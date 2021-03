Confinement dans le Rhône et à Lyon : reconfinement en vue ? Que disent les chiffres ?

Si Lyon et le département du Rhône dans sa globalité ont échappé au confinement, la crainte de voir les chiffres se dégrader pourrait changer la donne.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 12h48] Si le gouvernement a décrété un nouveau confinement dans seize départements, rien n'indique que cette liste est figée, selon la politique désormais chère à l'exécutif de territorialiser un maximum les mesures. Le Rhône a échappé au reconfinement d'un nouveau genre, mais les chiffres ne sont pas tout à fait rassurants non plus. Le taux d'incidence tourne autour de 300 cas positifs pour 100 000 habitants, ce qui reste parmi les plus élevés du pays. A Lyon et dans le reste du département, la pression hospitalière est considérable avec 97% d'occupation des lits de réanimation par les patients Covid.

Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants qu'ils sont appelés à augmenter dans les prochaines semaines, compte tenu de la propagation du variant britannique du Covid-19, considéré comme au moins plus contagieux, sinon plus dangereux. "D'autres départements ou régions vont probablement connaître dans les prochaines semaines des mesures de restriction similaires à celles mises en place dans 16 départements", expliquait récemment Olivier Guérin, nouveau membre du Conseil scientifique, dans le journal Nice-Matin, citant d'ailleurs la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Nous savons que nous allons avoir quinze jours assez terribles", a ajouté le gériatre.

L'augmentation du nombre de nouveaux cas interpelle également. Philippe Vanhems, professeur en épidémiologie et de santé publique des Hospices civils de Lyon, était invité sur BFM Lyon ce lundi 22 mars. Il s'est inquiété du fait que "dans le Rhône, on est à 300 cas pour 100 000 habitants, et il y a quelques semaines, on était à 200". "On voit très bien cette augmentation graduelle", a-t-il constaté. Mais selon lui, même si la décision reste "difficile", un confinement à Lyon et dans le Rhône "n'est pas nécessaire", en tout cas "dans l'immédiat".

Si le département se confine, la ville de Lyon sera bien évidemment en première ligne. Les zones très fréquentées comme les quais de Saône sont notamment visées par les autorités locales comme l'avait évoqué courant mars le préfet du Rhône sur France 3 . "Moi je préfère que nous analysions la situation, y compris avec les élus, que nous puissions donner un certain nombre de conseils de vigilance et de précaution plutôt que de décider tout seul que nous fermons les quais. Il y a des relâchements, mais ils ne justifient pas qu'avant même la concertation, je décide unilatéralement de prendre des mesures que je n'avais pas annoncées. Mais je n'exclus pas de le faire si besoin était, en fonction des décisions du gouvernement", expliquait alors Pascal Mailhos.

Le département est l'un des 23 sous "surveillance renforcée" depuis quelques semaines, pourtant la décision d'un confinement n'a pas été prise par le gouvernement. Selon les derniers chiffres du département, la tension hospitalière est forte avec 97% des lits occupés pour une infection Covid. "On est sur un plateau haut (...) on n'est pas dans une augmentation exponentielle des cas, ce qui rend la décision difficile", a tempéré le professeur en épidémiologie et de santé publique des Hospices civils de Lyon, Philippe Vanhems, jugeant un reconfinement du Rhône pas nécessaire à l'heure actuelle. Le taux d'incidence dans le département est plus haut que la moyenne nationale - on compte 300 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 277 sur la France entière -, mais ce taux reste bien plus bas que dans les départements assujettis à un nouveau confinement. En Seine-et-Marne par exemple, il dépasse les 500.

En attendant d'éventuelles nouvelles mesures, le couvre-feu est toujours appliqué à Lyon et dans le reste du Rhône. Mais comme sur l'ensemble du territoire national et pour s'adapter au passage à l'heure d'été, l'horaire de début a été décalé à 19h. La mesure devrait être encore en place pendant plusieurs semaines.

Alors que les centres commerciaux de plus de 20 000m² sont déjà fermés depuis plusieurs semaines, hormis les commerces alimentaires, la mesure s'est étendue aux commerces de 10 000m² depuis le 6 mars dans le but de limiter drastiquement la circulation dans ces endroits très fréquentés. Seul, le click and collect est autorisé pour permettre aux enseignes de poursuivre leur activité.