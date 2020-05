Déconfinement, phase 2 : le discours d'Edouard Philippe et les nouvelles mesures EN DIRECT

DECONFINEMENT - Le plan de déconfinement de la France va entrer dans sa phase 2 ce mardi 2 juin. Suppression des 100 km, carte du déconfinement verte, cafés et restaurants ouverts... Découvrez en direct les nouvelles mesures du gouvernement, annoncées par Edouard Philippe lors de son discours ce jeudi 28 mai.

Le Premier ministre Edouard Philippe et son gouvernement présentent ce jeudi 28 mai, lors d'une conférence de presse, la phase 2 du déconfinement , qui va s'enclencher ce mardi 2 juin 2020. Compte tenu de la situation qui s'améliore en France sur le front de l'épidémie de coronavirus, de nombreux assouplissements sont attendus depuis déjà plusieurs jour. La suppression de la limite de 100 km pour les déplacements a été annoncée dans la presse ainsi qu'une nouvelle carte de déconfinement entièrement verte ou presque. Les cafés et restaurants devraient rouvrir leurs portes selon un protocole strict. Voici d'ores et déjà les grands principes annoncés au début du discours :

17:50 - Les campings vont rouvrir "Les villages vacances, les campings... pourront rouvrir dans tous les départements", mais pas dans les zones oranges, où ils pourront rouvrir "après le 22 juin", soit la troisième phase de déconfinement.

17:49 - Les cafés, bars et restaurants vont rouvrir "Le redémarrage de ce secteur, des débits de boisson, fait l'objet d'une très forte attente des français", explique Edouard Philippe, évoquant un "secteur capital". "Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront rouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, avec une vigilance particulière dans les départements oranges." "Seules les terrasses des cafés et restaurants pourront rouvrir" dans ces zones oranges, ajoute-t-il. Partout, il faudra respecter plusieurs points : 10 personnes max par table

Distance minimale d'un mètre entre chaque table

Port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements

17:45 - L'oral du bac est annulé Contrairement à ce que Jean-Michel Blanquer assurait depuis le début du confinement, l'épreuve orale du baccalauréat de français est annulée. "L'épreuve sera validée au contrôle continu", ajoute le ministre de l'Education.

17:42 - Les écoles et collèges vont tous rouvrir "Nous devons arriver à une amplification au mois de juin (...) dans le respect du protocole sanitaire", martèle le ministre de l'Education. Pour les écoles : "82,5% des écoles ont été ouvertes" dans "90% des communes" et "il faut atteindre l'objectif de 100% dès la semaine prochaine". Cela correspond à un retour de 22% d'élèves en zone verte ; 14% en zone rouge. Pour ce qui est de la phase 2, donc dès le 2 juin, Blanquer continue : "toutes les écoles seront ouvertes (...) toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leur enfant."

: "82,5% des écoles ont été ouvertes" dans "90% des communes" et "il faut atteindre l'objectif de 100% dès la semaine prochaine". Cela correspond à un retour de 22% d'élèves en zone verte ; 14% en zone rouge. Pour ce qui est de la phase 2, donc dès le 2 juin, Blanquer continue : "toutes les écoles seront ouvertes (...) toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leur enfant." Pour les collèges : 95,5% des collèges ouverts dans les zones vertes, soit 28% des collégiens en classe. Pour la phase 2, il explique : "l'ensemble des collèges vont désormais ouvrir, que ce soit en zone verte ou en zone orange." En détail : dans les zones vertes, les collèges pourront accueillir les élèves de la 6e à la 3e et dans les zones oranges, les collèges rouvriront progressivement aux classes de 6e et 5e.

: 95,5% des collèges ouverts dans les zones vertes, soit 28% des collégiens en classe. Pour la phase 2, il explique : "l'ensemble des collèges vont désormais ouvrir, que ce soit en zone verte ou en zone orange." En détail : dans les zones vertes, les collèges pourront accueillir les élèves de la 6e à la 3e et dans les zones oranges, les collèges rouvriront progressivement aux classes de 6e et 5e. Pour les lycées : tous les lycées vont rouvrir en zone verte ; en zone orange, les lycées professionnels pour les terminales et CAP ; pour les lycées généraux et technologiques, seulement pour des entretiens individuels et des travaux en petits groupes.

17:37 - Jean-Michel Blanquer sur l'accélération de la réouverture des établissements scolaires "L'école est bonne pour tous les enfants", commence Jean-Michel Blanquer qui doit annoncer les mesures prises par le gouvernement pour "accélérer la réouverture des établissements scolaires" en France.

17:36 - "StopCovid n'est pas l'arme magique contre l'épidémie, mais.." Edouard Philippe reprend la parole pour évoquer l'appli de toutes les polémiques : la fameuse StopCovid. "Un outil complémentaire du travail des services sanitaires" selon le Premier ministre, qui détaille le fonctionnement de cette appli. "StopCovid n'est pas l'arme magique contre l'épidémie, mais elle est un instrument pour lutter contre elle (...) Le Conseil Scientifique, l'Académie de médecine, l'ordre des médecin, le Comité éthique ont jugé utile d'avoir recours à cette application", explique Edouard Philippe soulignant le fait que le Parlement et le Sénat avaient "donné leur feu vert". "StopCovid ne vous géolocalisera jamais (...) L'Etat n'aura jamais accès à vos données, pas plus qu'à vos contacts", assure-t-il.

17:32 - "Les mesures de distanciation sociale s'imposent à tous" "Les mesures de distanciation sociale s'imposent à tous", rappelle Olivier Véran lors de son allocution. Le ministre de la Santé assure que "80% des tests PCR sont rendus en moins de 36 heures". Il rappelle : "La moindre hésitation doit vous conduire à contacter votre médecin."

17:30 - "Quatre indicateurs pour mesurer l'épidémie" Le ministre de la Santé Olivier Véran dans son point sur la situation sanitaire, a détaillé les indicateurs utilisés pour mesurer l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le territoire français. "Quatre indicateurs sont retenus pour mesurer l'épidémie en France", soit : l'incidence : "c'est-à-dire le taux de cas positifs dans la population. Il est aujourd'hui de 6,14 tests positifs pour 100 000 habitants. En Ile-de-France, le niveau de circulation du virus explique un taux plus élevé"

le taux de positivité des tests virologiques : qui est aujourd'hui de 1,9% de personnes testées positives

le taux de reproduction du virus : aujourd'hui "inférieur à 1"

le taux d'occupation des services de réanimation : qui a diminué et est aujourd'hui de "60% de remplissage"

17:24 - Les grands principes de la 2e phase du déconfinement Voici les grands principes de la phase 2 du déconfinement présentée en début de discours par Edouard Philippe.

17:21 - Olivier Véran fait le point sur la situation sanitaire C'est maintenant au tour d'Olivier Véran, ministre de la Santé, de s'avancer pour dresser un bilan sur la situation sanitaire en France.

17:19 - Les boîtes de nuit et les sports de contact toujours interdits Dans ses mesures, Edouard Philippe a annoncé plusieurs mesures concernant les prochaines semaines, sur ce qui pourra se faire et ce qui restera interdit durant cette seconde phase de déconfinement :

17:16 - "Nous devons rester prudents" Pour introduire son discours, Edouard Philippe commence par "un mot sur le bilan" du coronavirus en France. La pandémie est maîtrisée sur l'ensemble du territoire, à l'exception du "Val d'Oise et Mayotte". "Le virus est encore présent sur tout le territoire à des degrés divers. Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions", se félicite le premier ministre, saluant "la rigueur" et "le civisme" des Français et "du bon travail de tous ceux qui sont mobilisés sur l'épidémie." "Nous devons rester prudents et vigilants, d'abord parce que le virus continue de circuler (...) ensuite parce que l'hôpital (...) reste sous tension", ajoute-t-il.

17:13 - "Les nouvelles sont plutôt bonnes" "Les résultats sont bons sur le plan sanitaire (...) les nouvelles sont plutôt bonnes", commence Edouard Philippe, évoquant les dernières données sur le coronavirus en France. Données indispensables pour envisager les prochaines semaines.

17:13 - Les nouvelles mesures "Nous avons décidé l'accélération de l'ouverture des collèges et des lycées (...) des cafés, restaurants, bars (...) le retour progressif de la vie culturelle et sportive (...) la réouverture des parcs et jardins en zone orange", mais "la limitation des rassemblements à 10 personnes", "le principe du recours au télétravail doit rester privilégier" et "le port du masque est largement recommandé".

17:04 - Edouard Philippe attendu à Matignon Pour le Premier ministre, Edouard Philippe, l'heure est venue d'annoncer les mesures prises par le gouvernement pour cette seconde phase du déconfinement. Entouré d'Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, il doit s'exprimer d'une minute à l'autre depuis le perron de Matignon.

17:04 - Edouard Philippe commence son allocution Avec 11 minutes de retard, Edouard Philippe vient de se présenter au pupitre derrière lequel il doit annoncer les nouvelles mesures que devront suivre les Français dans les prochaines semaines, pour la seconde phase de déconfinement. Toutes ses déclarations sont à suivre avec nous.

16:57 - L'appel des présidents de régions Ils veulent que le gouvernement fasse "le pari des territoires". "Nous l’appelons à le faire d’une part en engageant un plan de relance et de reconstruction co-construit avec les régions et d’autre part en fixant une grande ambition décentralisatrice à notre pays . Nous sommes prêts à écrire avec l’Etat d’ici à l’été un accord politique pour cela", écrivent les élus de 19 régions et collectivités de métropole et d'outre-mer dans une tribune à paraître jeudi dans Le Monde.

16:50 - De nouvelles manifestations des personnels soignants En France, en ce moment, plusieurs manifestations de personnels soignants ont lieu dans des villes comme Paris, Saint-Denis ou Bobigny, pour demander "du fric pour l'hôpital public", au quatrième jour du "Ségur de la santé", comme le rapporte Franceinfo. C'est le Collectif Inter Hopitaux qui avait lancé l'appel à se rassembler devant plusieurs hôpitaux franciliens. A Bicêtre pic.twitter.com/Y5K5G2fEyx — COLLECTIF INTER-HOPITAUX (@CollectInterHop) May 28, 2020

16:44 - Mayotte en rouge ? A quelques minutes de l'allocution d'Edouard Philippe, certaines informations continuent de se contredire. Alors que plusieurs médias assuraient que les départements rouges passeraient à l'orange, LCI affirme que Mayotte devrait quant à elle rester en rouge.