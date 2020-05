Immunité collective au coronavirus : est-elle envisageable ?

Selon l'Institut Pasteur seulement 4,4% des Français auraient été contaminés par le Covid-19. Atteindre une immunité collective sans vaccin est-ce possible ?

[Mis à jour le 18 mai 2020 à 17h35] L'Institut Pasteur a publié, dans la revue Science, une nouvelle modélisation de l'épidémie de Covid-19 en France. A partir des données d'hospitalisation, les chercheurs ont admis que seulement 4,4% des Français ont été infectés par le nouveau coronavirus. Pour rappel, l'immunité collective sera atteinte quand 65% de la population aura été contaminée. Selon les chercheurs ces prévisions "peuvent éclairer les stratégies de sortie du confinement." Ces estimations "d'un faible niveau d'immunité contre le SRAS-CoV-2 indiquent que des mesures de contrôle efficaces qui limitent le risque de transmission devront être maintenues au-delà du 11 mai 2020 pour éviter un rebond de l'épidémie."

Immunité de groupe : quels chiffres en France ?

Pour la première fois dans l'Hexagone, deux études ont été publiées sur le sujet par l'Institut Pasteur, jeudi 23 avril. La première évalue la qualité des tests sérologiques, tandis que la seconde analyse avec ces tests un foyer épidémique dans l'Oise. Ces études permettent donc d'étudier la diffusion "sauvage" du virus avant le confinement instauré le 17 mars. 661 participants volontaires ont été recrutés à Crépy-en-Valois (Oise), dans le lycée Jean-Monnet, où deux cas de coronavirus avaient été décelés en février.

Précisément, ce sont 320 élèves, enseignants et personnels administratifs du lycée qui ont été retenus, ainsi que 341 membres des familles de ces lycéens. D'après les résultats de l'étude sur ces tests sérologiques, 26 % d'entre eux auraient "rencontré" le virus. Un pourcentage qui varie fortement entre le groupe composé des lycéens, des professeurs et du personnel (40,9 %) et celui où figuraient des parents, des frères et sœurs des lycéens (10,9 %), précise Le Monde. De plus, 17 % des personnes infectées n'avaient pas présenté de symptômes. La situation reste compliquée puisque sans vaccin, seule l'immunité naturelle des populations protège des virus. Il est donc essentiel de comprendre les ressorts du nouveau coronavirus afin de limiter au mieux sa circulation.

Ce qui est certain, c'est que face au caractère inédit de ce virus, la communauté scientifique ne peut qu'appeler à la prudence. "On se pose la question de savoir si on n'est pas en train de se tromper complètement en disant que séropositif au Covid-19 est égal à être protégé", a indiqué lors de son audition au Sénat, le 15 avril, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. "Une série d'éléments suggère qu'un réservoir existe peut-être et que des phénomènes de réactivation peuvent arriver. Nous ne savons pas si le fait d'avoir des anticorps est un élément absolu de protection. Et on ne va pas résoudre cela tout de suite", a-t-il répondu. Le professeur a même donné une autre raison d'être sur nos gardes face au coronavirus, quelques jours après, dans le journal italien La Repubblica : "la durée de vie des anticorps protecteurs contre Covid-19 est très courte". En savoir plus sur le conseil scientifique Covid-19, présidé par le Pr Delfraissy sur cette page.

En Corée du Sud, plusieurs tests effectués sur des patients guéris du Covid-19 s'étaient révélés à nouveau positifs. Cependant, "Il n'y a pas d'infection secondaire parmi ceux qui ont été en contact avec des patients qui ont fait une rechute jusqu'à présent", a indiqué en conférence de presse Yoon Tae-ho, un haut responsable du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Il a assuré : "Nous n'avons pas trouvé de preuve indiquant que ces cas sont contagieux." Selon l'Agence de presse sud-coréenne, le gouvernement a dit que les cas de rechute n'étaient ni une "réactivation" du virus ni une "réinfection" des patients.

Auprès de Doctissimo, Anne-Marie Moulin, chercheuse au laboratoire SPHERE du CNRS, estime quant à elle qu'une forme d'immunité devrait tout de même se développer. "Cela ne prouve pas que les anticorps protégeront d'une deuxième attaque mais suggère qu'ils jouent un rôle dans l'évolution favorable de l'infection", anticipe-t-elle. Au New York Times, le professeur Florian Krammer abonde : "Je ne dis pas que la réinfection est impossible mais dans ce court laps de temps, c'est peu probable. Même les formes d'infection les plus légères doivent laisser au moins une immunité à court terme contre le virus chez le patient en convalescence". "La plupart des virus à ARN à tropisme respiratoire donnent naissance à une réponse immunitaire protectrice", rappelle à France Info le professeur Eric Vivier, du Centre d'immunologie de Marseille-Luminy et membre de l'Académie de médecine.

Face à la pandémie, les pays ont tous dû s'adapter et opter pour des mesures de protection. Certains d'entre eux, comme la Suède ou les Pays-Bas, se sont opposés au confinement, et ont opté pour l'immunité collective. Ou, selon l'expression désormais choisie par la ville d'Amsterdam, un "confinement intelligent". Pour rappel, l'immunité collective est atteinte lorsque près de 65% des individus ont développé des anticorps après avoir été touchés par la maladie, même sans avoir développé de symptômes. À en croire les résultats, rapportés par Slate, la Suède semble suivre ses voisins européens en termes de mortalité, et ce sans confinement strict.