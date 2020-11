Confinement : de nouvelles mesures envisagées, jusqu'à Noël ?

Interrogé par Le Figaro, l'entourage d'Emmanuel Macron assure qu'il n'y aura pas de nouveau "Monsieur déconfinement" et que ce terme est prématuré. "Il faut rester humble face à la situation sanitaire. La tendance à la baisse des contaminations et des morts se poursuit mais on reste sur des niveaux très élevés", a déclaré un proche du président de la République.

12:28 - Ai-je le droit d'aller dîner chez mes voisins ?

La réponse est non. Le but du confinement est bien de freiner la diffusion du virus, ce qui n'est possible qu'en réduisant au maximum ses interactions sociales et de les limiter aux personnes partageant le même lieu de confinement. Cependant, il est possible de rendre visite à ses voisins de palier dans le cadre de l’assistance aux personnes vulnérables, comme faire des courses pour son ou sa voisine en difficulté par exemple.