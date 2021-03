Un reconfinement à Paris et en Ile-de-France ? Dès ce week-end ?

Après les Alpes Maritimes et le Dunkerquois, quel territoire sera le prochain à subir un nouveau confinement ? Face à la sensible augmentation du taux d'incidence, la région Ile-de-France est sous la menace.

La région Ile-de-France va-t-elle basculer vers un confinement ? Cette dernière fait partie de la liste des zones sous la menace de mesures beaucoup plus strictes comme le reconfinement le week-end, instauré dans les Alpes-Maritimes et dans la métropole de Dunkerque. Les chiffres dans la région ne sont pas bons et montrent une augmentation régulière du taux d'incidence. Selon les dernières données de Santé Publique France, la Seine-Saint-Denis a le taux le plus inquiétant avec 385 cas pour 100 000 habitants. Globalement, c'est la petite couronne qui est particulièrement scrutée avec Paris et son taux d'incidence de 326, le Val de Marne (348) et dans une moindre mesure les Hauts-de-Seine avec un taux à 269. Dans la Grande Couronne, le Val-d'Oise est le département avec le taux d'incidence le plus élevé (346) suivi de la Seine-et-Marne (332) et de l'Essonne ainsi que les Yvelines avec respectivement un taux de 302 et 274 cas pour 100 000 habitants.

Outre le taux d'incidence inquiétant, la tension hospitalière est un facteur déterminant pour jauger de la pertinence d'éventuelles nouvelles mesures. À Paris, le taux d'admission à l'hôpital est le plus élevé de France avec, selon les chiffres de Geodes au 28 février, 63 nouvelles admissions en 24h.

© Geodes

Un confinement le week-end ou toute la semaine ?

Dès l'annonce des départements à surveiller lors de la conférence de presse de Jean Castex jeudi 25 février, la mairie de Paris a fait savoir qu'elle envisageait, parmi les hypothèses sur la table, un confinement général de trois semaines afin "d'avoir la perspective de tout rouvrir" à son issue, y compris bars, restaurants et lieux culturels, plutôt qu'un confinement le week-end comme à Nice ou Dunkerque. Face aux nombreuses réactions et à la polémique, la mairie a donné des éléments de précision : "On ne peut pas s'engager pendant des mois dans un modèle métro-boulot-dodo (…) sans qu'il soit autorisé d'aller se promener le week-end ", a-t-il dit. "On doit aussi pouvoir réfléchir à l'idée de faire des efforts plus importants à court terme avec la perspective de rouvrir beaucoup plus rapidement plutôt que de rester en couvre-feu pendant des mois et des mois".

Si l'exécutif souhaite s'appuyer sur les élus locaux et ouvrent la porte au dialogue comme l'a affirmé Gabriel Attal, "si on est entré dans ce cadre de discussions avec les élus, c'est pour qu'ils fassent des propositions, donc la proposition de la Mairie de Paris sera évidemment étudiée", Jean Castex a été beaucoup plus réticent vendredi en qualifiant les propos de la mairie de "fadaises".