"Déconfinement : comment le gouvernement prépare la fin des restrictions"

DECONFINEMENT. Alors que le couvre-feu dure depuis plusieurs mois et que certains territoires font face à des confinements partiels, le gouvernement envisage déjà le déconfinement complet du pays.

Même si la France n'est pas confinée au sens propre du terme, mais qu'elle le sera peut-être dans les prochaines semaines, le gouvernement s'attèle déjà au déconfinement, au sens large du terme. Comprendre : la levée de toutes les restrictions en place, du couvre-feu à la fermeture des lieux de culture, des restaurants et des bars. Une sorte de préparation au retour à la fameuse "vie d'avant", alors même que la crainte d'une nouvelle mise sous cloche nationale est toujours de mise et que des confinements locaux le week-end ont été mis en place dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque. Le gouvernement semble décidé à donner un horizon aux Français, dans une séquence où il est de plus en plus question d'objectifs chiffrés.

Emmanuel Macron, lors d'un déplacement cette semaine, évoquait un délai de "quatre à six semaines" et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce mercredi, a parlé du mois d'avril comme d'une porte de sortie potentielle. Une stratégie nouvelle, mais qui pourrait très bien consister à préparer mentalement la population à un futur immédiat compliqué et à des prochaines semaines plus restrictives. "Les mesures ne seront acceptées que s'il y a un horizon", abonde une source gouvernementale citée par LCI.

"On va se retrouver dans autre chose"

Une réunion avait d'ailleurs lieu ce mercredi à l'Elysée en présence de tout un pan du gouvernement, avec pour objectif que chacun des ministres présentent à Emmanuel Macron des "dispositifs qui pourraient permettre de rouvrir le pays prudemment dans les prochains temps", comme l'a fait savoir Gabriel Attal en sortie de Conseil de défense. L'exécutif compte plus que jamais sur la vaccination, qui "va beaucoup s'accélérer en mars et beaucoup plus en avril", a confié à Linternaute.com Dominique le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé.

Selon elle, les effets de la vaccination se feront bientôt sentir sur la pression hospitalière, toujours forte, ce qui permettrait d'envisager plus concrètement de desserrer l'étau des restrictions. Quoi qu'il en soit, le gouvernement semble déterminé à changer de modèle, après plus d'un an à avoir alterné couvre-feu et confinement. "On va se retrouver dans autre chose", a promis Gabriel Attal.