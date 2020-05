Attestation de déplacement 100 km : télécharger ou imprimer l'attestation des 100 km

NOUVELLE ATTESTATION 100 KM – Si vous devez vous déplacer au-delà de 100 km, le gouvernement a mis en place, depuis le déconfinement de la France, une nouvelle attestation de déplacement. Cette dernière est obligatoire sous peine de recevoir une amende.

[Mis à jour le 19 mai 2020 à 17h28] Si la norme est redevenue de façon générale la libre circulation, elle est tout de même encore soumise à une contrainte : pas de déplacement au-delà des 100 km. Si vous devez le faire, il faut que ce soit pour des motifs impérieux sous peine de recevoir une amende de 135 euros. Le secrétaire d'Etat aux transports a d'ailleurs indiqué ce mardi que malgré la difficulté des forces de l'ordre d'apprécier cette distance, près de 200 000 contrôles ont été réalisés pour un total de 950 amendes.

La police contrôle les déplacements en voiture, sur les autoroutes et les routes, mais également dans les gares, ou les bus. L'attestation est donc plus que nécessaire si vous prévoyez un déplacement de plus de 100 km. Sept motifs sont détaillés dans cette déclaration : activité professionnelle, consultation de santé, présentation devant les forces de l'ordre ou encore devant une autorité judiciaire, mais également motif familial impérieux. Au-delà de l'attestation téléchargeable, il faut aussi fournir un justificatif et une pièce d'identité. Il s'agit de tout document permettant de prouver le caractère impérieux : certificat médical d'un médecin ou attestation sur l'honneur du parent qui nécessite des soins.

Pour obtenir votre attestation de déplacement, il vous suffit de vous rendre sur le site du ministère de l'Intérieur ou de remplir un modèle depuis notre page. Vous ne disposez pas d'imprimante pour imprimer votre attestation ? Comme pour l'attestation de déplacement en vigueur durant le confinement, le ministère de l'Intérieur vous permet de générer votre attestation de déplacement de plus de 100 kilomètres directement en ligne. Une fois votre attestation remplie, vous devrez simplement la télécharger sur votre smartphone pour pouvoir la présenter en cas de contrôle.

Pour ne pas dépasser la limite des 100 km autour de votre lieu de résidence, encore faut-il savoir jusqu'où vous pouvez vous déplacer. Pour les calculer, il faut noter que les 100 km doivent être "à vol d'oiseau". Ce n'est pas la même chose que 100 km de route, ou les 100 km affichés sur votre GPS par exemple. Cette distance correspond en fait à un rayon autour de votre lieu de résidence. Alors comment déterminer ce rayon de 100 km ? Le site Geoportail du gouvernement permet de mesurer les distances à partir d'une carte. D'autres applications et plateformes calculent également ces 100 km à vol d'oiseau comme OAlley, ou encore CovidRadius qui dessine directement un cercle autour de votre adresse. Il est également possible de déterminer votre zone de déplacement sur Google Maps avec l'option "100 kilomètres autour de moi".

Pour rappel, il est possible de faire un déplacement de plus de 100 kilomètres si vous restez dans votre département, cette attestation n'est alors pas nécessaire. Rappelons également que cette attestation ne permet de circuler en dehors de son département de résidence et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence qu'à condition de justifier d'un "motif impérieux", par exemple la maladie d'un proche. Elle peut concerner aussi les déplacements professionnels nécessaires ou ceux en vue de répondre à la convocation de la justice ou de la police. Sept motifs sont valables et à retrouver ci-dessous :

entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés (cas n°1)

entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou en accompagnement d'une personne scolarisée et pour se rendre à des examens ou des concours (cas n°2)

les déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés (cas n°3)

le motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants (cas n°4)

l'obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire (cas n°5)

les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire (cas n°6)

les déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise (cas n°7)

L'attestation peut être présentée en format papier ou en numérique, via un formulaire à remplir qui générera un QR Code à présenter en cas de contrôle. En revanche, vous n'avez plus besoin d'attestation de déplacement dérogatoire pour vous déplacer près de chez vous. Avec la fin du confinement entamée lundi, le dispositif, mis en place le 17 mars dernier, a été officiellement levé. Vos déplacements sont donc à nouveau libres mais à plusieurs conditions.

