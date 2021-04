"DIRECT. Confinement en France : le détail des restrictions mises en place ce week-end"

Plusieurs lecteurs de la Voix du Nord se sont demandés s’il était possible de se donner rendez-vous pour vendre ou acheter des biens entre particuliers. Le média leur a répondu. Selon la préfecture du Nord, la réponse est non. "De manière générale, les déplacements au-delà d’un rayon de 10 km de son domicile doivent répondre aux motifs dérogatoires de déplacement, rappelle la préfecture. (…) Les ventes entre particuliers ne sont pas permises par cette autorisation de déplacement dérogatoire."

Alors que le chef de l'État a autorisé les déplacements durant ce week-end de Pâques, afin que les plus chanceux puissent rejoindre leurs résidences secondaires avant le confinement, les plus précaires n’auront pas cette chance. France 3 Pays de la Loire rapporte que dans les quartiers populaires de Nantes, les résidents n’auront pas cette chance. "Moi j'ai encore le trauma de l'année dernière. Les gens ne vont pas tenir. Ça va être beaucoup plus dur de rester chez soi. Je ne sais même pas s'il y aura des activités pour les enfants du quartier pendant les vacances, ou s'ils vont devoir rester enfermés entre quatre murs", détaille Anne Gruand, habitante du Clos Toreau, au média.

10:06 - À Lyon, les organisateurs d'une fête géante seront jugés le 27 avril

Les deux hommes, âgés de 22 et 26 ans, seront jugés le 27 avril pour "mise en danger de la vie d’autrui et organisation d’un rassemblement interdit sur la voie publique" en plein état d'urgence sanitaire, comme le rapporte franceinfo. Ils risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende, précise le parquet. La fête s’est déroulée mardi 30 mars, et a réuni 300 personnes sur les quais de la Saône. Les deux organisateurs se sont rendus à la police, avouant avoir été dépassés par leur initiative d’un apéro entre amis.