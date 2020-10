"DIRECT. Confinement en France : ce qui ferme, ce qui reste ouvert... Le reconfinement débute ce soir"

RECONFINEMENT. Annoncé hier soir par Emmanuel Macron, le confinement fait son grand retour à partir de ce jeudi soir, minuit. Ce qui reste ouvert, ce qui ferme, les différences avec le confinement du printemps... On fait le point.

09:06 - Cas pratique d'autorisation de déplacement A la question, posée par Elisabeth Martichoux de LCI à Jean-Baptiste Djebbari, de savoir si par exemple "un étudiant parti étudier à Bruxelles, un salarié parti en mission à Marseille" pouvaient rentrer chez eux une fois le confinement en vigueur, la réponse est oui. "Ce sont des motifs professionnels ou de formation", a expliqué le ministre délégué aux Transports.

09:01 - Les libraires veulent rester ouverts Pendant ce nouveau confinement, les librairies vont devoir à nouveau fermer, car pas considérés comme essentiels à la vie de la nation. Une décision qui ne passe pas auprès du SNE (Syndicat national de l'édition), regroupant auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraires. Tous appellent conjointement à laisser les librairies ouvertes. "Les livres assouvissent notre besoin de compréhension, de réflexion, d’évasion, de distraction, mais aussi de partage et de communication, y compris dans l’isolement", écrit le SNE dans un communiqué, jugeant que le premier confinement a touché "au cœur toute la filière du livre ; les professionnels n’y étaient pas préparés". "Mais depuis, les librairies de proximité, qui maillent tout notre territoire, se sont organisées et équipées", plaident-ils.

08:54 - Un confinement de 8 à 12 semaines ? Selon les informations d'Europe 1, le reconfinement pourrait durer bien au-delà du 1er décembre, date annoncée par Emmanuel Macron ce mercredi soir. L'exécutif "envisage une durée de 8 à 12 semaines pour surmonter la deuxième vague", précise Europe 1, qui indique que le chef de l'Etat n'a pas dévoilé ce scénario aux Français hier soir pour deux raisons. La première, c'est qu'il prend soin de ne pas bousculer l'opinion, auprès de qui une telle annonce aurait eu du mal à passer. Le président de la République espère par ailleurs un "miracle" qui verrait les contaminations baisser drastiquement d'ici au début du mois de décembre.

08:44 - Encore des différences avec le confinement du printemps Encore une preuve que ce confinement va être plus souple que celui du printemps : Gabriel Attal a annoncé ce jeudi matin sur RTL que les marchés en plein air, les parcs et jardins et les cimetières allaient rester ouverts pendant toute la durée du confinement. Les fleuristes, eux, resteront ouverts mais seulement jusqu'à ce dimanche soir, pour la Toussaint. Concernant les marchés, "une décision préfectorale" pourra être prise "dans le cas où ça ne se passerait pas bien", a précisé le porte-parole du gouvernement.

08:30 - Un confinement suivi d'un nouveau couvre-feu Jean-François Delfraissy était ce jeudi matin sur France Inter. Le président du Conseil scientifique l'a annoncé avec vigueur : l'objectif d'Emmanuel Macron de passer sous la barre des 5 000 contaminations par jour ne sera pas atteinte au 1er décembre, date, à ce jour, de la fin du confinement. Ainsi, il évoque une sortie de confinement qui ne pourra se faire autrement, a minima, qu'avec un nouveau couvre-feu "qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le jour de l'an, et sortir du couvre-feu uniquement début janvier", a insisté Jean-François Delfraissy.

28/10/20 - 23:14 - La liste des exceptions / dérogations au confinement FIN DU DIRECT - Voici la liste des exceptions et dérogations qui pourront permettre aux Français de sortir de chez eux, pendant le deuxième confinement : les courses de "première nécessité", se rendre sur son lieu de travail - le télétravail étant cependant privilégié -, "prendre l'air" près de chez soi, les rendez-vous médicaux ne pouvant être réalisés à domicile, accompagner son enfant à l'école ou à la crèche, porter assistance à une personne vulnérable.

28/10/20 - 23:12 - Les commerces qui pourront rester ouverts Selon le décret du 23 mars, voici les commerces "essentiels" qui pourront rester ouverts pendant le confinement annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi : les supermarchés et commerces d'alimentation, les boulangeries, les blanchisseries et teintureries, les services funéraires, les commerces de bouche, les banques, les magasins favorisant le télétravail tels que les commerces d'équipement informatique, les pompes à essence, les pharmacies, les hôtels, les campings et hébergements similaires, les opticiens, les associations caritatives pour les distributions alimentaires, et les commerces de journaux et tabac.

28/10/20 - 23:08 - La liste des commerces fermés Lors de son allocution, Emmanuel Macron a précisé que les "commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels" resteront fermés pendant le confinement. Des arrêtés avaient été publiés, lors du premier confinement, au printemps dernier, pour distinguer les activités "indispensables à la vie de la Nation" des autres. Le décret du 23 mars dernier citait plusieurs commerces devant fermer leurs portes, tels que les débits de boisson, les bars, les centres commerciaux, les magasins de vente. D'autres espaces, comme les bibliothèques, les salles d'exposition, les musées, les chapiteaux, les tentes et structures, les salles de danse, les salles de jeux étaient également mentionnés.

28/10/20 - 22:57 - La fermeture des commerces non-essentiels "constitue une vraie injustice" Eric Chevée, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, a réagi à la fermeture des commerces non-essentiels, cité par Le Monde. Pour lui, cela "constitue une vraie injustice". Il a ajouté : "C’est une véritable catastrophe pour les entreprises concernées, d’autant que l’annonce du président de la République intervient à une période de l’année où beaucoup d’entre elles réalisent une part substantielle de leur chiffre d’affaires, à quelques semaines des fêtes de Noël." Et de conclure : "De nombreux dirigeants de sociétés vont mettre un genou à terre. Les aides qui leur sont proposées pour absorber le choc ne sont pas à la hauteur des pertes d’exploitation potentielles."

28/10/20 - 22:46 - Point sur les fermetures et événements interdits A partir de vendredi, les Français devront respecter un confinement, plus léger qu'au printemps dernier. Voici un récapitulatif des lieux qui devront rester fermés : les universités, les bars, cafés et restaurants, les commerces non-essentiels (la liste reste à définir), les cinémas, théâtres, salles de concerts. Par ailleurs, voici la liste des événements qui seront proscrits : les mariages, les réunions privées, les grands événements publics, les foires, les salons, ainsi que les voyages hors de sa région, a précisé le gouvernement, comme le souligne BFMTV.

28/10/20 - 22:31 - "C'est une soirée triste pour la France et les Français" Cité par Le Monde, Hervé Morin a réagi à la mesure de confinement annoncée par Emmanuel Macron. "C'est une soirée triste pour la France et les Français", a-t-il déploré, évoquant "des parcours humains qui se brisent". Le président du conseil régional de Normandie a accusé Olivier Véran de "mensonge" sur le nombre de lits de réanimations supposés être disponibles au moment de la deuxième vague. "L'engagement d'en avoir 12 000 en tout date du printemps alors que là on nous parle de 9000", a-t-il cinglé.

28/10/20 - 22:15 - Le deuxième confinement "est un échec" pour Jean-Luc Mélenchon Pour Jean-Luc Mélenchon, ce deuxième confinement "est un échec". Sur Twitter, le président de la France Insoumise a fustigé l'exécutif : "L'épidémie est hors de contrôle. Le président aussi. Aucune leçon tirée. Tous les foyers de contamination restent ouverts." Et d'ajouter : "Mais que reste-t-il de nos vies ? Nous respecterons la discipline sanitaire. Mais sans cautionner ce pilotage incohérent."

28/10/20 - 22:00 - Le reconfinement annule-t-il le couvre-feu ? La réponse est non. D'ici l'entrée en vigueur du confinement, le couvre-feu reste la norme dans les 54 départements où il a été instauré. Cela signifie que pour les habitants de ces départements, il conviendra de regagner son domicile à 21 heures ce jeudi.

28/10/20 - 21:52 - "Un défaut d'anticipation de cette deuxième vague" Interrogé par Franceinfo, Julien Bayou a critiqué le manque d'anticipation de la deuxième vague de Covid-19 par le gouvernement, ce qui eu pour conséquence le retour du confinement. "On a tout fait reposer finalement sur l'individu en disant, c'est les fêtes, c'est le soir, c'est le couvre-feu, comme s'il n'y avait pas de contamination dans le travail, dans les transports, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, les facultés. Le gouvernement a tardé à prendre des mesures qui, si elles avaient été prises plus tôt, auraient permis peut-être ce freinage et éviter ce mur du confinement", a estimé le secrétaire générale d'EELV.