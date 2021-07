Vaccin Moderna : quels effets secondaires, quid du délai entre la 2e dose et le pass sanitaire ?

Lorsque vous recevez une injection du vaccin Moderna qui parie sur la technologie ARN messager, il vous faut respecter un délai de 21 jours pour obtenir une deuxième dose. Comme pour chaque produit à double injection, le pass sanitaire vous est fourni deux semaines plus tard. Dans l'intervalle, quels sont les effets secondaires ?

[Mis à jour le 16 juillet 2021 à 13h33] Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé l'extension du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisirs dès le 21 juillet 2021, se faire vacciner requiert un minimum d'organisation. En effet, bon nombre de Français espèrent profiter de leurs vacances en toute tranquillité. Alors, mieux vaut avoir à l'esprit le délai incompressible entre la première dose et l'obtention du pass sanitaire, nécessaire pour accéder à de nombreuses activités. Concernant le vaccin Moderna, le délai entre les deux injections est passé à 21 jours contre 35 jours auparavant. Ce n'est que deux semaines plus tard que vous pouvez obtenir le précieux sésame, comme pour chaque vaccin à double injection (Pfizer et AstraZeneca en font partie).

Concernant les effets secondaires très fréquents (soit plus d'une personne sur dix concernée), la notice mentionne des gonflements dans l'aisselle, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une douleur musculaire, douleur articulaire et raideur, une douleur ou gonflement au site d'injection, une fatigue importante, des frissons et de la fièvre. Des effets indésirables "d'intensité légère", indique toutefois le laboratoire.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna