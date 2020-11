Vaccin contre le Covid-19 : disponibilité en France, dernières avancées... Le point

VACCIN COVID. Les espoirs d'un vaccin anti-Covid ont grandi considérablement ces dernières semaines, avec plusieurs laboratoires ayant rapporté des résultats spectaculaires de leurs essais cliniques.

Des vaccins moins chers pour la France que pour les USA ? L'actu du 24 novembre - Les négociations entre les pays pour le vaccin anti-Covid vont bon train. En Europe par exemple, l'UE a d'ores et déjà fait savoir que 300 millions de doses du nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer avait été commandées et en France, le gouvernement a assuré que que 15 % des vaccins achetés par l’UE lui reviendra. Si tout cela est bon pour l'effet d'annonce, reste à connaître le prix à payer et en réalité, il pourrait s'avérer raisonnable. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, a confié qu'il n'était "pas impossible que nous ayons de meilleurs prix que les Américains, parce que nous avons su négocier en groupe". La ministre fait écho au partenariat passé par la France et six autres membres de l'Union européenne afin de précommander une dose très importante de vaccins, en tout cas davantage que la commande des Etats-Unis. Du côté des laboratoires, on ferait ainsi des économies d'échelles, ce qui permettrait d'abaisser les prix.

Le vaccin d'AstraZeneca efficace à 70% AstraZeneca, qui collabore avec l'université d'Oxford, a indiqué ce lundi dans un communiqué que son vaccin anti-Covid avait atteint 70% d'efficacité. Il s'agit des premiers résultats des essais cliniques menés à grandes échelles au Royaume-Uni ainsi qu'au Brésil. Ce taux est inférieur aux 90% de Moderna ou de Pfizer, mais le laboratoire anglo-suédois se défend en indiquant utiliser une technologie plus traditionnelle que ces deux concurrents. Son vaccin serait ainsi moins coûteux et plus facile à stocker car il ne nécessite pas une conservation à très faible température. De plus, AstraZeneca s'est félicité qu'aucun participant aux essais cliniques n'avaient vu leur état se dégrader, nécessitant une hospitalisation. Concernant la distribution, là encore le groupe pharmaceutique défend une "chaîne d’approvisionnement simple". Le vaccin "sera accessible et disponible à travers le monde", promet Pascal Soriot, le directeur général français d’AstraZeneca, dont les propos sont cités dans le communiqué. Cette nouvelle a été saluée par le gouvernement britannique, qui s'est également félicité d'un sérum plus facile d'utilisation que la ceux de la concurrence. "Ce vaccin développé ici (au Royaume-Uni, ndlr) est plus facile à administrer que celui de Pfizer parce qu’il n’a pas besoin d’être conservé à -70 degrés", a déclaré le ministre de la Santé.

Le vaccin Pfizer doit-il vraiment se conserver sous -70 degrés ? Le 20 novembre 2020, à 11h30 - Le vaccin de Pfizer et BioNTech est le premier à donner un espoir dans la lutte contre le coronavirus avec une efficacité de 90% puis de 95% après rectification. Mais sur le papier, le vaccin présente un gros bémol qui pourrait compliquer sa mise en circulation dans le monde. En effet, pour sa conservation, le vaccin doit être entreposé dans des températures inhabituelles de -70 degrés. Pour rentrer dans les détails, le vaccin repose sur l'ARN messager (ARNm) constitué d'un seul brin, et qui est sensible aux enzymes qui découpent l'ARN (les ribonucléases), omniprésentes dans le sang. Pour le protéger, l'ARNm est donc encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, qui l'aident également à s'introduire dans la cellule dans une température polaire. Par conséquent, des conteneurs spéciaux sont obligatoires pour son transport en ajoutant constamment de la glace carbonique, produit considéré comme "dangereux" dans les avions. La France a déjà annoncé s'être équipée de 50 "supercongélateurs" pour pouvoir conserver le vaccin. Mais selon Futura santé, "le vaccin de Pfizer supporterait -20 °C pendant quinze jours et même 2 °C à 8 °C pendant cinq jours". Pour Thomas Madden, le P.-D.G. d'Acuitas Therapeutics, interrogé par le New Scientist et cité par nos confères, cette température serait "un excès de précaution". "Il n'y a pas de limite technique de température. Les vaccins sont développés tellement rapidement qu'on n'a pas eu le temps de mener des tests de stabilité." Selon une étude de 2018 publiée dans la revue Nature, une stabilité d'au moins six mois à température réfrigérée a déjà été observée pour l'ARNm encapsulé.

Pfizer demande une mise en circulation sur le marché et annonce une efficacité de 95% Le 18 novembre 2020, à 13h30 - Après l'annonce de son efficacité à plus de 90% qui a fait grand bruit dans la lutte contre le coronavirus, le vaccin Pfizer et BioNTech serait désormais efficace à 95% selon plusieurs médias américains et semble avoir franchi une nouvelle étape ce mercredi 18 novembre. En effet, le directeur général du groupe pharmaceutique américain Pfizer a confirmé ce mardi qu’une demande d’autorisation de commercialisation de son vaccin contre le Covid-19 serait déposée très prochainement aux États-Unis. "Nous sommes très proches d’un dépôt de demande d’autorisation en urgence", a déclaré Albert Bourla lors d’une conférence organisée par le site Statnews en affirmant que le vaccin de Pfizer a atteint le nombre de cas positifs nécessaires (164) pour conclure sa phase 3 des essais cliniques. Albert Bourla n'a toutefois pas confirmé ni infirmé que cela interviendrait cette semaine. À titre d'information, une autorisation en urgence est une autorisation temporaire ou sous conditions, accordée par l’Agence américaine des médicaments (FDA) pour répondre à une situation d’urgence telle que la pandémie. Elle peut être révoquée ou modifiée si de nouvelles données sur l’efficacité ou l’innocuité apparaissent plus tard. Si tout va bien, il pourrait même y avoir une mise en circulation du vaccin dès le mois de décembre...

Le gouvernement français assure que l'UE négocie avec Modena pour une commande de vaccins Le 17 novembre 2020, à 14h20 - Ce mardi, le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes et la ministre déléguée à l'Industrie ont fait savoir que l'Union européenne se préparait à signer un contrat avec le laboratoire Moderna pour un approvisionnement en vaccins. "Le contrat européen est en cours de négociation et sera très vite conclu. Nous ne laissons aucune solution de côté, nous négocions avec exigence pour protéger au plus vite tous les Européens", a fait savoir Clément Beaune, sans donner de chiffres sur les volumes de commande. Le secrétaire d'Etat a réagi aux propos du PDG de l'entreprise qui regrettait qu'une telle commande n'ait pas été encore conclue. "On discute avec beaucoup de pays d'Europe depuis le mois de mai mais nous n'avons aucune signature de contrat. Le vaccin est sur le point d'être approuvé par les autorités sanitaires européenne, ce serait dommage qu'aucun pays ne puisse en disposer", estimait en effet Stéphane Bancel sur BFM Business dans la matinée. "La Commission européenne a signé avec Moderna un pré-accord et cette information est publique depuis le 24 août. Nous sommes désormais dans la phase de rédaction de l’accord", a de son côté assuré la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher. La France "se met dans les starting-blocks pour être prêt à distribuer un vaccin contre le Covid-19" a par ailleurs assuré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement ce mardi, ajoutant : "On prépare une campagne de vaccination pour être prêt au moment où un vaccin sera validé par les autorités de santé européennes et nationales".

Le vaccin de Moderna efficace à près de 95% Le 16 novembre 2020, 14h31 - C'est au tour du laboratoire américain Moderna de rendre publics les résultats de sa première étude effectuée dans le cadre des essais de phase 3 de son vaccin : le sérum permettrait de réduire le risque de contracter la maladie dans des proportions gigantesques, de l'ordre de 94,5%. "C’est un moment charnière dans le développement de notre candidat-vaccin contre le Covid-19. Cette analyse intérimaire positive issue de notre essai de phase 3 nous donne les premières indications cliniques que notre vaccin peut prévenir la maladie du Covid-19, y compris la forme grave", s'enthousiasme le PDG de Moderna, Stéphane Bancel dans un communiqué. La société de biotechnique espère une homologation dans les prochaines semaines et une commercialisation d'ici la fin de l'année de son vaccin. Moderna doit encore affiner les résultats de cette étude, le niveau de protection doit être réévalué et des précisions apportées sur la nature de l'immunité apportée. Selon le laboratoire américain, près de 10% des personnes vaccinées dans les essais intermédiaires ont développé des effets secondaires après la seconde dose : essentiellement de la fatigue, des courbatures ou des rougeur autour du point d’injection. Le vaccin aurait un avantage considérable par rapport à celui de son concurrent Pzifer : il pourrait être conservé à des températures moins extrêmement froides, facilitant notamment son transport à travers le monde.

"La cavalerie arrive" : bientôt de nouveaux vaccins contre le Covid-19 ? Le 13 novembre 2020, à 14h29 - La course au vaccin ne s'arrête pas, alors que l'épidémie de coronavirus continue de sévir à travers le monde. Lundi 9 novembre, Pfizer provoquait une petite révolution en annonçant une efficacité "à 90 %" de son antiviral, développé avec la société allemande de biotechnologie BioNTech. Et ce vaccin pourrait ne pas être le seul. En effet, le célèbre immunologue américain, Anthony Fauci, a assuré vendredi 13 novembre qu'un autre vaccin contre le Covid-19 "était littéralement sur le point d'être annoncé". "La cavalerie arrive", a-t-il ainsi déclaré lors d'une intervention vidéo pour le cercle de réflexion Chatham House, à Londres, relayée par le Financial Times. Selon l'ancien conseiller scientifique de Donald Trump, ce vaccin anti-Covid pourrait être celui développé par la société de biotechnologie américaine, Moderna, qui aurait prévu de déposer une demande d'autorisation en urgence auprès de l'Agence des médicaments (FDA) fin novembre.