"Vaccination obligatoire : pour les soignants uniquement ? à partir de quand ?"

VACCINATION OBLIGATOIRE. Après plus d'une semaine de discussions, le chef de l'Etat pourrait trancher et annoncer l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Le doute sur le fait que le vaccin devienne obligatoire pour d'autres catégories de personnes subsiste.

Questions / Réponses

La vaccination obligatoire inévitable pour sortir de l'épidémie ? Selon l'épidémiologiste Antoine Flahaut, avoir recours à la vaccination obligatoire pour tous les Français est nécessaire face à l'épidémie de Covid-19 : "Si on veut être efficaces contre l'épidémie, il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous". Sur BFMTV, ce 12 juillet, le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève indiquait que la vaccination obligatoire devait s'appliquer sur toutes les catégories de personnes y compris celles jugées moins vulnérables : "Les jeunes peuvent penser qu'ils ne sont pas à risque, mais ils peuvent être exposés à des Covid long, c'est une forme extrêmement pénible. Je leur recommande instamment de se faire vacciner, le plus rapidement possible, pour passer un été serein et ne pas risquer de contaminer leurs proches.

L'Académie de médecine est-elle favorable à la vaccination obligatoire ? L'Académie de médecine défend l'obligation vaccinale depuis le 25 mai, et dans un communiqué publié le 9 juillet elle renouvelle son propos aussi bien à l'égard des professionnels de santé que de la population générale. "Pour les soignants et les professionnels en charge des personnes âgées et vulnérables, l’obligation vaccinale contre la Covid-19 s’impose au regard des principes de solidarité et de réciprocité. Elle concerne aussi le personnel hospitalier paramédical et administratif, les ambulanciers, les pompiers, etc. Chaque soignant est tenu de tout mettre en œuvre afin de « surtout ne pas nuire ». Les médecins et pharmaciens partagent un devoir d’exemplarité vis-à-vis de leurs patients et un rôle majeur dans la promotion de la vaccination" souligne-t-elle dans sa publication insistant sur le "devoir" pour chaque soignant de se faire vacciner. Elle s'adresse également à l'ensemble des Français : "Concernant l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus, l’obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue la seule option réaliste en termes de responsabilisation personnelle et d’engagement solidaire permettant de préserver sa santé, celle des autres et de parvenir à l’immunité collective. L’obligation s’impose quand une vaccination efficace et bien tolérée peut maîtriser une infection sévère, potentiellement mortelle et incontrôlable par tout autre moyen."

Combien de personnes faut-il vacciner pour atteindre l'immunité collective ? Selon l'épidémiologiste Dominique Costagliola, invitée de BFMTV ce lundi 12 juillet estime qu'il faut vacciner la quasi-totalité des Français si l'on souhaite sortir de la crise sanitaire : "On va s'en sortir si on arrive à vacciner plus de 90% de la population." Or atteindre ce taux semble difficile sans l'obligation vaccinale, toutefois la scientifique ne se prononce en faveur ou en opposition avec le projet de rendre le vaccin obligatoire, elle indique juste que selon elle les soignants refusant de se faire vacciner ne devraient pas être au contact des malades, "on les met à l'écart" poursuit-elle.

L'obligation vaccinale également envisagée pour la population générale ? Les professionnels de santé ne sont pas à l'abris face à la décision de rendre la vaccination obligatoire pour le corps médical, mais le dispositif ne devrait pas s'appliquer à la population générale. Oliver Véran, ministre de la Santé l'a indiqué le 2 juillet et l'a réaffirmé le dimanche 11 juillet sur l'antenne de Radio J : "Je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire pour tous les Français. Ce n'est même pas une question d'hostilité, je fais la politique pour pouvoir mettre en place des mesures que je sais appliquer. (...) Aujourd'hui, ce n'est pas le cœur de notre réflexion très clairement." La stratégie du gouvernement consisterait encore à inciter et convaincre chaque Français de participer à l'effort collectif de la vaccination, mais la contrainte n'est pas à l'ordre du jour, "la vaccination n'a pas à être obligatoire en population générale", selon Oliver Véran.

Emmanuel macron va-t-il annoncer la mise en place de l'obligation vaccinale ce soir ? La crise sanitaire, l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et les moyens à disposition pour lutter contre le virus et son variant Delta seront certainement au programme de l'intervention du président de la République, ce lundi 12 juillet. L'obligation vaccinale fait débat depuis plusieurs jours, le gouvernement a pris le soin de recueillir les avis des différentes formations politiques et des spécialistes en médecine pour prendre une décision. Le Conseil de défense sanitaire exceptionnel de ce matin pourrait permettre de peaufiner les derniers détails et l'annonce de l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé est plus que probable. Il ne s'agit encore que d'une hypothèse, Emmanuel Macron apportera une réponse ce soir.

Quand l'obligation vaccinale pourrait entrer en vigueur ? D'après les informations de France Info, le projet de loi à l'étude envisage de rendre la vaccination obligatoire à partir de septembre si le taux de vaccination n'atteint pas le seuil des 80%. Mais certains plaident pour une entrée en vigueur beaucoup plus rapide, comme Bernard Jomier, sénateur de Paris et président de la mission commune d'information Covid. "Il est nécessaire d'être beaucoup plus incitatif sur la vaccination et si dans deux à trois semaines il n'y a pas la reprise d'un flux de vaccination important, il faudra arriver à l'obligation vaccinale en tout cas ça doit être débattu", a-t-il expliqué sur LCI, le 2 juillet avant d'ajouter : "On ne peut pas attendre le mois de septembre, ça sera trop tard, le variant delta c'était quelques pourcents début juin c'est 20 ou 30% aujourd'hui".

Didier Raoult se dit "favorable à la vaccination systématique des personnels soignants" L’infectiologue, directeur de l’IHU Méditerranée a donné son avis sur la vaccination obligatoire des soignants sur Twitter. Didier Raoult se dit "favorable", "au vu des enjeux de l’épidémie actuelle". Il "encourage donc tous [ses] collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination". Au vu des enjeux de l'épidémie actuelle, je suis favorable à la vaccination systématique des personnels soignants, avec les vaccins recommandés pour leur classe d'âge. J'encourage donc tous mes collègues à se rapprocher de leur centre de vaccination. — Didier Raoult (@raoult_didier) July 9, 2021

Bientôt une troisième dose du vaccin Pfizer ? "Pfizer et BioNTech ont constaté des résultats encourageants des essais en cours pour une troisième dose du vaccin actuel", écrivent les entreprises dans un communiqué cité par l’AFP, reprise par Le Point. Pfizer-BioNTech vont demander l’autorisation de délivrer une troisième dose de rappel aux autorités européennes et américaines. Ce vaccin serait injecté entre six et douze mois après la deuxième dose. Cela permettrait notamment de protéger plus longuement "contre les cas graves de la maladie".

A partir de quel âge la vaccination pourrait être obligatoire ? Si l'idée n'est encore qu'au stade de projet, il faut définir les contours d'une potentielle obligation vaccinale. La présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec, a repris, lors de son passage sur BFMTV il y a une semaine, la conclusion exposée dans le rapport du 1er juillet, à savoir envisager une vaccination obligatoire pour tous les Français, selon la situation épidémique. Mais la cardiologue va plus loin et donne une indication supplémentaire : "Il faudra envisager la vaccination obligatoire aux plus de 12 ans en France". L'obligation vaccinale, si elle est décidée, concernerait donc toutes les personnes en mesure de sa faire vacciner, même les plus jeunes.

"Le vaccin doit être obligatoire pour tous et toutes", selon le représentant des maires ruraux Le président des maires ruraux de France se prononce pour la vaccination obligatoire pour tous les Français. Michel Fournier s’est entretenu à ce sujet avec le Premier ministre, jeudi 8 juillet, et a précisé sa position auprès du Huffington Post. "Lors d’une réunion de bureau des maires ruraux de France, nous avons acté, sans aucune difficulté, que pour nous, le vaccin doit être obligatoire pour tous et toutes sans restriction, sans désignation d’une catégorie spécifique ou de personnel", précise le maire de Les Voivres, dans les Vosges. L’édile affirme en effet que cette obligation ne devrait pas s’arrêter au personnel soignant, pour éviter de "bricoler pendant des années" avec les restrictions sanitaires.

Quel est l'avis du Conseil scientifique que l'obligation vaccinale ? Le Conseil scientifique rejoint l'avis et la volonté du gouvernement en se montrant favorable à la mise en place d'une "obligation vaccinale des soignants". Les experts semblent penser que l'obligation devrait intervenir assez rapidement selon l'évolution de la situation épidémique et "insiste sur l’anticipation des mesures juridiques et législatives qui doivent être prises sur ce sujet." Il envisage même que la vaccination obligatoire concerne un plus large panel de professions. : "Cette obligation vaccinale pourrait être étendue à d’autres catégories, comme les 'aidants', le personnel des services à la personne ou l’ensemble des professionnels (non sanitaires) exposés et exposants à un risque pour autrui".

Le gouvernement veut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? 2/2 Le projet de loi qu'envisage le gouvernement ne concerne pour le moment que les professionnels de santé. Mais au sommet de l'Etat on souhaite que le débat autour de l'obligation vaccinale soit posé et que toutes les pistes soit explorées. Le Premier ministre a donc précisé dans une lettre adressée aux parlementaires : "Vous voudrez bien m'indiquer également si vous estimez que cette obligation mériterait d'être étendue plus largement". Le chef du gouvernement ne ferme donc pas la porte à une obligation à la vaccination généralisée à tous les Français. Du côté du Sénateurs, certains élus ont déjà exprimé leur avis et considèrent que la vaccination doit être rendue obligatoire pour toutes les personnes âgées de 24 à 59 ans.

Le gouvernement veut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ? "Si ce débat est abordé pour les soignants il ne l'est pas pour la population générale", a assuré Olivier Véran, le ministre de la Santé, vendredi 2 juillet. Toutefois, en remettant sa casquette de médecin, il exhorte tous les professionnels de santé à se faire vacciner : "quand on a cette vocation on doit tout mettre en œuvre pour protéger les autres. J'appelle de mes vœux à un élan collectif, il doit être intense". Le cas échéant, le membre de gouvernement reconnait qu'il serait obligé "de mettre en place une vaccination obligatoire [...] il nous faudrait un texte de loi pour pouvoir le faire". Mais même si elle est décidée, l'obligation vaccinale ne concernerait que les soignants selon Olivier Véran, qui répète : "Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner".

Comment les soignants accueillent la vaccination obligatoire ? Selon les chiffres, 57% des personnels soignants sont vaccinés dans les Ehpad et 64% dans les hôpitaux. Ceux qui restent sont donc pour certains les plus récalcitrants à la vaccination, comment ceux-là réagiraient si la vaccination devenait obligatoire ? Certains ont été interrogés par Europe 1 et assurent qu'ils seraient prêt à changer de métier si on les obligeait à recevoir le vaccin : "On n’a pas à obliger quelqu’un à se faire vacciner." Face au risque de réactions si radicales les directeurs d'établissements médicaux redoutent aussi le passage à la vaccination obligatoire, l'une d'entre eux a expliqué au média : "On a 11 postes vacants d'infirmiers, 11 postes vacants d’aides-soignants qu’on n’arrive déjà pas à recruter. On a déjà de grandes tensions, ça va ajouter de la complexité à la complexité."