Coronavirus dans le monde : plus de 6 millions de cas, envolée au Brésil

CORONAVIRUS. Apparu en Chine en fin d'année 2019, le nouveau coronavirus Covid-19 a touché plus de 6 millions de personnes dans le monde à la date de ce 1er juin 2020 et causé la mort de plus de 370 000 personnes. La situation inquiète désormais en Amérique latine, notamment au Brésil où la pandémie ne cesse de progresser. Voici un nouveau point sur la situation dans le monde.

[Mis à jour le 1er juin 2020 à 11h10] Plus de 6 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles ce lundi 1er juin. En tout, ce sont désormais près de 370 000 personnes qui sont décédées du coronavirus (369 086) notamment en Europe, continent le plus touché avec 2 135 170 cas (177 595 morts) et aux Etats-Unis, pays avec le plus grand nombre de cas (1 760 740) et de décès (103 472).

C'est cependant en Amérique latine et plus particulièrement au Brésil que l'inquiétude grandit. Le Brésil a encore communiqué sur un lourd bilan dimanche avec 956 morts de plus en 24h pour 498 440 cas recensés depuis le début de l'épidémie, ce qui fait du Brésil le 4e pays le plus touché par la pandémie du coronavirus. D'autres pays d'Amérique du Sud voient également le virus se propager, comme au Pérou. Deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par le coronavirus, le Pérou a dépassé le seuil des 155 000 cas confirmés, après avoir enregistré un nombre record de 7386 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de morts atteint désormais 4371.

En Asie, là où tout a démarré, l'inquiétude est réapparue après que des nouveaux cas étaient détectés. La Corée du Sud a ainsi décidé de fermer à nouveau ses parcs et ses musées pour deux semaines après avoir recensé 79 nouvelles contaminations, et le Sri Lanka est confronté à 252 nouveaux cas. Dans ces pays, la crainte d'une deuxième vague refait donc surface. De son côté, la Russie est le troisième pays au monde le plus touché par la pandémie derrière les Etats-Unis et le Brésil. Le pays fait état de 9 268 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Selon les autorités sanitaires russes, 138 personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures, soit un total de 4 693 personnes. Enfin, l'Inde annonce un assouplissement important du confinement. A partir du 8 juin, les accès aux édifices religieux, hôtels, restaurants et centres commerciaux "seront autorisés" après consultations avec les autorités d'État, selon le ministère de l'Intérieur. Et ce en dépit d'un nouveau record quotidien de contaminations en Inde, qui compte 85 000 cas dont 5 000 mortels au 30 mai.

Par ailleurs, des chercheurs russes ont affirmé pouvoir trouver un vaccin rapidement contre le coronavirus. A la tête de l'institut de recherche Gamaleïa, Alexandre Guintsbourg a indiqué s'être injecté un vaccin potentiel contre le coronavirus pour accélérer le processus scientifique. Plusieurs responsables de différents instituts ont assuré au président Vladimir Poutine qu'un vaccin pouvait être créé avant la fin de l'été. Des méthodes et des certitudes vivement critiquées par l'Association nationale des organisations de recherche clinique. Celle-ci a dénoncé les expériences de l'institut de recherche Gamaleïa estimant que les scientifiques impliqués violent "des fondements de la recherche clinique, de la loi russe et des normes internationales".

Statistiques du coronavirus au 31/05/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès Etats-Unis 1,837,710 +20,350 106,195 +638 Brésil 514,849 +16,409 29,314 +480 Russie 405,843 +9,268 4,693 +138 Espagne 286,509 +201 27,127 +2 Royaume-Uni 274,762 +1,936 38,489 +113 Italie 232,997 +333 33,415 +75 Inde 190,609 +8,782 5,408 +223 France 188,882 +257 28,802 +31 Allemagne 183,494 +200 8,605 +5 Pérou 164,476 +8,805 4,506 +135 Turquie 163,942 +839 4,540 +25 Iran 151,466 +2,516 7,797 +63 Chili 99,688 +4,830 1,054 +57 Canada 90,947 +757 7,295 +222 Mexique 87,512 +2,885 9,779 +364 Arabie Saoudite 85,261 +1,877 503 +23 Chine 83,001 +2 4,634 Pakistan 69,496 +3,039 1,483 +88 Belgique 58,381 +195 9,467 +14 Qatar 56,910 +1,648 38 +2 Bangladesh 47,153 +2,545 650 +40 Pays-Bas 46,442 +185 5,956 +5 Belarus 42,556 +898 235 +6 Equateur 39,098 +527 3,358 +24 Suède 37,542 +429 4,395 Singapour 34,884 +518 23 Emirats Arabes Unis 34,557 +661 264 +2 Afrique du Sud 32,683 +1,716 683 +40 Portugal 32,500 +297 1,410 +14 Suisse 30,862 +17 1,920 +1 Colombie 29,383 +1,147 939 +49 Koweit 27,043 +851 212 +7 Indonésie 26,473 +700 1,613 +40 Irlande 24,990 +61 1,652 +1 Egypte 24,985 +1,536 959 +46 Pologne 23,786 +215 1,064 +3 Ukraine 23,672 +468 708 +12 Roumanie 19,257 +124 1,266 +7 Philippines 18,086 +862 957 +7 République Dominicaine 17,285 +377 502 +4 Israël 17,071 +59 285 +1 Japon 16,851 +47 891 +5 Argentine 16,851 +637 539 +11 Autriche 16,731 +46 668 Afghanistan 15,205 +680 257 +8 Panama 13,463 +445 336 +6 Danemark 11,669 +36 574 +3 Corée du Sud 11,468 +27 270 +1

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement ces dernières semaines pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures touchent peu à peu à leur fin. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg pas de date mais réouverture progressive des écoles le 4 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

Deux nouveaux cas ont été déclarés en Chine ces dernières 24h, mais aucun nouveau décès n'a été recensé. Les autorités chinoises dénombrent au total 83 001 cas depuis le début de l'épidémie et 4 634 morts. Au total, plus de 3 800 personnes sont décédées des suites de la maladie à Wuhan, ville berceau de l'épidémie, selon le bilan officiel, soit l'immense majorité des décès enregistrés en Chine. La ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a effectué 6 574 093 tests d'acide nucléique entre le 14 et le 23 mai pour dépister les infections de nouveau coronavirus.

Lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), qui a débuté avec deux mois et demi de retard en raison de la pandémie, la Chine a affiché la semaine dernière son triomphe face au coronavirus, en annonçant être parvenue à endiguer l'épidémie sur son sol. "Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19", a clamé le Premier ministre Li Keqiang. La Chine a été le premier pays touché par le nouveau coronavirus, mais c'est aussi le premier pays à s'en sortir. Le pays est à présent confronté à la "tâche immense" de relancer son économie, en pleine dépression mondiale, a déclaré Li Keqiang aux 3 000 députés réunis. Toutefois, M. Li s'est abstenu de fixer un objectif de croissance pour l'année en cours, signe de l'incertitude à laquelle le pays est confronté face à la crise sanitaire mondiale.

Les États-Unis restent le pays le plus touché au monde avec avec 104 356 décès pour 1 788 762 cas. Dimanche, la Maison Blanche a annoncé l'envoi de deux millions de doses d'hydroxychloroquine au Brésil. "Elle sera utilisée de manière préventive pour aider à défendre les infirmières, les médecins et les professionnels de la santé contre le virus. Elle sera aussi utilisée comme traitement pour soigner les Brésiliens infectés", a expliqué le gouvernement américain dans un communiqué, quelques jours après la sortie d'une étude du magazine The Lancet concluant à l'inefficacité de ce traitement, une étude qui continue de faire polémique.

Alors que le climat social s'est aggravé aux Etats-Unis ces derniers jours après la mort de George Floyd à Minneapolis qui a causé de nombreuses émeutes dans le pays, la pandémie continue de s'étendre. Les chiffres officiels sont même probablement sous-estimés. D'après des données des Etats américains, The Washington Post montre que la surmortalité enregistrée entre début mars et début mai aux Etats-Unis n'est que partiellement attribuée au Covid-19. L'analyse menée par l'école de santé publique de Yale suggère " que le nombre réel de personnes décédées à cause de la pandémie est bien plus élevé que le nombre officiel de décès du gouvernement

Néanmoins, le déconfinement continue aux États-Unis, avec la volonté de relancer au plus tôt une économie qui a été pratiquement arrêtée par l'épidémie. Les New-Yorkais ont ainsi pu redécouvrir la plage dimanche dernier A Coney Island, une des plages de l'est de New York, de nombreux policiers surveillaient les promeneurs au bord de l'eau pour faire respecter la distanciation physique. Toujours dans la métropole la plus touchée par la maladie, 80 courtiers new-yorkais ont retrouvé la salle mythique de Wall Street pour la première fois depuis le 23 mars. Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a sonné la cloche marquant l'ouverture de la séance. La Bourse "n'a pas rouvert comme si de rien n'était", a-t-il assuré, "elle a rouvert de façon plus intelligente". Le port du masque et la prise de température y sont obligatoires. En plus des cloisons de plexiglas, les traders doivent respecter les distances de sécurité et suivre des trajets prédéterminés sur le parquet. Il leur est aussi demandé de ne pas prendre les transports en commun pour venir afin de limiter les risques de contamination. Signe que la vigilance est toujours de mise dans le pays, le président Donald Trump a interdit dimanche dernier l'entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil.

Le Brésil est devenu le 4e pays le plus endeuillé, dépassant la France après avoir dépassé l'Espagne. Il enregistre ce dimanche 31 mai un lourd bilan avec 956 morts en 24h. Le pays dénombre 498 440 cas recensés et 28 834 décès au total. Dans un pays où le président Jair Bolsonaro s'oppose aux mesures prises par plusieurs gouverneurs, notamment à Rio et Sao Paulo, les accusant d'avoir imposé "la tyrannie du confinement", le bilan est désormais de 27 878 morts dans le pays. Jeudi, le bilan quotidien avait dépassé pour la sixième fois consécutive le tragique seuil des 1000 morts en une journée. Compte tenu du faible nombre de test disponibles, le bilan pourrait même être beaucoup plus conséquent, avec des chiffres quinze fois supérieurs, selon plusieurs scientifiques.

Les mesures diffèrent en fonction des Etats dans ce grand pays fédéraliste. A Sao Paulo, l'activité économique doit reprendre progressivement le 1er juin, a expliqué le gouverneur mais les écoles seront fermés alors que les transports publics resteront à l'arrêt. A l'inverse, dans la capitale Brasilia, les grands centres commerciaux ont rouvert, constate l'AFP qui explique que les clients doivent passer une prise de température et porter obligatoirement un masque.

En Espagne, la date du 1er juillet est désormais avancée pour la fin du déconfinement par le gouvernement espagnol mais une "dernière prolongation" de l'état d'alerte a été annoncée pour une fin le 21 juin de ce dispositif de limitation des déplacements. "Je vous annonce qu'à partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra en conditions de sécurité", a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. "Nous sommes sur le point d'arriver à bon port (…), d'en terminer avec cette urgence sanitaire " mais " nous avons encore besoin d'une dernière prolongation de quinze jours de l'état d'alerte". La circulation inter-province reste interdite alors que le bilan quotidien des décès liés au Covid-19 faisait état dimanche de deux décès supplémentaire en 24h, pour un total de 27 127 morts depuis le début de la pandémie. 45 décès ont été recensés en une semaine, alors que le pays compte plus de 239 429 cas recensés (+96 en 24h).

Le gouvernement espagnol a décrété mardi dix jours de deuil national, en mémoire des victimes du nouveau coronavirus, qui a causé la mort de plus de 27 000 personnes dans le pays. Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a souligné que ce deuil de 10 jours serait "le plus long" de la démocratie espagnole. Le pays continue malgré tout de se déconfiner progressivement et a annoncé la réouverture ses frontières aux touristes début juillet, mais aussi la reprise de son championnat de football (pendant la semaine du 8 juin). Mais la prudence est toujours de mise dans le pays. Les écoles ne rouvriront qu'en septembre, et le port du masque est obligatoire dans les transports. Jeudi dernier, le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics, où il n'est pas possible de garder ses distances, à partir de 6 ans.

Le bilan quotidien des victimes Covid-19 fait état de 75 décès en 24 heures dans la péninsule, selon la Protection civile italienne. Depuis l'apparition du virus, l'Italie comptabilise au total 233 019 confirmés de Covid-19 et 33 415 décès des suites de la maladie.

Ces chiffres ont permis à l'Italie de débuter la "phase 2" de son déconfinement. Depuis lundi, la péninsule a franchi une nouvelle étape dans la levée des restrictions, avec la réouverture des salles de sport et des piscines, une semaine après celle des restaurants. Mardi, c'est le site antique de Pompéi, patrimoine de l'humanité et haut lieu touristique de la région de Naples, qui a rouvert. La presque totalité des monuments et édifices célèbres en Italie ont rouvert au public depuis une semaine : le site archéologique de Pompéi ce mardi, la basilique Saint-Pierre de Rome la semaine dernière, la Galerie Borghese ou les musées du Capitole, les cathédrales de Florence et Milan. Les Musées du Vatican, un autre haut lieu de tourisme mondial, mais aussi le Colisée, site touristique le plus visité en Italie, ont prévu leur réouverture aussi le 1er juin.

La prochaine étape du déconfinement est prévue le 15 juin, avec les théâtres et les cinémas. " A partir du 15 juin, les théâtres et les cinémas rouvriront et nos enfants pourront profiter de diverses offres de loisirs " a annoncé le Premier ministre italien. Le 3 juin, le pays, très dépendant du tourisme, lèvera la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers, pour ainsi rouvrir ses frontières aux touristes européens, afin de relancer au plus vite ce secteur clé. Il sera également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays.

Ce lundi 1er juin marque une nouvelle étape importante au Royaume-Uni avec la poursuite du plan de déconfinement progressif. Ce lundi marque la réouverture partielle des écoles. Le retour se fera par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. Le plan de déconfinement prévu doit être graduel, en 3 phases en fonction de l'évolution de la pandémie et du taux de transmission. Le premier Ministre britannique souhaite également rouvrir les commerces non-essentiels le 15 juin, et certains bars et restaurants dès les premiers jours de juillet. Par ailleurs, le gouvernement britannique compte instaurer prochainement une période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion.

Le dernier bilan en date fait état de 113 morts supplémentaires ces dernières 24h. Au total, le Royaume-Uni a recensé 38 489 morts du Covid-19, tandis que plus de 270 000 personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie. C'est donc le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis. Mais le bureau national des statistiques (ONS) a révélé que le nombre de morts dus au coronavirus était plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et estime que le bilan global serait en réalité de plus 47 000 victimes du Covid-19. Cette différence est due à une prise en compte des personnes décédées dans les maisons de retraite, que le gouvernement est accusé d'avoir négligé.

Par ailleurs, la polémique enfle outre-Manche au sujet de Dominic Cummings, conseiller spécial de Boris Johnson, montré du doigt pour avoir enfreint les règles de confinement fin mars en roulant en voiture sur une distance de 400 kilomètres pour aller se confiner à Durham dans la ferme de ses parents avec sa femme (malade du Covd-19) et son fils. Cummings a refuse de s'excuser en expliquant que sa femme et lui-même avaient entrepris ce déplacement pour que leur fils puisse être éventuellement pris en charge en cas de détérioration de leur état de santé. "Ce que j'ai fait est raisonnable au vu des circonstances", a-t-il déclaré, avant d'ajouter :"Je n'ai jamais pensé à démissionner". Une quarantaine de députés conservateurs étaient pourtant favorables à cette issue. Boris Johnson a lui déclaré jeudi que la polémique était "close" et "qu'il était temps de "passer à autre chose".

11 décès supplémentaires ont été recensés en Allemagne selon les chiffres communiqués lundi matin par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. Le nouveau bilan total est ainsi de 8511 décès depuis le début de l'épidémie dans le pays. 333 cas de plus ont également été signalés, portant le bilan des contaminations à 181 515 personnes touchées. Le déconfinement se poursuit avec deux règles intangibles : le respect des distances (minimum 1,5 mètre entre deux personnes) et l'obligation du port du masque dans l'espace public, notamment dans les transports et commerces. Des membres de foyers différents sont autorisés à se rencontrer. Les patients des hôpitaux mais aussi des maisons de retraite ou d'établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap peuvent recevoir de la visite d'une seule et même personne. Si plusieurs Länder (régions) poussent pour une levée de certaines mesures, le gouvernement entend prolonger les mesures de distanciation physique jusqu'au 5 juillet prochain selon un projet obtenu par l'AFP. Ce document prévoirait de maintenir la distance d'au moins 1,5 mètre mais aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ou plus de deux familles.

Faut-il rouvrir la frontière terrestre avec l'Espagne ces prochains jours ? La question, brûlante, agite de nombreux médias en ce début de semaine au Portugal. A Valença, à la frontière avec la Galice espagnole, le maire s'impatiente, soulignant que sa ville ne déplore aucun cas de Covid-19 et que la Galice figure parmi les provinces espagnoles les moins touchées."Aujourd'hui, dit Manuel Lopes, ce n'est pas de la maladie que nous mourons, mais du remède. Et nos gouvernements, espagnol et portugais, doivent comprendre que le Portugal, ce n'est pas Lisbonne, et que l'Espagne, ce n'est pas que Madrid. Il y a des réalités ici totalement différentes", souligne le maire de Valença dans des propos repris par Euronews. L'économie de la ville repose beaucoup sur les touristes et frontaliers espagnols et si les magasins ont rouvert, ils sont pour l'heure majoritairement vides.

L'impact de la crise économique est depuis plusieurs semaines une question centrale au Portugal, pays qui compte plus de 32 000 cas de Covid-19 pour 1410 décès. Le Portugal a mieux résisté à la vague du Covid-19 que nombre de ses pays voisins et poursuit son déconfinement progressif et prépare le retour des touristes. Les déclarations encourageantes se multiplient "Le système de santé du Portugal réagit bien et c'est très important pour nous d'être capables d'accueillir du monde", a souligné fin mai le ministre des Affaires étrangères, détaillant les mesures qui vont être prises comme le relevé des températures de chaque passager à leur arrivée à l'aéroport. Aucune mesure de quarantaine ne sera en revanche mise en place. Les vols en provenance et en direction de l'Union européenne sont encore suspendus jusqu'au 15 juin, comme la frontière terrestre avec l'Espagne.

Les restaurants, bars et commerces de plus de 400 mètres carrés sont autorisés à rouvrir mais en respectant de strictes règles sanitaires. Le déconfinement se produit par phase : le 4 mai, les petits commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure ou les concessions automobiles. Les salons de coiffure ne reçoivent que sur rendez-vous et les masques ou visières de protection sont obligatoires dans les transports et magasins, sous peine d'une amende de 350 euros. Le 18 mai, c'était au tour des bars et restaurants. Les théâtres et cinémas, mais aussi les grands centres commerciaux doivent suivre ce 1er juin. Dans l'éducation, les lycéens de première et terminale vont également reprendre les cours. La prudence reste de mise et tous surveillent chaque soir la communication d'une donnée : celle des nouveaux cas de Covid-19. Le seuil de vigilance a été fixé à 300 cas par jour et n'a pas été atteint depuis le début de la phase de déconfinement.

En Belgique, selon les derniers chiffres communiqués ce lundi 1er juin, 136 nouveaux cas ont été signalés en 24 heures : 80 en Flandre, 30 en Wallonie et 26 à Bruxelles. Au total, 58 517 personnes ont été contaminées dans le pays. 25 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les dernières 24 heures. 163 patients sont en soins intensifs ce lundi. 19 décès supplémentaires sont à déplorer, portant le bilan à 9486 décès en Belgique depuis le début de l'épidémie.

Le déconfinement va se poursuivre. Le porte-parole Yves Van Laethem s'est montré optimiste en fin de semaine dernière, avouant que la situation sanitaire est, selon lui, même meilleure que celle qui avait été prévue mais appelle au maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale. Si les derniers chiffres sont plutôt bons, le ministre belge de l'Intérieur Pieter De Crem a prévenu qu'en cas de seconde vague, un nouveau confinement paraîtrait exclu. "S'il y a une deuxième vague, je pense que nous nous trouverons dans une situation différente (à celle de mars), grâce aux tests et au traçage. Je pense que nous pouvons exclure le fait de devoir revenir aux mesures strictes", a-t-il indiqué à la chaîne VTM Nieuws.

Mercredi 13 mai, la Première ministre Sophie Wilmès avait donné quelques nouvelles indications sur la stratégie de déconfinement entamé le 4 mai dernier. "Toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu'au 30 juin", a-t-elle expliqué, soulignant qu'il n'y aurait probablement pas de "retour à la normale pour l'été". Ce point visait également à présenter plus en détail la phase 2 du plan de déconfinement, entamée le 18 mai. Voici pour rappel les quatre phases prévues :

Depuis le 4 mai, réouverture des entreprises d'industrie et de services mais le télétravail reste la norme. Le sport pourra être pratiqué à deux (tennis, athlétisme, pêche, kayak, ou golf sont autorisés). Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics pour toute personne âgée d'au moins 12 ans.

Depuis le 11 mai, réouverture des commerces (sauf les bars, cafés et restaurants).

Depuis le 18 mai, réouverture progressive des écoles avec 10 élèves maximum par classe. Priorités aux dernières années d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'à la première année de primaire. Ouverture des musées sous condition. Contacts sociaux autorisés (réunions privées, nombre de personnes autorisées plus importants aux mariages ou enterrements avec 20 personnes maximum, possibilité de se rendre dans sa résidence secondaire).

A partir du 8 juin, réouverture des hôtels et restaurants. Pour les vacances, Sophie Wilmès a annoncé que des annonces seront faites fin mai.

Selon les derniers chiffres du Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le bilan de l'épidémie sur le continent africain est de 142 289 cas de Covid-19, et 4 084 décès. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché et le président Cyril Ramaphosa s'expose à de nombreuses critiques sur la stratégie suivie. Le nombre de cas continue d'augmenter (640 décès, plus de 30 000 cas) alors que des mesures strictes de confinement, au lourd impact économique, ont été prises. L'opposition ne cesse de déplorer le coût de ces mesures dans un pays en crise où le chômage touche 29% des actifs.

Au Sénégal, l'interrogation est également de mise, notamment à Dakar. La région de la capitale est la plus touchée avec près de trois quarts des 3535 cas recensés, selon RFI. Présent en conférence de presse samedi, le ministre de la Santé le ministre de la Santé sénégalais, Abdoulaye Diouf Sarr, s'est montré ferme. "Si nous perdons la main à Dakar, nous risquons de perdre la bataille dans le pays". Des mesures plus strictes pourraient être annoncées mardi.

Après la prise de position de l'OMS sur l'administration de chloroquine, la stratégie de plusieurs pays africains est remise en question. Le Sénégal a annoncé vouloir continuer les traitements avec l'hydroxychloroquine a l'hôpital. "Le traitement avec l'hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l'équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique ", a expliqué à l'AFP le Docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires. L'Algérie pourrait aussi poursuivre ces traitements.