"Déconfinement : masques, couvre-feu... La prochaine étape avancée ? Les dates"

20 JUIN. Le calendrier du déconfinement a été modifié, a annoncé Jean Castex mercredi 16 juin. Dès le 20 juin, le couvre-feu sera levé de même que l'obligation du port du masque en extérieur dès le 17 juin. D'autres aménagements restent fixés au 30 juin, notamment concernant les restaurants et lieux publics.

[Mis à jour le 16 juin 2021 à 14h30] Bouleversement dans le calendrier du déconfinement. Alors que de nouvelles mesures n'étaient pas attendues avant le 30 juin prochain, le Premier ministre Jean Castex a fait des annonces surprises ce mercredi 16 juin. Ainsi, la levée du couvre-feu, prévue pour le 30 juin prochain, sera avancée. Dès ce dimanche 20 juin, soit dix jours avant la date initialement annoncée, le couvre-feu sera supprimé. Rappelons que le début du couvre-feu avait déjà été repoussé à 23 heures depuis le 9 juin dernier. "Nous vivons un retour heureux, un retour à une vie normale. Nous sommes sur la bonne voie. Restons mobilisés", a glissé le Premier ministre à la sortie du conseil des ministres qui se tenait comme de coutume ce mercredi.

Autre annonce importante, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur, et ce dès ce jeudi 17 juin. Des arrêtés préfectoraux doivent être pris dans ce sens. En revanche, aucune annonce n'a été faite concernant les jauges dans les restaurants et lieux publics, les cinémas ou sur le télétravail. Sur ces points, la quatrième et dernière étape du calendrier de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron reste effective avec des mesures devant entrer en vigueur le 30 juin prochain. En plus de la fin du couvre-feu, les Français pourront désormais participer aux événements de plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur. Ce sera également la fin de la limite de jauge dans les établissements recevant du public. À noter toutefois que les gestes barrières et la distanciation sociale seront toujours de rigueur.

Surprise, la fin du couvre-feu a été avancée au 20 juin prochain, au lieu du 30 juin comme annoncé dans le calendrier initial du déconfinement. Dès le dimanche 20 juin juin et après des mois de couvre-feu, ce dernier sera définitivement retiré en France. À cette date, il sera donc de nouveau possible de se déplacer librement jusqu'à 6h du matin sans attestation. "La situation sanitaire s'améliore, plus vite que nous l'avions espéré. Nous n'avons pas connu un niveau de circulation virale aussi bas depuis le mois d'août dernier. Cette amélioration concerne l'ensemble du territoire", a notamment souligné Jean Castex à la sortie du conseil des Ministres avant d'annoncer cette décision.

Le port du masque ne sera plus imposé en extérieur à partir de ce jeudi 17 juin, suivant les arrêtés préfectoraux devant être publiés. "Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur. Le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances. Les arrêtés préfectoraux seront modifiés dès demain", a expliqué Jean Castex ce mercredi 16 juin.

Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, avait déjà affiché son optimisme en début de semaine. "Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin", a précisé ce dernier, lundi 14 juin, au micro de RTL. Toutefois, le numéro deux du ministère de la Santé nuance : cette règle ne pourrait être effective qu'en extérieur. Le masque devra attendre encore un peu pour être abandonné à l'intérieur. "Le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos", a rappelé le Premier ministre.

Un changement total puisque le 30 juin prochain, tous les établissements pourront rouvrir à 100% sans la contrainte de la jauge ni des tables de 6 personnes. En revanche, on ne sait pas encore s'il faudra toujours circuler avec un masque ou non.

Même chose que pour les restaurants, le 30 juin prochain, la culture se libérera des contraintes avec une réouverture totale des établissements sans jauge.

Il sera de nouveau possible de faire son sport dans une salle ouverte à 100%. Les gestes barrières seront peut être toujours en place avec un nouveau protocole sanitaire mais rien n'est acté.

Au 9 juin, le retour au bureau est désormais possible. "Nous redonnons la main aux employeurs et aux salariés pour qu'ils déterminent le nombre de jours adaptés (de présence par semaine), mais il ne s'agit pas d'abandonner le télétravail ! Cette pratique reste recommandée pour lutter efficacement contre la pandémie". La ministre a bien fait savoir qu'un retour sur site à 100 % à compter de ce 9 juin "enfreindrait le protocole". Au 30 juin, le retour à 100% au travail pourrait ne pas être la règle pour toutes les entreprises mais des précisions sont à venir.

Le 21 juin, une version du pass sanitaire "aux normes européennes" est mis à disposition par l'Assurance maladie, et entre en vigueur le 1er juillet pour voyager dans les 27 états membres de l'Union Européenne. Le pass sanitaire sera requis à compter du 30 juin, lorsque la capacité d'accueil des établissements sportifs de plein air sera de 100% avec un plafond au-delà de 1 000 personnes. Les festivals de musique de type Hellfest ou We Love Green, ou d'art comme le festival d'Avignon, ils soumis là aussi au pass sanitaire. Certains festivals qui auront lieu cet été ont déjà soumis leur accès au pass sanitaire. Selon que le festival se déroule en plein air debout ou assis, ou dans un espace public, le pass sanitaire sera requis à des dates différentes.