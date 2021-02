DIRECT. Confinement à Nice et en Alpes-Maritimes : le week-end ? Quelles villes concernées ?

CONFINEMENT ALPES MARITIMES. Depuis plusieurs jours, l'épidémie du coronavirus circule très activement dans la région. De nouvelles mesures dont un confinement le week-end pourrait être annoncé.

Masque obligatoire L'essentiel Un confinement le week-end à Nice et dans les Alpes Maritimes devrait être acté dans les prochaines minutes face à la flambée épidémique du coronavirus dans la région. La préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué dans un communiqué que le Préfet, Bernard Gonzalez tiendra une conférence de presse à midi.

Les chiffres dans la région sont catastrophiques et notamment à Nice avec un taux d'incidence qui s'élève à plus de 700 pour 100 000 habitants soit 3 fois plus que le territoire national.

Plusieurs scénarios sont encore envisagés, cela va du couvre feu renforcé, retoqué par Renaud Muselier président de la région PACA à un confinement le week-end sur l'ensemble du littoral comme l'évoque Eric Ciotti pour Nice Matin. Si pour l'heure on ne connait pas exactement la signification du terme "littoral", il s'agirait de la zone urbaine, en excluant les vallées particulièrement touchées par la tempête Alex. L'extension du port du masque à tout le département serait également acté ainsi qu'une réduction des jauges dans les commerces (1 personne pour 15 m2 et le click and collect pour les magasins supérieurs à 5000 m²). En direct Recevoir nos alertes live !

11:44 - La situation dans les hôpitaux "inquiète" Sur France Info, l'infectiologue Odile Launay s'inquiète de la situation dans les hôpitaux, ces derniers étant à deux doigts de la saturation si de nouvelles mesures ne sont pas appliquées. ???? Alpes-Maritimes : "On est un peu inquiet du risque de saturation des hôpitaux (...) Limiter au maximum les interactions, c'est la seule possibilité aujourd'hui qu'on ait à notre disposition", déclare l'infectiologue Odile Launay



Suivez le live ????https://t.co/nmgnIm10yy pic.twitter.com/WiAKRM3Gou — franceinfo (@franceinfo) February 22, 2021 11:40 - Port du masque étendu ? Oui, car seulement 18 communes sont concernées par le port du masque obligatoire dans le département, une anomalie qui devrait être rectifiée avec les annonces de la préfecture dans les minutes à venir. 11:36 - Pour Eric Ciotti, "Paris a décidé d'annoncer les mesures ce lundi" Le député LR a expliqué que les mesures seront annoncées ce lundi car "Paris" a pris cette décision. "Peut-être y a-t-il des incertitudes au plus haut sommet de l’État ? a-t-il plaisanté. 11:29 - Un confinement les deux prochains week-ends ? Selon des indiscrétions des élus locaux et notamment le maire d'Antibes, "les deux prochains week-ends seront des week-ends de confinement". Une décision qu'il désaprouve comme il évoque pour nice-matin. "C'est une méthode par défaut, parce qu'on n'a pas donné les moyens hospitaliers et les moyens de vaccination". 11:23 - Conférence de presse à 12h À midi la région de Nice saura quelles sont les nouvelles mesures décidées pour endiguer la flambée épidémique du coronavirus. Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes tiendra une conférence de presse à 12h.

Comme évoqué plus haut, le confinement le week-end est la solution privilégiée par les élus locaux. Christian Estrosi, le maire de Nice, a clairement indiqué sur les réseaux sociaux ce dimanche qu'il voulait des mesures fortes. "J'alerte, après consultation ce matin (dimanche) des professeurs du CHU de Nice, qui font état plus que jamais du risque de déprogrammations d'interventions chirurgicales vitales, sur la nécessité de mettre en place un confinement à minima le week-end. La situation sanitaire est catastrophique au niveau départemental : les réanimations sont proches de la saturation, déprogrammations d'opérations lourdes au CHU de Nice, tous les établissements de santé du département sont concernés." Le député LR du département Eric Ciotti a également indiqué à Nice Matin que "la décision est quasi arrêtée". Selon ses informations, "On s'avance vers un confinement le week-end", sans doute à Nice et ses alentours. L'ensemble du littoral pourrait être concernée. Une interdiction d'entrée dans la ville, sauf motif impérieux, pourrait aussi être décidée. Renaud Muselier, président de la région PACA réclame également cette mesure et veut une décision "rapide". "Il est indispensable de serrer la vis".

Probablement l'un des points au coeur du débat, quelles vont être les villes concernées par l'extension des mesures ? Pour la députée LaRem des Alpes-Maritimes Alexandra Valetta Ardisson sur BFM dimanche soir, "ce qu'on appelle aujourd'hui zone littorale, c'est la zone urbaine" expliquant également que "quelques villes légèrement au-dessus" de la Méditerranée sont dans le viseur. En revanche, "il n'a jamais été question de confiner nos vallées, d'autant plus qu'elles ont subi un lourd traumatisme avec le passage de la tempêche Alex" précise l'élue locale.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'extension du port du masque est l'une des mesures envisagées et probablement actée par la préfecture dans les heures à venir. À l'heure actuelle, toutes les villes du département ne sont pas concernées pas la mesure puisque seulement 18 communes dont Nice ont le port du masque obligatoire. Dans son arrêté publié le 12 janvier dernier, le préfet précise que le port du masque est obligatoire dans les zones mentionnées de 8h à 1h du matin.