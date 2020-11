"Confinement : un allègement en 3 étapes et un déconfinement le 15 décembre pour Noël ?"

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a rappelé que "lever le confinement" le 15 décembre ne veut pas dire "baisser la garder". "Nous sommes très loin d'avoir battu le virus et de pouvoir lever les restrictions qui pèsent sur notre pays. Lever le confinement, ce ne sera pas non plus baisser la garde."

13:03 - Une jauge "brute" et non "nette" pour la jauge dans les commerces

Le nombre de mètres carrés permettant de respecter une distanciation sociale doit notamment passer de 4 mètres carrés par personne à 8 mètres carrés : une mesure qui doit être présentée mercredi et qui conduirait à diviser par deux le nombre de clients présents simultanément en magasin. La nouvelle règle considère cependant une superficie "brute" et non plus "nette", a expliqué mardi l’entourage du ministre de l’Économie à l’AFP.