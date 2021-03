Confinement dans les Bouches-du-Rhône : la mesure actée ce week-end ?

Alors que les Alpes-Maritimes sont déjà face à un confinement le week-end, le département des Bouches-du-Rhône pourrait prendre la même mesure.

Les Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille sont en sursis comme l'a expliqué Jean Castex lors de sa dernière conférence de presse avec un taux d'incidence qui progresse de façon constante. Pour le moment, si le taux n'a pas explosé comme dans les Alpes Maritimes, la proximité avec la région inquiète les autorités. Il y a quelques jours, le taux d'incidence du département était de 331 contre un taux national d'environ 2020. Au delà de ce simple département, le Var avec un taux d'incidence de 329 inquiète également.

Au 26 février, le taux d'occupation hôpitaux en réanimation était alarmant avec 88% pour la région Paca. Dans le détail, les Bouches du Rhône en sont à 89,9 alors que le Var est à 84,4. Encore plus dans le détail, sachez que 1513 patients sont hospitalisés dans le département et 259 le sont en réanimation.

© Geodes

À l'heure actuelle si la décision n'est pas encore prise et qu'il faut attendre de voir l'évolution ces prochains jours, le maire de Marseille Benoît Payan s'est montré contre le confinement le week-end dans une interview pour le JDD. "Après le couvre-feu, les week-ends confinés, jusqu'où ira-t‑on dans cette stratégie de mithridatisation du corps social ? se demande-t-il avant de faire part de son inuquiétude : "La situation sanitaire est extrêmement tendue à Marseille. Depuis une semaine, le nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation est reparti à la hausse. Grâce à la surveillance des eaux usées développée par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, nous connaissons la situation ­virale à l'immeuble près et au jour le jour, et nous savons ainsi comment va évoluer l'épidémie avec une avance de dix à quinze jours. Or on observe une nette remontée de la présence du virus dans les eaux usées (...) Ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, nous vaccinons environ 3 000 personnes par semaine. Un peu moins de 30 % des 80 000 Marseillais de plus de 75 ans ont été vaccinés, et 40 % des plus de 80 ans. Or le taux d'incidence baisse nettement chez les plus de 80 ans. Ça veut dire que la vaccination fonctionne. Pour vaincre le virus, il n'y a qu'une seule solution : la vaccination et la mise à l'abri des plus fragiles."

"Nous aurons une réunion demain soir avec les autorités sanitaires, les autres collectivités territoriales, les représentants de l'État et du corps médical pour savoir quelles mesures nous pouvons prendre ensemble" a expliqué le maire de la ville. "Je n'ai pas envie de faire de la politique avec la question sanitaire. C'est l'État qui aura le dernier mot, mais pour qu'une décision soit efficace et comprise par la population, il faut qu'elle soit prise au plus près du terrain. Quand on concerte, c'est donc toujours mieux."