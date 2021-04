"Confinement en France : sorties, sport, déplacements... les règles et interdictions"

Si vous avez l’habitude de faire le marché le dimanche, pas de panique, le confinement ne vous en privera pas, à condition qu’il s’agisse de courses alimentaires. En effet, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de fleurs et plante sont autorisés à rester ouverts dans les marchés ouverts et couverts.

Si les commerces de première nécessité restent ouverts dans le cadre de ce nouveau confinement, il n’en est pas de même pour les centres commerciaux de plus de 10 000 m2. À l’intérieur de ces centres, seuls les commerces alimentaires et les pharmacies peuvent accueillir du public.

Interrogé sur un éventuel retour à la hausse des cas de coronavirus après le confinement, Olivier Véran a reconnu auprès du Journal du Dimanche que ce serait un "mauvais scénario". "Il est bien trop tôt pour relâcher nos efforts. Lors de la deuxième vague, nous étions montés à 50 000 cas quotidiens et la descente s'était faite de manière rapide, jusqu'à 10 000 cas début décembre. Nous avons cette fois un handicap, puisque les variants sont plus contagieux et plus dangereux", a précisé le ministre de la Santé.

Épargnés par le reconfinement, entré en vigueur partout en France le 31 mars dernier, les salons de coiffure qui ont pu rester ouverts peinent toutefois à retrouver leurs clients, notamment dans la capitale. "J'ai été contente au début quand on nous a dit qu'on restait ouvert. Mais il n'y a personne puisque tout le monde a déserté Paris. C’est démoralisant de venir travailler et d'avoir si peu de monde", témoigne la gérante d’un salon auprès de franceinfo.

Mardi, le ministère de l’Intérieur a annoncé que près de 1 000 clients de restaurants clandestins ont été verbalisés à Paris depuis le 30 octobre. Avec l’extension du confinement à toute la France, les contrôles ont été renforcés pour lutter contre l’organisation d’évènements clandestins. Pour rappel, les rassemblements de plus de six personnes sont toujours interdits.

13:11 - Les professionnels du spectacle sceptiques sur une réouverture mi-mai

Lors de son allocution du 31 mars, qui a acté l’extension du confinement à tout le territoire, Emmanuel Macron a estimé qu’une réouverture des salles de spectacle et de théâtre pourrait être envisagée mi-mai. Une projection que Bertrand Thamin le directeur du théâtre Montparnasse, à Paris, a du mal à croire. "La reprise de mi-mai? Mais en quelle année? Bien sûr on peut et on a intérêt à espérer une ouverture début juin mais je pense qu'il se passera la même chose que l'an dernier : quelques petites salles rouvriront et les plus grandes, dans leur immense majorité, attendront septembre pour des questions bêtement économiques", a-t-il déclaré au Journal du Dimanche.