Vaccin Moderna : pourquoi son arrivée en France suscite de l'espoir

Le vaccin Moderna, validé par les autorités européennes, pourrait changer la donne en arrivant en France et donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination.

[Mis à jour le 6 janvier à 14h43] Après Pfizer, Moderna ? Le vaccin contre le Covid-19 continue de se répandre peu à peu et parmi les laboratoires sur lesquels il faut compter, l'Américain est bien entendu sur la liste. Déjà utilisé aux Etats-Unis et au Canada, Moderna avait été le deuxième, après Pfizer, à communiquer sur le résultat de ses essais cliniques et sur l'efficacité de son sérum, établie à 94,1%. Ainsi, les autorités sanitaires européennes, en l'occurrence l'Agence européenne du médicament (EMA), a donné son accord pour la commercialisation du vaccin de Moderna au sein de l'UE.

C'est désormais au tour des Etats-membres, dont la France, de se pencher sur le produit. Dans l'Hexagone, c'est la Haute autorité de santé (HAS) qui devra dire si oui, ou non, ce vaccin est commercialisable et tout cela pourra se faire en quelques jours, comme ce fut le cas pour le vaccin de Pfizer. Quoi qu'il en soit, l'arrivée probable de Moderna en France semble être une bonne nouvelle pour la campagne de vaccination, qui connaît des débuts compliqués avec beaucoup de critiques sur la lenteur de son démarrage, et ce pour plusieurs raisons.

Déjà, le nombre de doses disponibles augmenterait de facto. Sur les 160 millions de doses commandées par l'Union européenne, 15 % doivent revenir à la France, ce qui permettra de vacciner 12 millions de personnes. Ensuite, la logistique inhérente au déploiement d'un vaccin se retrouverait simplifiée avec Moderna, dont le vaccin ne nécessite pas une conservation à une température de -70 degrés Celsius, à l'image du produit de Pfizer. Une congélation à hauteur de -20°C suffit, ce qui apparaît comme bien moins contraignant.

