue pourtant de s'étendre sur tout le territoire brésilien et de nombreux experts estiment que le bilan, qui serait largement sous-estimé devrait considérablement s'alourdir dans les prochaines semaines. Le Brésil est par ailleurs le premier pays à lancer les tests de phase III du vaccin chinois Coronavac contre le coronavirus.

En Chine, où le Covid-19 est apparu officiellement en décembre dernier, l'épidémie semble à nouveau sous contrôle, après une première stabilisation de la situation au début du printemps, puis après l'apparition de nouveaux cas à la mi-juin, en particulier à Pékin, et le retour de mesures de restrictions. Le bilan total s'affiche à 83 707 cas et 4 634 morts, avec seulement 14 nouvelles contaminations lors des dernières 24h et aucun nouveau décès recensé. Les autorités ont par ailleurs indiqué que toute personne désirant se rendre en Chine en avion devra désormais présenter un test négatif réalisé dans les cinq jours précédant le départ.

Lors de son dernier bilan en date, l'Espagne a communiqué, mardi, 1 358 cas nouvelles contaminations en 24h, ce qui porte le total à 264 194 cas et 28 424 morts au total (+2 sur les dernières 24h). L'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe dans le pays, notamment au vu de la situation en Catalogne. Un reconfinement de la population a été décidé dans le comté de Lérida. Plus de 200 000 personnes doivent rester chez elles depuis lundi dernier. Elle s'accompagne également d'un élargissement de la zone puisque les communes de Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Raimat, Soses, Seròs Sucs et Torres de Segre sont désormais également interdites d'accès. C'est la première fois depuis la fin du confinement général le 21 juin dernier qu'une telle décision est prise.

À Barcelone, les 4 millions d'habitants de l'agglomération ont été appelés vendredi dernier à "rester chez eux dès qu'il ne leur est pas indispensable de sortir " par le gouvernement catalan, qui a également décidé, pour une période qui devrait être de deux semaines, de fermer les cinémas, les théâtres, les discothèques et d'interdire les réunions de plus de dix personnes et les visites dans les maisons de retraite.

En Italie, les autorités hésitent à prolonger l'état d'urgence en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. "Raisonnablement, les conditions existent pour prolonger l'état d'urgence dû au coronavirus après la date du 31 juillet", a récemment déclaré le chef du gouvernement Giuseppe Conte lors d'une visite à Venise. Le dernier bilan publié mardi par les autorités fait état de 126 cas supplémentaires, portant le bilan à 244 752 cas depuis l'apparition du virus dans le pays pour 15 décès de plus (35 073 décès au total). La vigilance est toujours de mise notamment depuis la découverte, fin juin, de plusieurs foyers épidémiques, notamment à Rome, la capitale du pays. "Le virus continuera à circuler et nous aurons la réapparition soudaine de quelques foyers épidémiques, avait indiqué Massio Andreoni, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tor Vergata de Rome. S'il y a une deuxième vague, ce sera de notre faute. Cela voudra dire que nous n'aurons pas été à même d'appliquer ce que nous avons appris".

Le Royaume-Uni comptait ce mardi 445 nouveaux cas de Covid-19, portant le total à 295 817 cas, pour 110 morts supplémentaires (45 422 au total). Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite. Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. La réouverture des bars et des restaurants a, elle, eu lieu le 4 juillet.

522 cas de plus de Covid-19 ont été signalés en Allemagne ce mardi 21 juillet selon les derniers chiffres transmis par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, chargé du suivi de l'épidémie dans le pays. Au total, l'Allemagne recense 201 823 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Quatre décès supplémentaires ont été rapportés, portant le bilan total à 9086 décès. Les autorités s'alarment de la possible arrivée d'une 2e vague dans un pays jusque-là relativement épargné par rapport à ses voisins. Un projet d'accord entre le gouvernement et les régions, les Länder, évoque ainsi la possibilité de restreindre davantage les déplacements dans une aire géographique limitée en cas d'apparitions de foyers épidémiques. L'armée allemande pourrait également être mobilisée, notamment pour effectuer des campagnes de tests. Le Land de Bavière a justement annoncé le début d'une campagne de tests dans les aéroports bavarois, dont celui de Munich. Ces tests gratuits pourront être faits sur la base du volontariat dans le sens des arrivées. "Je pense que nous devons vraiment nous concentrer sur ces voyageurs de retour de vacances", a ainsi expliqué le ministre-président du Land Markus Söder à la chaîne ZDF. Le week-end a été marqué par les images des affrontements entre la police et des fêtards à Francfort. 39 interpellations ont eu lieu après une rixe lors d'une fête en plein air qui avait réuni des milliers de jeunes dans le centre-ville.

Le Portugal s'accroche à des chiffres plus rassurants publiés ces derniers jours. Dimanche, la direction générale de la santé a officialisé 246 nouveaux cas de coronavirus, franchissant à nouveau la barre jugée stratégique des 300 nouveaux cas par jour. Sur les 14 derniers jours 5300 nouveaux cas ont toutefois été signalés et 95 personnes sont décédées, portant le bilan total dans le pays à 1682 décès depuis l'apparition du virus en mars. A Lisbonne, certaines parties de la capitale sont toujours sujettes à des mesures de confinement des habitants. Les locaux ne peuvent sortir de leur domicile que pour l'achat de nourriture ou de médicaments. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits.

La région de la capitale regroupe 80% des foyers de contagions découverts au Portugal. Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h. Enfin, dans la troisième zone qui concerne les quartiers les plus touchés de Lisbonne, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

C'est un jour de fête nationale très particulier que vit la Belgique ce 21 juillet avec des célébrations marquées par l'épidémie de coronavirus. Le pays s'est tu en début de matinée avec trois minutes de silence en hommage aux victimes du coronavirus ainsi qu'aux personnes qui contribuent à lutter contre l'épidémie, précise la RTBF. Le pays enregistre une hausse des hospitalisations pour cas de Covid-19 ces derniers jours. 201 nouveaux cas ont été rapportés lundi 20 juillet, la moyenne consolidée sur les sept derniers jours (du 11 au 17 juillet) étant de 175 cas journaliers, en hausse de 79% par rapport à la période du 4 au 10 juillet. Le R+0, le taux de reproduction du virus est à nouveau supérieur à 1.

Ces derniers chiffres interviennent en écho des déclarations de la Première ministre Sophie Wilmès mercredi 15 juillet à l'issue d'un conseil national de sécurité qui a décidé de ne pas acter la phase 5 du déconfinement. "Entre le 5 et le 11 juillet, nous observons une hausse de 8% de cas par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction est au-dessus de 1. L'épidémie se renforce et cela n'est pas bon", avait-elle expliqué, soulignant que le port du masque restait obligatoire dans les lieux publics. La Belgique avait entamé le 1er juillet la phase 4 de son déconfinement, entérinant l'élargissement de la "bulle de contact" de 10 à 15 personnes autorisées à voir par individu et par semaine. Les piscines, salles de spectacles et de cinéma sont autorisées à rouvrir mais avec des systèmes de réservation et de créneau déterminés pour limiter les affluences. Les réceptions peuvent reprendre dans des salles de fêtes mais en limitant le nombre d'invités à 50 personnes. Le port du masque dans l'espace public reste conseillé mais pas obligatoire. Ce sont désormais les vacances d'été qui cristallisent l'attention des pouvoirs publics. Selon la presse belge, au moins 10 millions de Belges auraient décidé de les passer sur les côtes de leur pays, entraînant un pic d'affluence qu'il va falloir gérer pour éviter une reprise des contaminations.