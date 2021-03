"Confinement en France : quels départements sous la menace d'un reconfinement ?"

RECONFINEMENT. Si la situation sanitaire se dégrade dans une vingtaine de départements, des mesures de restrictions supplémentaires seront prises. Le point département par département.

14:34 - Plusieurs scientifiques convaincus de la nécessité d'un reconfinement Ce lundi 1er mars, au micro de France Info, le Pr Gilles Pialoux a estimé que compte tenu de "l'ampleur de la circulation du virus", "un reconfinement est inévitable". "On ne peut pas vivre avec ce niveau de pression sur l'hôpital", a-t-il ajouté, pointé le nombre de morts quotidiens et la crainte que chaque jour sans confinement est "un jour de perdu" pour sauver des vies. "Si on ne fait rien, on ne tiendra pas longtemps comme cela", a abondé le Pr Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris, interrogé sur CNews. "Nous enregistrons 300 morts tous les jours, 20 000 nouvelles contaminations tous les jours et les équipes médicales sont usées. [...] Le confinement est une bonne chose". Invitée de BFMTV, le Pr Odile Launay, infectiologue et coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur, s'est elle prononcée sur les mesures à prendre dans les territoires sous surveillance : "On va certainement devoir repasser par un confinement dans les départements les plus visés", a-t-elle assuré. 13:09 - "Des solutions régionalisées" : les confinements locaux se précisent Interrogé ce lundi matin sur France Inter, le professeur et membre du Conseil scientifique, Yazdan Yazdanpanah, qui était présent aux cotés du Premier ministre lors de la dernière conférence de presse du gouvernement, a défendu la ligne de l'exécutif. "On a encore des solutions pour éviter un reconfinement, nous ne sommes pas du tout dans la situation du mois de mars [2020] où l'on avait l'impression d'un raz-de-marée avec une pente très verticale". Et d'ajouter : "Il y a des tendances différentes, des solutions différentes, nationales ou régionales, et il y a même plusieurs types de confinements, uniquement le week-end ou comme au mois de mars dernier en fermant les écoles. [...] Là on s'oriente vers des solutions régionalisées ce qui est, peut-être, une bonne chose, parce que la propagation des variants n'est pas la même partout". 12:57 - Emmanuel Macron demande aux Français de tenir "4 à 6 semaines" Alors que le gouvernement pourrait durcir les restrictions et instaurer un confinement local dans plusieurs départements, le chef de l'Etat semble déjà envisager un horizon avec moins de limitations de liberté. En marge d'un déplacement à Stains, en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron a répondu à un adolescent qui lui a demandé combien de temps le couvre-feu à 18h allait perdurer : "Il faut tenir encore quelques semaines, encore 4 à 6 semaines". Contacté par BFMTV, un conseiller du président a précisé que le chef de l'Etat faisait référence aux avancées de la vaccination et des premiers effets sur l'épidémie.

En savoir plus

Pour l'heure, le confinement généralisé sur tout le territoire n'est pas d'actualité. Mais le gouvernement se prépare à reconfiner localement et s'y est déjà employé. Il faut dire que les indicateurs retenus pour les prises de décisions de l'exécutif sont disparates selon les territoires, peut-être comme jamais depuis le début de l'épidémie, d'où le changement de braquet. Selon les informations de France Info, Emmanuel Macron et Jean Castex ne souhaiteraient pas instaurer de confinement avant le 8 mars, mais rien n'est exclu.

En réalité, ni le ministère de la Santé, ni Matignon, ni l'Elysée n'ont établi de critères fixes pour trancher sur un confinement, contrairement à ce qui avait été établi l'année dernière, avec des zones vertes et rouges et des interdictions évoluant lorsque des seuils épidémiques étaient franchis. Le gouvernement estime que la décision d'un reconfinement - local ou général - doit être prise dans le cas où les autorités sanitaires constateraient une hausse soudaine de l'activité épidémique. Les effets de la souche dite historique du Covid en France sont en train de s'atténuer. Mais le variant anglais, qui prend peu à peu sa place, va entraîner immanquablement une hausse de cas de contamination. C'est ce que prévoit l'Inserm, dans une étude publiée le 14 février. L'institut écrit que "le variant britannique est attendu devenir majoritaire fin février-début mars en France, avec une grande hétérogénéité géographique (mi-février en Île-de-France). Dans l'absence de mesures de contrôle renforcée, une croissance rapide des cas est attendue dans les semaines à venir". L'Inserm est très clair : les restrictions actuelles prises par le gouvernement ne peuvent pas réduire la circulation du variant britannique à cause de son efficacité plus élevée dans la transmission.

Pour suivre les tendances épidémiques, l'exécutif poursuit les consultations et les recommandations du Conseil scientifique sont toujours écoutées. Son président Jean-François Delfraissy a plusieurs fois fait savoir que les autorités sanitaires scrutaient avec une vigilance accrue les indicateurs que sont le taux d'incidence et le nombre d'hospitalisations.

Le taux d'incidence est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur est repassé sous les 200 cas pour 100 000 après avoir franchi les 215 cas pour 100 000 en moyenne nationale début février. Les taux dépassent encore localement les 400 cas pour 100 000, comme à Nice par exemple. Comme on peut l'observer sur les cartes du Covid, quelques départements département en métropole sont néanmoins repassés sous le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants comme la Guadeloupe, la Guyane ou le Finistère. Pour rappel, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement le 28 octobre dernier, le taux d'incidence dépassait les 480 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué...

est l'un des principaux critères d'évaluation de la dynamique épidémique. Avant le premier confinement, il avait culminé à plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, cet indicateur est repassé sous les 200 cas pour 100 000 après avoir franchi les 215 cas pour 100 000 en moyenne nationale début février. Les taux dépassent encore localement les 400 cas pour 100 000, comme à Nice par exemple. Comme on peut l'observer sur les cartes du Covid, quelques départements département en métropole sont néanmoins repassés sous le seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants comme la Guadeloupe, la Guyane ou le Finistère. Pour rappel, quand Emmanuel Macron a annoncé le 2e confinement le 28 octobre dernier, le taux d'incidence dépassait les 480 cas pour 100 000 habitants au niveau national. Mais ce critère est difficile à saisir du fait de plusieurs évolutions : en mars 2020, la politique de tests minimale sous-estimait très probablement le nombre de cas et depuis octobre, la méthode de calcul a encore évolué... Jean-François Delfraissy a aussi indiqué que les autorités sanitaires considéraient avec une attention permanente " la courbe des hospitalisations ", qui a récemment bondit à plus de 28 000 patients hospitalisés alors qu'elle stagnait au niveau des 25 000 depuis le déconfinement à la mi-décembre. Depuis quelques jours, elle oscille entre 26 500 et 27 000. En réanimation , on compte désormais plus de 3000 patients soit peu ou prou le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé.

", qui a récemment bondit à plus de 28 000 patients hospitalisés alors qu'elle stagnait au niveau des 25 000 depuis le déconfinement à la mi-décembre. Depuis quelques jours, elle oscille entre 26 500 et 27 000. , on compte désormais plus de 3000 patients soit peu ou prou le niveau de la fin octobre, au moment où le 2e confinement avait été décidé. Le gouvernement regarde aussi de près le niveau de remplissage des services de réanimation pour éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 68% des lits de réanimation. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier.

pour éviter la saturation. Actuellement, les patients Covid occupent 68% des lits de réanimation. Ce taux était de 60% à la veille du deuxième confinement en octobre dernier. Le nombre de reproduction du coronavirus peut aussi être considéré. Il doit quant à lui être sous la barre de 1 nouveau patient contaminé en moyenne par malade pour que l'épidémie régresse. Et il est aujourd'hui juste en dessous de ce niveau. A la mi-mars 2020, date du premier confinement, il était estimé à près de 2. Fin octobre, avant le deuxième confinement, il était à 1,3.

La stratégie du gouvernement est donc de ne pas durcir les interdictions tant qu'il n'y a pas de boom épidémique. Mais s'il est certain que celui-ci va bien survenir, faut-il vraiment attendre ? Certains scientifiques estiment que c'est une erreur. Le directeur médical de crise de l'AP-HP Bruno Riou, qui se veut le relais d'experts internationaux réunis sur la plateforme "EndCoronavirus.org", propose d'opter pour une solution radicale et de prendre la stratégie française à revers : au lieu d'attendre, agir pour casser la dynamique épidémique en instaurant un confinement dur mais assez court, 4 semaines ou moins en fonction des situations, pour faire baisser la circulation du Covid et rendre plus efficace le dispositif "tester, tracer, isoler".

Cette manière de penser la lutte contre le coronavirus est incarnée par l'épidémiologiste néo-zélandais Michael Baker, sa stratégie, appliquée dans son pays, a donné des résultats spectaculaires. "Il ne faut plus avoir peur d'un confinement total, à condition qu'il soit de courte durée : c'est la seule stratégie qui a démontré son efficacité dans de nombreux pays, y compris le nôtre, en attendant qu'une proportion suffisante de la population soit vaccinée, ce qui ne sera effectif que dans plusieurs mois", écrivait il y a peu Bruno Riou dans Le Monde.

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir

Un auto-confinement des seniors ?

Dans la revue scientifique The Lancet, plusieurs membres du Conseil scientifique ont évoqué cette possibilité comme la seule option pour endiguer l'épidémie tout en préservant l'économie. "Il n'est plus possible d'utiliser cette succession de confinements généralisés comme réponse principale à la pandémie, il faut en finir avec cette approche basée sur la peur", a fait savoir le président Jean-François Delfraissy, dans une interview à The Lancet relayée par nos confrères de RTL ce jeudi 18 février.

Concrètement, les cinq membres du Conseil scientifique interrogés plaident pour un dispositif différencié entre les jeunes générations, soumises à la distanciation sociale mais libres de leurs déplacements, et les personnes plus âgées, qui devraient appliquer un auto-isolement. "Un contrat social" en somme, qui permettrait de préserver la santé des aînés tout en n'instaurant le confinement qu'en dernier recours. D'après le Conseil scientifique, les confinements risquent de mettre à trop rude épreuve le moral des Français, qui finiraient par ne plus coopérer tant les conséquences seraient désastreuses pour leur santé mentale, à la longue. Si les populations jeunes ont moins de risques de développer des formes graves de la maladie, elles sont en première ligne dans les risques psycho-sociaux liés aux confinements successifs, notamment à cause des pertes de revenus liés aux fermetures des restaurants ou à cause des obligations d'enseignements à distance, qui entraînent des difficultés de sociabilisation ou de bonne tenue des cours.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Olivier Véran, interrogé sur le sujet à plusieurs reprises, a indiqué que l'applicabilité de restrictions imposées aux personnes âgées seulement était impossible. Le ministre s'est dit défavorables à une telle mesure.