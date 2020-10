"Reconfinement : le week-end, partiel, plus souple qu'en mars... Ce qui est sur la table"

Il est de plus en plus probable que les Français doivent composer avec un nouveau confinement partiel. Le gouvernement compte sur de nouvelles restrictions pour endiguer le Covid-19, l'hypothèse du reconfinement souple est l'une des plus solides.

De l'aveu même des autorités sanitaires et du gouvernement, le rebond épidémiologique du Covid-19 est bien plus rapide et d'une ampleur bien plus importante qu'attendu ou anticipé ces dernières semaines. En quelques jours, la crise sanitaire a pris une telle dimension (voir tous les chiffres actualisés de l'évolution du Covid-19 en France), que la mise en place rapide de mesures de "reconfinement" apparaît désormais très probables. Emmanuel Macron organise avec le Premier ministre à l'Elysée, ce mardi puis ce mercredi matin, deux conseils de défense et de sécurité nationale, pour faire le point sur la propagation du coronavirus et sur la saturation des services hospitaliers. Les services du chef du gouvernement ont fait savoir que ces réunions avaient pour objet "les durcissements envisagés dans la gestion de la crise sanitaire". Ce mardi matin, sur France Inter, Gérald Darmanin a confirmé que de nouvelles restrictions allaient être mises en place : "Il faut s'attendre à des décisions difficiles", a-t-il déclaré. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a abondé, sur France Info, sans parler pour autant de "reconfinement" : "La situation est grave, elle va nous amener rapidement à prendre de nouvelles mesures", a-t-elle insisté.

Jean Castex va évoquer les hypothèses sur la table, les décisions prises ou non, avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et avec les présidents de parti. Selon les informations de franceinfo, "les véritables décisions seront arbitrées mercredi matin par Emmanuel Macron, et seront annoncées dans la foulée du conseil de défense". Il n'est donc pas exclu qu'Emmanuel Macron face un nouveau discours ou une nouvelle intervention devant les Français ce mercredi 28 octobre. Selon Le Figaro et BFMTV, le chef de l'Etat et le Premier ministre privilégieraient 3 pistes, voici ce que l'on sait déjà sur les probables mesures de reconfinement en France :

Depuis des semaines, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre du Travail et le ministre de l'Economie martèlent que tout doit être fait pour éviter une reconfinement généralisé à toute la France, comme en mars dernier. Emmanuel Macron a lui-même fixer cet objectif : mettre en place des mesures restrictives mais non paralysantes, dans la mesure du possible, pour faire baisser la pression dans les hôpitaux, sans avoir à instaurer un reconfinement global. L'hypothèse est toutefois sur la table, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire, et de la circulation active du virus sur une large partie du territoire. Elle apparaît à ce stade comme la moins probable.

Autre piste de travail : mettre en place de nouveaux confinements dans les villes ou départements où le coronavirus circulent dangereusement et où les hôpitaux commencent à être surchargés. Une telle mesure se ferait en concertation avec les élus locaux et les autorités sanitaires locales. Les modalités d'un tel reconfinement localisé devraient être bien structurées pour assurer plus de souplesse qu'en mars, et durer moins longtemps, entre deux et quatre semaines.

L'unes des hypothèses qui semblent apparait comme l'une des plus envisageables serait la mise en place d'un nouveau confinement instauré le week-end, le samedi et dimanche, dans les territoires où les indicateurs épidémiologiques sont les plus mauvais. Cette mesure serait combiné avec un couvre-feu en semaine avancé à 19h au lieu de 21h.

Les nouvelle mesures de confinement ou de durcissement du couvre-feu devraient être mises en place très rapidement. Il est probable, si elles sont annoncées ce mercredi, qu'elles soient instaurées dès ce samedi 28 octobre.

Quelles autres mesures de restrictions évoquées par les scientifiques ?

Certaines mesures semblent pour le moment écartées par le gouvernement, mais ont été mises en avant par plusieurs épidémiologistes. Voici celles qui ont émergé ces dernières semaines.

Un reconfinement de la population fragile. Si cette solution risque de provoquer un isolement notamment dans les Ehpad, c'est une hypothèse qui est défendue par Martin Blachier. "Un reconfinement de deux semaines de la population vulnérable s'avère aussi efficace en termes de réanimation et de mortalité qu'un confinement général", a-t-il expliqué sur LCI.

Si cette solution risque de provoquer un isolement notamment dans les Ehpad, c'est une hypothèse qui est défendue par Martin Blachier. "Un reconfinement de deux semaines de la population vulnérable s'avère aussi efficace en termes de réanimation et de mortalité qu'un confinement général", a-t-il expliqué sur LCI. La fermeture des écoles, collèges, lycées. Pour éviter une contamination accrue, l'épidémiologiste Antoine Flahault demande de ne pas rouvrir les collèges, lycées et universités après la Toussaint au micro de BFM TV ce 26 octobre. "Il est possible qu'on ait besoin d'arriver au confinement, au reconfinement total et général. (...) Je pense, pour ma part, qu'il ne faudrait pas que les écoles rouvrent à la rentrée des vacances de la Toussaint, a-t-il poursuivi. En tout cas les écoles secondaires (les collèges et les lycées, ndlr) et les universités dans leurs enseignements présentiels."

Pour éviter une contamination accrue, l'épidémiologiste Antoine Flahault demande de ne pas rouvrir les collèges, lycées et universités après la Toussaint au micro de BFM TV ce 26 octobre. "Il est possible qu'on ait besoin d'arriver au confinement, au reconfinement total et général. (...) Je pense, pour ma part, qu'il ne faudrait pas que les écoles rouvrent à la rentrée des vacances de la Toussaint, a-t-il poursuivi. En tout cas les écoles secondaires (les collèges et les lycées, ndlr) et les universités dans leurs enseignements présentiels." Le télétravail imposé. Mis en place à grande échelle lors de la première vague, ce dernier pourrait-elle devenir totalement obligatoire pour certaines entreprises ? Rappelons qu'Emmanuel Macron n'a pas imposé cette mesure mais a fortement "recommandé" la pratique du télétravail lors de sa dernière allocution.

Mis en place à grande échelle lors de la première vague, ce dernier pourrait-elle devenir totalement obligatoire pour certaines entreprises ? Rappelons qu'Emmanuel Macron n'a pas imposé cette mesure mais a fortement "recommandé" la pratique du télétravail lors de sa dernière allocution. Limitation des déplacements. Si l'exécutif exclut cette restriction, notamment durant les vacances de la Toussaint, la fameuse mesure du "vol d'oiseau" pourrait une nouvelle fois resurgir et éventuellement être adaptée afin d'éviter un brassage de population.

Un reconfinement en France "nécessaire" pour plusieurs experts scientifiques

Pour les médecins, on est face à une urgence. Éric Caumes, chef du service infectiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a déclaré sur l'antenne de France Info le 26 octobre qu'il n'y avait même "plus le choix". "Si la situation s'aggrave pendant deux semaines, ce n'est pas entendable, pas tenable et dans ce cas, il faut en tirer les conséquences le plus vite possible. Si on n'est pas efficaces du tout, il faudra confiner, il n'y aura pas d'autres solutions malheureusement". Face à la sensible augmentation des cas et la tension hospitalière qui se rapproche dangereusement de celle de la première vague, l'Union régionale des professionnels de santé libéraux (URPS) d'Auvergne-Rhône-Alpes réclame un "reconfinement le week-end et un couvre-feu à 19h".

"On a perdu le fil de la circulation du virus, probablement dès le mois d'août. Il faut laisser de côté l'économie. L'économie, c'est rattrapable, la réanimation loupée c'est pas rattrapable", abonde le e professeur Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, qui s'est exprimé ce mardi 27 octobre sur BFMTV. Pour le spécialiste, c'est très clair, il faut "reconfiner le pays".

Même constat pour l'épidémiologiste Catherine Hill indiquant qu'il est urgent de confiner le pays, "ne pas le faire serait la garantie d'aller droit dans le mur". "Quand les hospitalisations augmentent, on sait que cela se traduit par une hausse des admissions en réanimation dans les 15 jours. On ne peut plus attendre." "La deuxième vague est là. À propos des 52 000 nouveaux cas détectés dimanche, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, estime que la réalité est sans doute deux fois plus importante. Je pense que c'est plutôt quatre fois plus. En mars, c'est seulement 15 jours après le début du confinement que tous les indicateurs ont cessé d'augmenter. Donc, si on confinait demain, on aurait encore 15 jours d'augmentation en face de nous", indique-t-elle dans Le Télégramme.

Lire aussi

L'état d'urgence prolongé jusqu'en février 2021

A l'approche de Noël, l'Irlande ou encore le pays de Galles ont franchi le pas du reconfinement pour éviter une situation hors de contrôle lors des périodes de fin d'année. L'Organisation Mondiale de la Santé, par l'intermédiaire de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, émet des signaux d'alerte depuis plusieurs semaines en expliquant qu'il a conscience que "les gens en ont assez, mais ce virus a montré que si nous baissons la garde, il peut ressurgir à toute vitesse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé".

Le Conseil scientifique avait, dès le mois d'août, sommé les vingt plus grandes métropoles de France de préparer "des protocoles" afin de prévoir un potentiel reconfinement territorial. "Un confinement local plus ou moins important en fonction de l'épidémie doit faire l'objet d'une préparation dans les métropoles, zones de forte densité de population dans lesquelles les risques de propagation sont importants", avait précisé le Conseil scientifique. Dans l'un de leurs derniers avis, publié le 22 septembre, les scientifiques en charge de conseiller le gouvernement sur l'épidémie semblaient a première vue encore écarter cette hypothèse, mais soulignaient dans un des pires scénarios (le scénario 4) "l'intérêt d'un confinement territorial, que les métropoles doivent se tenir prêtes à mettre en oeuvre en cas de nécessité". Le Conseil nuançait même en dernier recours sa position sur un confinement généralisé : ce dernier était alors jugé "pas souhaitable" mais il était encore mentionné en cas d'"échec de la maîtrise de l'épidémie".