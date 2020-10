"Reconfinement en France : "On n'a plus le choix", le cri d'alarme de médecins, quelles pistes concrètes ?"

CONFINEMENT FRANCE. Si le couvre-feu mis en place il y a plus d'une semaine donnera des premières tendances sur son efficacité cette semaine, de plus en plus de voix s'élèvent sur un éventuel reconfinement en France, y compris dans la bouche d'Emmanuel Macron.

[Mis à jour du 26 octobre 2020 à 14h30] Longtemps tabou face au rebond épidémique, le mot reconfinement est de plus en plus évoqué par les spécialistes, mais surtout par l'exécutif dont le chef de l'Etat Emmanuel Macron. Lors de son déplacement à Pontoise vendredi, le président a pour la première fois évoqué la piste d'un reconfinement local et même général même s'il a indiqué qu'il était encore trop tôt pour prendre une telle décision après celles prises sur le couvre-feu. "Ces mesures (...) n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces soit en s'étendant géographiquement, soit en regardant les lieux, les moments où au fond l'épidémie se propage le plus vite", a déclaré le chef de l'État. Il a précisé qu'il était "trop tôt, aujourd'hui, pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges".

Pourtant, pour les médecins il n'est pas trop tôt, c'est même une question d'urgence. Éric Caumes, chef du service infectiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a déclaré sur l'antenne de France Info ce lundi 26 octobre qu'il n'y avait même plus le choix. S'ils estiment qu'elle va s'aggraver pendant deux semaines, ce n'est pas entendable, pas tenable et dans ce cas, il faudra en tirer les conséquences le plus vite possible. Si on n'est pas efficaces du tout, il faudra confiner, il n'y aura pas d'autres solutions malheureusement". Face à la sensible augmentation des cas et la tension hospitalière qui se rapproche dangereusement de celle de la première vague, l'Union régionale des professionnels de santé libéraux (URPS) d'Auvergne-Rhône-Alpes réclame dans les "heures qui viennent" un "reconfinement le week-end et un couvre-feu à 19h".

URPS Médecins Aura : communiqué de presse



"Leffort demandé aux soignants doit être accompagné dun effort de toute la population".#urpsmlaura #COVID19 #solidarité #UnionNationalhttps://t.co/LiB07ZenfW — URPS Médecins AuRA (@URPSMEDAuRA) October 23, 2020

Si la région Auvergne-Rhône-Alpes s'alarme, d'autres élus locaux réclament un reconfinement pour mettre un terme à cette seconde vague. Jean Rottner, président de la région Grand Est, souhaite un reconfinement adapté, "il y a une accélération majeure de cette épidémie, on le voit en Europe où tous les pays prennent des décisions majeures aujourd'hui, pas forcément sous forme de reconfinement total comme nous l'avons connu, mais un reconfinement adapté à des situations, adapté à des territoires." Concrètement, Jean Rottner réclame sur France Info une discussion rapide avec l'exécutif "avant qu'il ne soit trop tard et que la situation soit trop urgente, plutôt que d'attendre encore 15 jours ou trois semaines".

Quelles solutions avant un éventuel reconfinement général ? Voici les différentes hypothèses :

Mise en place du couvre-feu sur tout le territoire. Si 7 Français sur 10 sont sous le couvre-feu, certains seront peut être tentés de se diriger vers une zone ou le couvre-feu n'existe pas, provoquant l'augmentation des cas dans les jours à venir. Pour Jean François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur RTL, c'est l'une des solutions.

Si 7 Français sur 10 sont sous le couvre-feu, certains seront peut être tentés de se diriger vers une zone ou le couvre-feu n'existe pas, provoquant l'augmentation des cas dans les jours à venir. Pour Jean François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur RTL, c'est l'une des solutions. Abaisser le couvre-feu à 19h. Cette hypothèse pourrait être validée dans les prochains jours si les chiffres continuent à se dégrader. Plusieurs médecins réclament cette mesure comme les médecins libéraux lyonnais. Rappelons qu'en Guyane, il avait été imposé à partir de 23 heures au début du déconfinement avant d'être abaissé à plusieurs reprises, jusqu'à atteindre 17 heures le 25 juin.

Cette hypothèse pourrait être validée dans les prochains jours si les chiffres continuent à se dégrader. Plusieurs médecins réclament cette mesure comme les médecins libéraux lyonnais. Rappelons qu'en Guyane, il avait été imposé à partir de 23 heures au début du déconfinement avant d'être abaissé à plusieurs reprises, jusqu'à atteindre 17 heures le 25 juin. Reconfinement local. Cela pourrait être l'ultime solution avant le reconfinement général, la mise sous cloche de plusieurs villes ou régions si l'épidémie n'est plus du tout contrôlée. Une mesure établie à Madrid en Espagne.

Cela pourrait être l'ultime solution avant le reconfinement général, la mise sous cloche de plusieurs villes ou régions si l'épidémie n'est plus du tout contrôlée. Une mesure établie à Madrid en Espagne. Un reconfinement de la population fragile. Si cette solution risque de provoquer un isolement notamment dans les Ehpad, c'est une hypothèse qui est défendue par Martin Blaschier. "Un reconfinement de deux semaines de la population vulnérable s'avère aussi efficace en termes de réanimation et de mortalité qu'un confinement général", a-t-il expliqué sur LCI.

Si cette solution risque de provoquer un isolement notamment dans les Ehpad, c'est une hypothèse qui est défendue par Martin Blaschier. "Un reconfinement de deux semaines de la population vulnérable s'avère aussi efficace en termes de réanimation et de mortalité qu'un confinement général", a-t-il expliqué sur LCI. La fermeture des écoles, collèges, lycées etc... Pour éviter une contamination accrue, l'épidémiologiste Antoine Flahault demande de ne pas rouvrir les collèges, lycées et universités après la Toussaint au micro de BFM TV ce 26 octobre. "Il est possible qu'on ait besoin d'arriver au confinement, au reconfinement total et général. (...) Je pense, pour ma part, qu'il ne faudrait pas que les écoles rouvrent à la rentrée des vacances de la Toussaint, a-t-il poursuivi. En tout cas les écoles secondaires (les collèges et les lycées, ndlr) et les universités dans leurs enseignements présentiels."

Pour éviter une contamination accrue, l'épidémiologiste Antoine Flahault demande de ne pas rouvrir les collèges, lycées et universités après la Toussaint au micro de BFM TV ce 26 octobre. "Il est possible qu'on ait besoin d'arriver au confinement, au reconfinement total et général. (...) Je pense, pour ma part, qu'il ne faudrait pas que les écoles rouvrent à la rentrée des vacances de la Toussaint, a-t-il poursuivi. En tout cas les écoles secondaires (les collèges et les lycées, ndlr) et les universités dans leurs enseignements présentiels." Le télétravail. Mis en place à grande échelle lors de la première vague, ce dernier pourrait devenir totalement obligatoire pour certaines entreprises. Rappelons qu'Emmanuel Macron n'a pas imposé cette mesure mais a fortement "recommandé" la pratique du télétravail lors de sa dernière allocution.

L'état d'urgence prolongé jusqu'en février 2021

Une position qui n'est pas celle publiquement soutenue par le gouvernement, pour l'instant en tout cas. Invité sur LCI ce jeudi matin, Gabriel Attal a assuré qu'"à ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu du pays", même si, preuve que les signaux ne sont pas bons, l'état d'urgence sanitaire permettant l'instauration d'une telle mesure va être prolongé jusqu'en février 2021.

Si dans d'autres pays le reconfinement est validé par les autorités, en France, même si toutes les hypothèses sont sur la table, l'entourage d'Emmanuel Macron indique que le chef de l'Etat ne veut pas entendre parler d'un renconfinement général, qui serait catastrophique pour l'économie. Pourtant, à l'approche de Noël, l'Irlande ou encore le pays de Galles franchissent le pas pour éviter un reconfinement lors des périodes de fin d'année. L'Organisation Mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, émet des signaux d'alerte depuis plusieurs semaines en expliquant qu'il a conscience que "les gens en ont assez, mais ce virus a montré que si nous baissons la garde, il peut ressurgir à toute vitesse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé ".

Le Conseil scientifique avait, dès le mois d'août, sommé les vingt plus grandes métropoles de France de préparer "des protocoles" afin de prévoir un potentiel reconfinement territorial. "Un confinement local plus ou moins important en fonction de l'épidémie doit faire l'objet d'une préparation dans les métropoles, zones de forte densité de population dans lesquelles les risques de propagation sont importants", avait précisé le Conseil scientifique. Dans l'un de leurs derniers avis, publié le 22 septembre, les scientifiques en charge de conseiller le gouvernement sur l'épidémie semblaient a première vue encore écarter cette hypothèse, mais soulignaient dans un des pires scénarios (le scénario 4) "l'intérêt d'un confinement territorial, que les métropoles doivent se tenir prêtes à mettre en oeuvre en cas de nécessité". Le Conseil nuançait même en dernier recours sa position sur un confinement généralisé : ce dernier était alors jugé "pas souhaitable" mais il était encore mentionné en cas d'"échec de la maîtrise de l'épidémie".

À l'heure actuelle, neuf grandes villes françaises ont franchi le seuil d'alerte maximale. Paris, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Toulouse, Montpellier et Aix-Marseille. Avec Rouen et le reste de l'Ile-de-France, elles correspondent aux zones où le couvre feu est en vigueur. Et ce sont elles aussi qui seront reconfinées en cas d'aggravation.

La situation est clairement alarmante dans la région lyonnaise avec des chiffres qui explosent. Face à cette seconde vague, le spectre du reconfinement surgit. "Les premiers effets du couvre-feu nocturne, on les verra dans 10 jours. Pas sûr qu'à Lyon, on ne puisse attendre jusque-là", expliquait un médecin urgentiste de la Croix-Rousse, à Lyon il y a quelques jours. Pour plusieurs médecins libéraux, "avec plus de 40.000 nouveaux cas par jour, si on prend un taux de mortalité à 0,5%, cela veut dire qu'au bout de trois semaines, on aura 200 morts par jour", il faut donc "arrêter de prendre des demi-mesures" et faire un "reconfinement le week-end et un couvre-feu à 19h".

Pour l'heure, un reconfinement de la ville de Paris n'est pas envisagé. Des mesures ont déjà été prises, à l'image du masque obligatoire partout, de la fermeture des bars, du couvre-feu, et d'autres pourraient suivre, avant d'en arriver au reconfinement, si la situation se dégradait davantage. Selon BFMTV, une fermeture des musées parisiens fait partie des options qui figurent sur le plan de préfecture de police de Paris remis au Premier ministre Jean Castex, durant le mois d'août. Une chose est sûre concernant le reconfinement, la mairie de Paris tout comme le gouvernement souhaite l'éviter, mais s'il est mis en place, il sera alors appliqué à l'ensemble de la ville. Un confinement par quartier ou arrondissement serait trop délicat à mettre en œuvre, selon l'Hôtel de ville.

Un nouveau confinement dans la cité phocéenne ne semble pas tolérable pour les élus de Marseille à l'heure actuelle. La deuxième adjointe à la mairie de la commune des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali, avait indiqué au micro de franceinfo que ce n'était pas "entendable" le 14 septembre 2020. "À l'heure où je vous parle, je crois qu'il ne s'agit plus de reconfinement, mais tout simplement de faire en sorte que l'épidémie soit maîtrisée et maîtrisable, plutôt que de se dire on va reconfiner et bloquer la ville, ce qui n'est pas entendable" avait-elle insisté. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, ne disait pas autre chose, le 27 août dernier, à l'AFP. Le reconfinement "a été évoqué, si la situation continuait à se dégrader [...] Mais c'est inenvisageable".

Lille est passée en alerte maximale le 10 octobre. Pour Martine Aubry, la maire de la commune, le passage à la catégorie supérieure de la métropole est "totalement justifié", avait-elle déclaré au micro de BFMTV le 8 octobre. "Cette semaine il y a eu une dégradation extrêmement importante" a-t-elle reconnu, avant d'ajouter : "J'espère que le passage à des mesures plus drastiques amènera les jeunes à réfléchir". Le confinement du printemps avait eu des effets dévastateurs sur la sécurité dans la ville. Le 27 septembre, la maire socialiste avait précisé que "pendant la période de confinement, il y a eu l'arrivée de beaucoup de dealers […] de la même manière que nous avons vu arriver beaucoup de sans domicile fixe. Et tous restent là". Martine Aubry a par la suite insisté sur le fait qu'il ne fallait "pas mélanger les deux". Si un nouveau confinement est imposé dans la commune du Nord, tout laisse penser que l'insécurité sera plus grande. Ce domaine était l'un des points soulignés par la politicienne lors de sa campagne électorale pour les municipales 2020.

Parler du reconfinement comme une hypothèse est une chose, en parler comme un acte réel en est une autre. Pour l'heure, si le gouvernement étudie clairement cette possibilité, aucune date n'a été dévoilée, pas même le 26 octobre comme l'évoquée une folle rumeur d'internet. Néanmoins, si on fait quelques projections en s'appuyant sur les avis et demandent des médecins, il ne faudrait pas attendre encore plus de 15 jours, trois semaines pour voir les effets du couvre-feu et donc de mettre en place un reconfinement. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a indiqué lors d'un déplacement à Pontoise qu'il était encore "trop tôt" pour mettre en place une telle mesure.