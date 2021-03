"Confinement des Hauts-de-France : quelles sont les mesures du reconfinement ?"

CONFINEMENT NORD. En raison d'une dégradation des indicateurs, les Hauts-de-France font bel et bien partie des régions reconfinées à compter de ce vendredi 19 mars à minuit. Les cinq départements sont concernées par cette mesure, instaurée sept jours sur sept pour les quatre prochaines semaines.

[Mis à jour le 19 mars 2021 à 10h21] Pressentie depuis plusieurs jours, la sentence est tombée ce jeudi. Les Hauts-de-France seront bien confinés à nouveau à compter de ce vendredi 19 mars, à minuit. Et ce, sept jours sur sept, pendant une durée de quatre semaines. Aucun département de la région n'est épargné : le Nord, le Pas-de-Calais mais aussi l'Oise, l'Aisne et la Somme devront se plier aux nouvelles règles édictées par Jean Castex lors de son traditionnel point sanitaire hebdomadaire. Au cours de son discours, le Premier ministre a détaillé les nouvelles mesures de l'exécutif, censées endiguer la propagation du virus.

Parmi les mesures phares à retenir : les déplacements inter-régionaux seront interdits sauf "motifs impérieux ou professionnels", les commerces non-essentiels seront fermé tandis que les promenades seront autorisées, sans limite de durée, dans un rayon de 10 km. De leur côté, les établissements scolaires resteront ouverts. Le couvre-feu passe quant à lui à 19 heures, en raison du passage à l'heure d'été. "Il fallait prendre ces mesures", a réagi la maire (PS) de Lille, Martine Aubry, dans un entretien accordé le lendemain à nos confrères de France Bleu Nord. D'après l'édile, "il est temps de prendre des mesures qui permettent d'arrêter cette pandémie, en tout cas de freiner son évolution car nos hôpitaux commencent à être vraiment débordés".

À partir du vendredi 19 mars à minuit, les cinq départements de la région Hauts-de-France seront concernées par des mesures de confinement 7 jours sur 7, et ce pour les 4 prochaines semaines, "temps nécessaire pour que cela produise des résultats et pour atteindre un premier palier très important mi-avril dans la vaccination des plus vulnérables", a expliqué Jean Castex.

Ouvertures des établissements scolaires. Dans le détail : les écoles maternelles, primaires et les collèges pourront rester ouvertes mais les lycées devront respecter une demi-jauge d'élèves. Côté université, le Premier ministre a maintenu le statu quo.

Activités sportives. Les activités sportives en temps scolaire ou extra-scolaires seront bien maintenues, dans la mesure où ces dernières s'effectuent en plein air. Toujours au rayon sport, les Français seront bien autorisés à s'aérer la tête ou dérouiller leurs jambes sans limite de temps, à condition qu'ils soient munis d'une attestation et qu'ils respectent un rayon de dix kilomètres autour de leur domicile.

Commerces. Les commerces seront fermés, exception faite des commerces dit "essentiels" ou de première nécessité. Cela concerne par exemple les commerces alimentaires, les magasins de bricolages, les pharmacies, les garagistes ou encore les librairies et les disquaires. Une bonne nouvelle à noter : les coiffeurs pourront bien rester ouverts, a confirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce vendredi matin au micro de RTL.

Déplacements inter-régionaux. Si vous comptiez profiter du passage à l'heure d'été pour découvrir l'hexagone, il va falloir probablement s'armer de patience. Les déplacement inter-régioniaux seront interdits, "sauf motifs impérieux ou professionnels".

Signe que la question d'un reconfinement était patente, les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus touchée par le coronavirus actuellement après l'Ile-de-France. Selon le dernier bilan du Covid en Hauts-de-France, le nombre de personnes hospitalisées dans la région était de 3101 patients le 18 mars 2021, avec 267 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 510 malades étaient en réanimation, avec 54 nouvelles entrées dans la journée. 733 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, soit 36 de plus en 24 heures et 1847 sont sorties de l'hôpital soit 198 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 18 mars 2021, à l'échelle régionale, était de 116,4%. Le taux d'incidence pour la semaine glissante du9 au 15 mars était de 381,8 cas pour 100 000 habitants, soit 14,2 points de plus en 24 heures. Le R effectif mesuré le 18 mars 2021 dans la région était de 1,08.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici.

Selon le dernier bilan du Covid dans le Nord daté du 18 mars 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1289 patients, avec 83 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 243 malades sont en réanimation, avec 29 nouvelles entrées dans la journée. 262 personnes sont mortes du coronavirus, soit 13 de plus en 24 heures et 779 sont sorties de l'hôpital soit 92 de plus. Le taux de positivité des tests mesuré à la date du 15 mars 2021 était de 9,7%, soit 0,2 points de plus en 24 heures, alors que le taux d'incidence était de 391,7 cas pour 100 000 habitants, soit 17,7 points de plus en 24 heures.