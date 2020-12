Vaccin anti-Covid : une vaccination lancée plus tôt que prévu en France ?

L'actu (2) du 17 décembre - Alors que l'Union européenne a déjà commandé six vaccins de différents laboratoires pharmaceutiques, un septième pourrait prochainement suivre. Après AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, Pfizer-BioNTech, CureVac et Moderna, la Commission européenne a fait savoir que des pourparlers avaient été engagés avec Novavax. Il s'agit d'une société américaine de biotechnologie, qui pourrait venir ajouter 100 millions de doses supplémentaires de vaccin anti-Covid, en plus des près de deux milliards de doses déjà commandées par l'UE.

Jean Castex a donné plus détails sur la stratégie française de vaccination. "Nous avons privilégié les vaccins les plus avancés, Moderna et Pfizer, d'autres pourraient arriver dans les mois qui viennent malgré les incertitudes. Dans la foulée (de l'autorisation européenne, ndlr), la Haute autorité de santé donnera son avis quant aux conditions d'utilisation, c'est là que sera lancée la campagne vaccinale", a-t-il ajouté, réaffirmant la stratégie française, comme celle de nombreux pays, qui réside en la vaccination en priorité des "publics les plus vulnérables".

L'actu (2) du 16 décembre - Comme prévu, Jean Castex s'est présenté devant les députés à l'Assemblée nationale ce mercredi, mais on ne s'attendait pas forcément à une annonce de cette ampleur. Le Premier ministre a confirmé les propos prononcés un peu plus tôt dans la journée par Ursula van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui avait annoncé au Parlement européen que les premiers vaccins, en Europe, pourraient intervenir d'ici une semaine que tous les pays débuteraient leurs campagnes en même temps. "Les vaccinations pourraient commencer dès la dernière semaine de décembre, elle s'échelonnera sur une période de six à huit semaines", a lancé le chef du gouvernement.

L'actu du 15 décembre - A l'image des Etats-Unis et du Royaume-Uni, la France pourrait autoriser prochainement le vaccin Pfizer/BioNtech. Il deviendrait ainsi le premier vaccin contre le Covid-19 à être utilisé dans le pays. Dans un communiqué publié ce mardi, l’Agence européenne des médicaments (AEM) annonce qu'elle va se réunir le 21 décembre afin de se pencher sur la question de l'autorisation du sérum du duo germano-américain. C'est cet organisme qui fait autorité pour l'utilisation et le commerce de tous les vaccins et médicaments en Europe. Cette nouvelle fait suite à une pression mise par l'Allemagne pour que l'AEM se prononce plus tôt sur le vaccin Pfizer et a été accueilli avec entrain au sein de l'Union européenne.

"L'enjeu majeur est (...) d'identifier des effets indésirables qui n'auraient pas été observés lors des essais cliniques", a expliqué Céline Mounier, la directrice de la surveillance à l'ANSM, lors d'un point presse. Ainsi, professionnels de santé, laboratoires, mais également patients vaccinés seront sollicités pour signaler auprès des CRPV tout effet indésirable, qui constitueront ces rapports hebdomadaires, notamment via un portail sur Internet "Nous mettrons en ligne chaque semaine" ces rapports, a ajouté Céline Mounier. A partir de ces informations, des "travaux d'expertise" qui permettront "de confirmer ou d'infirmer le signal et de caractériser [le] niveau de risque" de chaque effet indésirable seront réalisés.

Sanofi prend du retard

L'actu du 11 décembre - Ceux qui attendaient un vaccin anti-Covid "made in France" vont devoir patienter. Sanofi et son partenaire britannique GSK ont publié ce vendredi les résultats de leurs essais cliniques de phases 1 et 2 et ils se sont avérés décevants. Il va donc falloir patienter pour le lancement des essais de phase 3, la dernière avant la mise sur le marché du vaccin français. Mais quel est le problème ? Les essais de phases 1 et 2 ont montré que le sérum développait une réponse immunitaire suffisante sur les sujets âgées de 18 à 49 ans, mais pas sur les personnes plus âgées, faute d'une présence suffisante de concentration d’antigènes dans le vaccin. Cela pose évidemment un souci dans la mesure où les personnes âgées sont considérées comme les plus à risque et sont prioritaires dans les campagnes de vaccination. "Les résultats de l’étude ne sont pas à la hauteur de nos espérances", a concédé Roger Connor, président de GSK Vaccines, cité en France par Le Monde.

Le temps d'obtenir de meilleurs résultats, la phase trois ne devrait débuter qu'au second semestre de 2021 et mécaniquement, la commercialisation serait repoussée à la fin de l'année. Un retard d'autant plus probable que désormais, les concurrents s'apprêtent à mettre - ou ont déjà mis - sur le marché leurs vaccin, à l'image de Pfizer au Royaume-Uni. Cela complique naturellement les essais de Sanofi. "Pour des raisons éthiques, il devient difficile de donner un placebo à des personnes à risque, dans un groupe de contrôle, quand il existe des vaccins efficaces", décrypte auprès du Monde Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l’Hôpital Henri-Mondor, à Créteil. A la différence de Pfizer ou de Moderna, Sanofi développe actuellement un vaccin à base de protéine recombinante, ce qui revient à injecter un morceau de virus dans l'organisme. Les deux laboratoires américains, eux, travaillent sur la technique de l'ARN Messager, qui transmet au corps des informations génétiques pour provoquer une protection contre le Covid-19.