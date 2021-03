Confinement dans le Nord : après Dunkerque, Lille et le Nord concernés ?

Alors que le littoral autour de Dunkerque est concerné par un confinement le week-end, l'ensemble du Nord de la France est sous la menace, on fait le point.

En sursis ! Comme évoqué par Jean Castex en conférence de presse, plusieurs départements sont sous surveillance, c'est le cas du département du Nord qui pourrait imiter le littoral autour de Dunkerque et les Hauts-de-Flandre en se faisant confiner dès ce week-end. Dans le détail, le Nord a un taux d'incidence de 338 pour 100 000 habitants au 24 février alors qu'il était de 118 en décembre dernier. Toutefois, Lille et sa métropole ne sont pas les plus touchés par l'épidémie du coronavirus mais ce sont plutôt les communes de Roubaix, Tourcoing, Wambrechies, Wattrelos et Leers qui sont les plus touchées. Dans le Sud du département du Nord, le virus circule activement notamment à Cambrai et dans les communes alentours.

En ce qui concerne les chiffres dans les hôpitaux, de 886 fin 2020, le nombre de patients hospitalisés est au 24 février de 1124, dont 143 en réanimation.

© Geodes

Jean Castex a donné quelques jours avant de trancher, laissant la main aux élus locaux avant de trancher. Dans le Nord, le confinement n'est pas forcément la solution souhaitée et la stratégie vaccinale doit être la priorité. "Moi, la concertation, je veux bien. Mais il y a dix jours, on tirait la sonnette d'alarme auprès de l'État sur le Dunkerquois. Résultat, on a perdu dix jours… Donc, que l'État prenne ses responsabilités ", explique Joffrey Zbierski, président (sans étiquette) de l'association des maires du Nord. Pour Damien Castelain, président (DVD) de la métropole européenne de Lille même son de cloche. " Je ne suis pas dans l'esprit d'un confinement. Si on revient à des pics à 900 ou 1000 au 15 mars comme on nous l'annonçait depuis des semaines, évidemment qu'on aura pas le choix d'accepter des mesures de confinement. Mais je le regretterai, parce que c'est un nouvel effort qu'on va demander aux habitants qui en ont marre de ces allers-retours, alors que c'est à l'État de faire l'effort sur la vaccination".

Même si Jean Castex a laissé que quelques jours pour voir l'évolution de l'épidémie, le confinement le week-end imposé à Dunkerque ne donnera pas de résultats avant quelques semaines. Par conséquent, l'hypothèse d'un confinement le week-end généralisé pourrait être soumis à l'attente des premiers résultats.