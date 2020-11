"Confinement en France : ce qui change ce samedi avec le début du déconfinement"

Alors que plusieurs phases d’assouplissement des mesures de confinement ont été annoncées, le Premier ministre a indiqué que "le télétravail restera la règle et devra être le plus massif possible", jusqu’au 20 janvier.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT a réagi aux annonces d’allègement du confinement du gouvernement. Ce dernier se dit d’accord pour l’ouverture le dimanche. "On dit oui jusqu'au 31 décembre, après on discute. Il ne faut pas que le Covid-19 justifie tout sur la question des droits sociaux", précise toutefois Laurent Berger interrogé par Franceinfo.

12:01 - Réouverture des bars et restaurants : "pas nécessairement en même temps", selon le gouvernement

Agnès Pannier-Runnacher a précisé sur BFMTV que les bars et les restaurants n’allaient "pas nécessairement" ouvrir en même temps le 20 janvier. À cette date, "nous ferons le point en fonction des conditions sanitaires. On verra si on peut ouvrir les bars et les restaurants, ce n’est pas la même activité", a indiqué la ministre délégué auprès du ministre de l’Économie.