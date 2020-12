Vaccin Pfizer : bientôt disponible en France ? Une date révélée

Selon l'Allemagne, qui coproduit le vaccin Pfizer avec les Etats-Unis, le sérum sera disponible dans toute l'Europe, et donc la France, dès le 23 décembre prochain.

[Mis à jour le 15 décembre à 12h45] Dans la course aux vaccins, Pfizer est décidément en pole position. Le laboratoire américain, qui s'est associé à l'Allemand BioNtech, a été le premier à publier le résultat de ses essais cliniques et surtout, son sérum restera à jamais le premier à avoir été injecté en Europe et plus précisément au Royaume-Uni, le 8 décembre dernier. Jusqu'à présent, les Britanniques restent les seuls à avoir autorisé la mise sur le marché du vaccin Pfizer/BioNtech mais cela pourrait rapidement évoluer.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a fait une annonce de taille ce mardi 15 décembre en révélant que l'ensemble de l'Europe - via l'Agence européenne des médicaments (EMA) - , et donc la France, devrait suivre en approuvant le vaccin le 23 décembre. Les premières vaccinations pourraient intervenir rapidement et pour rappel, selon le protocole de vaccination annoncé par le gouvernement français, les premiers vaccinés seront les résidents d'Ehpad ainsi que le personnel de ces établissements.

Cette nouvelle intervient quelques jours après que le "New England Journal of Medecine", revue américaine très réputée aux Etats-Unis, a publié les résultats de l'essai clinique de phase 3 du vaccin Pfizer, la plus importante car la dernière avant la commercialisation d'un vaccin.

Dans leur éditorial, les responsables de la publication évoquent des résultats "impressionnants" et confirment les données avancées par Pfizer et BioNtech dans leurs communiqués de presse, comme l'efficacité de 95%, l'innocuité du vaccin ou encore l'absence d'effet secondaire grave. Un "triomphe", selon eux. Il s'agit d'un tournant pour le duo germano-américain, puisque dans le monde scientifique, la publication et l'aval d'une revue indépendante constituent souvent un prérequis pour une autorisation sanitaire officielle.

Les laboratoires américain et allemand ont publié très tôt les résultats de la phase 3 des essais clinique. Il s'agit de la toute dernière avant que soient consolidés les résultats en vue d'une homologation officielle des autorités sanitaires, ce qui a été fait depuis au Royaume-Uni et au Canada. Dans son communiqué de presse publié le 18 novembre, le duo américano-germanique a assuré que son vaccin était efficace à 95 %, sans donner plus de précision. Depuis, une revue médicale très renommée aux Etats-Unis, The New England Journal of Medicine, a publié l'intégralité des résultats des essais cliniques et a confirmé ce chiffre, qualifiant le tout de "triomphe".

Le vaccin de Pfizer est déjà disponible au Royaume-Uni, il a été administré à des personnes âgées et des personnels soignants, les prioritaires dans le calendrier vaccinal britannique. Aux Etats-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) doit encore donner son aval et autorise un vaccin à condition que ce dernier possède une protection d'au moins 50% des personnes qui le reçoivent.

La mise sur le marché du vaccin de Pfizer ne sera effective qu'après examen de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Celle-ci est déjà en cours. L'Union européenne a fait savoir, par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qu'une commande de 300 millions de doses était sur le point d'être finalisé. L'Union européenne a fait savoir qu'elle garantissait un "accès égal" des tous les Etats membres aux vaccins contre le coronavirus. Compte tenu des délais imprescriptibles de validation et de distribution, il est probable que le vaccin de Pfizer soit disponible en France en début d'année 2021, mais les autorités sanitaires s'assureront d'avoir bien évaluer les "données cliniques" dudit vaccin.

Si les laboratoires privés et les Etats ont passé des accords sur le transfert de doses de vaccin, l'OMS s'est assurée de disposer d'un stock important pour qu'il soit livrer dans l'ensemble des pays. "Lorsqu'un vaccin sûr et efficace aura été trouvé, le mécanisme COVAX (dirigé par l'OMS, l'Alliance GAVI et la CEPI) sera mis en œuvre pour favoriser un accès et une distribution équitables des vaccins, l'objectif étant de protéger les populations de tous les pays", a fait savoir l'organisation il y a quelques semaines. Le vaccin Pfizer a déjà été commandé par de nombreux pays : citons, par exemple, les Etats de l'Union européenne donc, mais aussi les Etats-Unis (100 millions de doses), le Japon (120 millions de doses), le Royaume-Uni (30 millions), le Canada (20 millions), le Pérou (10 millions).