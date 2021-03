"Reconfinement en France : seulement dans les grandes villes des départements en alerte ?"

CONFINEMENT. Le gouvernement pourrait ne pas instaurer de confinement le week-end sur l'ensemble des départements placés en "surveillance renforcée", mais seulement dans les plus grandes villes. Les dernières infos.

14:15 - Pas d'allégement dans les territoires où le virus recule Si la question d'un confinement local dans certains départements est légitime, il ne faut pas attendre d'allégements dans les territoires moins touchés par le virus. Le gouvernement met en évidence : "Alléger le couvre-feu sur certains territoires, cela voudrait dire en parallèle interdire les déplacements entre départements pour éviter les appels d’air". Cela demanderait trop de moyens pour contrôler la circulation. Le couvre-feu apparaît comme un moyen d'éviter une flambée des cas dans les régions encore épargnées, une restriction "garde-fou" en quelque sorte.

13:45 - Les mesures sanitaire ne dépendent plus uniquement de la santé Après un an d'épidémie et deux confinements, les décisions sanitaires ne reposent plus uniquement sur les indicateurs de santé. Elle prennent en compte la vie économique, l'épuisement moral induit par des mesures restrictives à répétition et l'état inquiétant de la jeunesse. D'après France Info : "Au sein du gouvernement on se dit très préoccupé par le désarroi de la jeunesse, y compris sur le plan psychologique". Tous ces facteurs n'oeuvrent pas en faveur d'un confinement même partiel et pourraient donné lieu à d'autres restrictions.

13:15 - Les confinements le week-end étudiés de "très près" "S’il n’y a pas d’amélioration dans les 20 départements placés sous surveillance renforcée, on va étudier de très près un confinement le week-end" a indiqué à France Info un proche d'Emmanuel Macron. L'étude des chiffres et des situations dans les territoires ciblés et les potentielles mesures pour déjouer enrayer l'augmentation des contaminations et des hospitalisations seront certainement au coeur du conseil de défense de demain. Les idées survenues lors de la réunion seront confrontées aux propositions des élus locaux de chaque département pour aboutir à des mesures annoncées au plus tard jeudi.

12:45 - Gabriel Attal : "Il n'y a rien de plus inhumain que le virus" Nombre de départements à risque espèrent échapper au confinement le week-end, Paris en particulier. Mais le porte-parole du gouvernement continue de défendre la stratégie de territorialisation. "On sait très bien que ce n'est pas anodin, mais il n'y a rien de plus inhumain que le virus", a-t-il souligné sur CNews, en réponse à la maire de Paris. L'idée est d'éviter, tant que c'est possible, un confinement national, même si cela doit passer par des mesures plus strictes dans les départements surveillés de près. Malgré ces préventions, personne n'est à l'abris : "S’il devait y avoir une hausse exponentielle de l’épidémie évidemment qu’on devra prendre les mesures nécessaires, qui peuvent aller jusqu'au confinement, pour protéger les Français et l'hôpital" a rappelé Gabriel Attal.

12:15 - "Les semaines à venir vont être difficiles" selon Jean Castex "Les semaines à venir vont être difficiles" a reconnu le Premier ministre ce matin après une réunion avec les députés LaRem. Ces paroles ne sont pas de bonne augure pour les territoires jugés "préoccupants". Et les chiffres de Santé publique France laissent difficilement espérer une amélioration de la situation dans les prochains jours. Jean Castex a quand même essayé de se montrer un minimum optimiste : "J'ai bon espoir qu'entre la météo et la vaccination on arrivera à sortir de cet entre deux d'ici quelques semaines

11:45 - Un confinement le week-end n'est pas la seule issue envisagée La mise en place d'un confinement les week-ends n'est pas la seule issue pour les vingt départements placés sous surveillance, une source proche de l'exécutif a laissé entendre que d'autres solutions moins contraignantes pouvaient également être décidées. Lors de sa dernière prise de parole, Jean Castex a rappelé que les mesures prises dépendraient de quatre indicateurs : le taux d’incidence, la part des variants, la trajectoire d’accélération et le remplissage des lits en réanimation. En fonction de l'évolution plus ou moins importante des chiffres, des mesures plus légères peuvent être attendues comme des restrictions dans les commerces ou l'interdiction de circulation dans des lieux très fréquentés, à l'instar de la Promenade des Anglais à Nice ou des quais de la Garonne à Toulouse.